Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο «μέτωπο» της άγριας κόντρας ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, με το κλίμα στην πλευρά της απόλυτης Ελληνίδας σταρ να είναι ιδιαίτερα βαρύ.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του στον ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής, η δημοφιλής τραγουδίστρια βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, καθώς ο πόλεμος των ανακοινώσεων ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι συνεχίζεται ακάθεκτος.

Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής, το απόγευμα της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε μια πολύωρη σύσκεψη κεκλεισμένων των θυρών στο σπίτι της οικογένειας Κούστα στα νότια προάστια. Εκεί, εκτός από τον Γιάννη και τη Δήμητρα Κούστα, έδωσαν το «παρών» ο γνωστός ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, η αδελφή και στενή συνεργάτιδα της τραγουδίστριας, Νίκη Βίσση, καθώς και πρόσωπα από το στενό της περιβάλλον.

«Μαζεύτηκε από χθες το απόγευμα στο σπίτι στα νότια προάστια. Εκεί ήταν ο κύριος Γιάννης Κούστας, η κυρία Δήμητρα Κούστα και κάποια στιγμή πήγε και ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Εκεί ήταν και η Νίκη Βίσση, αδελφή της Άννας Βίσση, που είναι και συνεργάτις της, και ακόμα δύο τρία άτομα από το περιβάλλον της Άννας Βίσση. Έγινε μια μεγάλη σύσκεψη η οποία κράτησε ώρες, ώρες. Δεχόντουσαν τηλεφωνήματα, έπαιρναν γνώμες. Η Βίσση θέλω να σας πω ότι είναι στα Τάρταρα. Είναι πάρα πολύ στενοχωρημένη, πολύ στενοχωρημένη. Όσοι ξέρουν την Άννα τη Βίσση μού λένε "δεν την έχουμε ξαναδεί ποτέ στη ζωή της τόσο στενοχωρημένη"», αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας.

Παράλληλα, ο παρουσιαστής περιέγραψε τα συναισθήματα που κατακλύζουν την τραγουδίστρια, τονίζοντας πως η στενοχώρια υπερισχύει του θυμού: «Το αίσθημα που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην Άννα είναι η στενοχώρια. Είναι στενοχωρημένη. Προφανώς είναι θυμωμένη, αλλά είναι στενάχωρο, ακόμα και αν θεωρείς ότι έχεις δίκιο με τον άντρα που σε συνόδευε όλη σου τη ζωή, που έχεις μοιραστεί το κρεβάτι σου, που έχεις κάνει παιδιά, που μετά λες παντού ότι είναι ο καλύτερός μου φίλος. Να έχετε φτάσει τώρα να ξεκατινιάζεστε στα κανάλια. Λοιπόν, δεν είναι ωραίο. Είναι στενοχωρημένη πολύ».

Όπως αποκάλυψε στη συνέχεια, στο τραπέζι της σύσκεψης έπεσε και η ιδέα να τοποθετηθεί η ίδια η Άννα Βίσση δημόσια, κάτι που τελικά απορρίφθηκε: «Υπήρξαν εισηγήσεις χθες, πράγμα το οποίο κάποια στιγμή πέρασε και από το μυαλό τους, να βγει να πει κάτι η Άννα Βίσση. Όχι, να μιλήσει σε έναν δημοσιογράφο, σε μια εκπομπή, σε μια τηλεόραση. Να κάνει κάτι. Μια δήλωση, στο TikTok, στο αυτό, να ανέβαινε μια δήλωση που θα ήταν κοινή. Να κοιτάξει τον κόσμο στα μάτια και να πει "είμαι η Άννα Βίσση που με κάνατε αυτό που με κάνατε και τώρα βιώνω αυτό". Να έκανε μια ανθρώπινη προσέγγιση. Αυτό το πράγμα δεν πέρασε τελικά ως άποψη. Δεν ήθελε και η Άννα απ' ό,τι ξέρω και πάρθηκε μια απόφαση να βγει μια ανακοίνωση για να μη μείνει αναπάντητος ο Καρβέλας», κατέληξε.