Βίσση: Η ΑΑΔΕ «ξεσκονίζει» συναυλίες και περιοδείες της ερμηνεύτριας

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (11/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΑΑΔΕ ερευνά τα οικονομικά της Άννας Βίσση μετά τις αποκαλύψεις για τον Νίκο Καρβέλα.
  • Εξετάζονται οι συναυλίες της Βίσση στο Παναθηναϊκό Στάδιο και η ευρωπαϊκή περιοδεία της το 2022.
  • Η διοργανώτρια εταιρία δεν δήλωσε ΦΠΑ 80.000 ευρώ για τις συναυλίες στην Ελλάδα και άνω των 50.000 ευρώ για την περιοδεία.
  • Αναμένονται έλεγχοι για φοροδιαφυγή σε τιμολόγια από Κυπριακές και Αγγλικές εταιρίες.
  • Η κόρη τους, Σοφία Καρβέλα, διατηρεί χαμηλούς τόνους στις αναρτήσεις της σχετικά με την κατάσταση.

H «μετωπική σύγκρουση» του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση μετά τις αποκαλύψεις για οικονομικές απαιτήσεις και αμοιβές μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών μηχανισμών -μετά τον συνθέτη- μπαίνουν και τα οικονομικά της ερμηνεύτριας, ξεκινώντας από τις συναυλίες στο Παναθηναϊκό Στάδιο και τις περιοδείες της στην Ευρώπη. 

Μετά την άκαρπη επισκέψη των εφοριακών στο σπίτι του Καρβέλα για τα «ξεχασμένα» εισοδήματα ύψους 850 χιλιάδων ευρώ, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ ετοιμάζονται να «ξεσκονίσουν» και τα οικονομικά της Άννας Βίσση.  Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρία ΙΚΕ που τις διοργάνωσε ξέχασε να δηλώσει ΦΠΑ αξίας 80.000 ευρώ. 

Γερμανού για Καρβέλα: «Το κράτος να μην αφήνει κανέναν χωρίς έλεγχο!»

Ανοίγουν τα «τεφτέρια» της ΑΑΔΕ και για την περιοδεία της Βίσση στην Ευρώπη

Ανοίγουν τα «τεφτέρια» της ΑΑΔΕ και για την περιοδεία της Βίσση στην Ευρώπη

Στο μικροσκόπιο μπήκε και η ευρωπαϊκή περιοδεία της Άννας Βίσση πέρυσι τον Οκτώβριο, σε Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη, Άμστερνταμ, Παρίσι και Βρυξέλλες. Οι εταιρίες που είχαν διοργανώσει τις συγκεκριμένες συναυλίες είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, της Βίσση και δεν είχαν δηλώσει ΦΠΑ το 2024-25 αξίας άνω των 50.000 ευρώ. Παράλληλα εξετάζονται για το ενδεχόμενο της φοροδιαφυγής τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από συγκεκριμένες Κυπριακές και Αγγλικές εταιρίες.

Καρβέλας: Φορολογικός έλεγχος για αδήλωτα έσοδα 850 χιλιάδων ευρώ

Οι αινιγματικές αναρτήσεις της Σοφίας Καρβέλα 

Οι αινιγματικές αναρτήσεις της Σοφίας Καρβέλα 

Την ώρα που οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, η κόρη του ζευγαριού, Σοφία Καρβέλα προτιμά να κρατά χαμηλούς τόνους και να κάνει λακωνικές αναρτήσεις για τους γονείς της. Ακόμα και οι απαντήσεις της είναι μονολεκτικές.  

 

Ράκος η Άννα Βίσση: «Είναι στα τάρταρα, δεν την έχουμε ξαναδεί έτσι»

Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν υπάρχει διάθεση από τις δύο πλευρές για «εκεχειρία». Ωστόσο αρκέτοι είναι εκείνοι, ανάμεσά τους και πολλοί καλλιτέχνες, που πιστεύουν ότι στο τέλος Βίσση - Καρβέλας θα αφήσουν πίσω τις διαφορές τους και θα τα βρουν. 

 

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