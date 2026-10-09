Σοφία Καρβέλα: Η αινιγματική ανάρτηση εν μέσω της διαμάχης των γονιών της

«Ποιος είσαι χωρίς το παρελθόν σου»

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Πηγή: Φωτογραφία NDP Photo Agency
Δείτε σχετικό βίντεο από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σοφία Καρβέλα δημοσίευσε βίντεο στο Instagram με υπαρξιακούς προβληματισμούς, εν μέσω της διαμάχης των γονιών της.
  • Το βίντεο εστιάζει στη δύναμη των βιωμάτων της παιδικής ηλικίας και την αυτογνωσία.
  • Η ανάρτηση δεν περιέχει άμεσες αναφορές στη διαμάχη των γονιών της, Άννας Βίσση και Νίκου Καρβέλα.
  • Η Άννα Βίσση προγραμματίζει ταξίδι στην Αμερική για να μείνει με τη Σοφία για δύο μήνες.
  • Η ακριβής πρόθεση πίσω από την ανάρτηση της Σοφίας παραμένει ασαφής.

Μια ανάρτηση γεμάτη νόημα και υπαρξιακούς προβληματισμούς έκανε η Σοφία Καρβέλα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την ίδια στιγμή η μητέρα της, Άννα Βίσση, και ο πατέρας της, Νίκος Καρβέλας βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Βίσση - Καρβέλας: Η άγρια κόντρα του 2007 και τα δύο χρόνια αποξένωσης

Η σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε ένα βίντεο με βαθυστόχαστες σκέψεις γύρω από την αυτογνωσία, τις αναμνήσεις και το μέλλον, χωρίς να ξεκαθαρίζει αν το μήνυμά της αποτελεί έμμεση αναφορά στις πρόσφατες εξελίξεις και την κόντρα των γονιών της.

Σοφία Καρβέλα: Από τη Νέα Υόρκη στο ΟΑΚΑ για ένα βράδυ για χάρη της Βίσση

Το βίντεο εστιάζει στη δύναμη των βιωμάτων της παιδικής ηλικίας και στο κατά πόσο το παρελθόν καθορίζει την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, καλώντας τον καθένα να σκεφτεί ποιος πραγματικά είναι αν προσπεράσει όσα έχει ζήσει.

«Ποιος είσαι χωρίς καμία αναφορά στο παρελθόν σου, κανένα παρελθόν μέσα σου; Ποιος είσαι χωρίς καμία αναφορά σε κανένα μέλλον; Για μία στιγμή, δεν χρειάζεται να θυμάσαι τίποτα, το email σου, τη δυστυχισμένη παιδική σου ηλικία ή τη χαρούμενη παιδική σου ηλικία, οτιδήποτε. Τίποτα. Απλά έφτασες εδώ. Ποιος ή τι είσαι;», ακούγεται να αναφέρεται στο βίντεο.

Η ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα

Η ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα

Το μήνυμα προτρέπει τον καθένα να αναζητήσει την απάντηση όχι με τη λογική, αλλά μέσα από την ίδια την αίσθηση της ύπαρξης, αφήνοντας στην άκρη προσδοκίες και αναμνήσεις.

Αν και η ανάρτηση συμπίπτει με την περίοδο που η σχέση των γονιών της απασχολεί τα μέσα, η Σοφία Καρβέλα δε θέλησε να κάνει καμία αιχμηρή ή άμεση τοποθέτηση για τη διαμάχη τους. Το κατά πόσο η επιλογή του συγκεκριμένου post ήταν τυχαία ή αποτελεί μια σιωπηρή απάντηση στα όσα συμβαίνουν στην οικογένειά της, παραμένει άγνωστο.

Η Άννα Βίσση, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, θα ταξιδέψει στην Αμερική, όπου ζει μόνιμα η κόρη της, με σκοπό να μείνει μαζί της τους επόμενους δύο μήνες. 

 

 

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
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ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
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