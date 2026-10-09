Τι ισχύει για τα ασφαλιστικά μέτρα και την απαγόρευση χρήσης των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα από την Άννα Βίσση / Βίντεο: Πρώτος καφές με τη Ζήνα

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», η Άννα Βίσση πρόκειται να φύγει τις επόμενες ημέρες για την Αμερική, όπου σκέφτεται να μείνει για δύο μήνες με την κόρη της, Σοφία Καρβέλα.

Όπως ανέφερε, αρχικά η Ζήνα Κουτσελίνη: «Το πρόβλημα δεν είναι το οικονομικό. Το έχω πει από την πρώτη μέρα. Ανατρέξτε σε ό,τι έχω πει. Θεωρώ ότι είναι πιο βαθιά η ρήξη. Έχει να κάνει με την καλλιτεχνική πορεία και τον δύο. Και αυτή τη στιγμή ο Νίκος Καρβέλας με κόστος και εκείνος όπως και η Άννα Βίσση έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία».

«Ενημερώνομαι ότι η κα Βίσση θα φύγει για δύο μήνες για να πάει στην κόρη της στην Αμερική, οπότε ενδεχομένως να μπει μία άνω τελεία και να μπορέσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι να συνεργαστούν», ανέφερε στη συνέχεια, ενώ δεν έκρυψε πόσο τη στενοχωρεί αυτή η υπόθεση.

Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση επιβεβαίωσε μέσα από νέα ανακοίνωσή του τους ισχυρισμούς της δημοφιλής τραγουδίστριας, αναφορικά με τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε εκείνη και τον Νίκο Καρβέλα, έπειτα από τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Όπως επισημαίνει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, το περιεχόμενο των δηλώσεων της Άννας Βίσση αποτυπώνει την απόλυτη αλήθεια τόσο στο πεδίο των διαπροσωπικών τους σχέσεων όσο και στις οικονομικές παραμέτρους της συνεργασίας τους. Παράλληλα, ο ίδιος εκτιμά ως νομικά αβάσιμο το ενδεχόμενο να απαγορευτεί δικαστικά στην τραγουδίστρια η απόδοση των συνθέσεων του Νίκου Καρβέλα.

Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας / Φωτογραφία: panoulis.gr

Στο τέλος της ανακοίνωσής του, ο γνωστός ποινικολόγος αναφέρει ότι η πλευρά της Άννας Βίσση έχει πάρει την απόφαση να αποτραβηχτεί από το προσκήνιο, βάζοντας τελεία στη δημόσια «ανταλλαγή πυρών» μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση από τον δικηγόρο της Άννας Βίσση, έρχεται λίγες ώρες μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Νίκου Καρβέλα, ο οποίος, μεταξύ άλλων, κατήγγειλε δημόσια τον δημιουργικό αποκλεισμό του, καθώς και την προσβλητική συμπεριφορά στο πρόσωπό του, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι: «Προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία».

Η ανακοίνωση του Μιχάλη Δημητρακόλουλου:

«Όσα -για πρώτη και τελευταία φορά- η Άννα Βίσση είπε δημόσια σε σχέση με τον Νίκο Καρβέλα και τα γεγονότα πριν και μετά τη συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου 2026 απηχούν την πραγματικότητα.

Οι αναφορές της στις ψυχολογικά φορτισμένες στιγμές που βίωσε κινούνται στις ράγες της αλήθειας.

Για όσα ισχυρίσθηκε σχετικά με τα οικονομικά θέματα, οι αποδείξεις της αλήθειας στριμώχνονται στη σειρά.

Ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλας, στο πρόσωπο της Άννας Βίσση, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άυλη υπεραξία στο έργο του, που, ατυχώς και ανεπιτυχώς, επιχειρείται να υποβαθμιστεί ως "συγγενικό δικαίωμα".

Η προσωπική νομική μου άποψη είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Τέλος, αποτελεί συνειδητή απόφαση της Άννας Βίσση, την οποία προσυπογράφω, να μη συμμετάσχουμε σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και δημοσιευμάτων».

Ειρήνη Σταματούδη: «Η άδεια από τον δημιουργό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη δημόσια εκτέλεση ενός έργου»

Όπως ξεκαθάρισε η Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια νομικής και νομική σύμβουλος αυτοδιαχείρισης στην κάμερα της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: «Σε περίπτωση που ο Νίκος Καρβέλας αποφασίσει ότι δεν θέλει να δώσει την άδεια στην Άννα Βίσση να τραγουδήσει τα τραγούδια του, αντιλαμβάνεστε ότι η Άννα Βίσση δεν μπορεί να πράξει κάτι τέτοιο, διότι αν το κάνει θα έχει αστικές και ποινικές κυρώσεις και θα πάει αυτόφορο».

Ενώ τόνισε ότι: «Η άδεια από τον δημιουργό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη δημόσια εκτέλεση ενός έργου. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι έχει ανακοινωθεί, ο Νίκος Καρβέλας δεν προτίθεται να δώσει άδεια στην Άννα Βίσση μόνο για τις δημόσιες, τις ζωντανές εκτελέσεις και τις συναυλίες. Όχι για τις περιπτώσεις όπου παίζονται τα τραγούδια στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση κ.λπ. Αυτές είναι συμφωνίες που έχουν γίνει στο παρελθόν και έχουν υπογραφεί. Δεν σχετίζονται με το θέμα».



Τέλος, η κα Ειρήνη Σταματούδη επεσήμανε ότι: «Ο Καρβέλας και ο κάθε δημιουργός πληρώνεται από κάθε χρήση του έργου του... Μπορεί να αποφασίσει ότι δεν θέλει να δώσει τα τραγούδια του να τα εκτελέσει η Άννα Βίσση και μπορεί να αποφασίσει ότι θέλει να τα εκτελέσει μια άλλη ερμηνεύτρια ή ένας άλλος ερμηνευτής. Αυτό είναι δικαίωμά του, το οποίο του το αναγνωρίζει ο νόμος, καθώς έχει απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα στο δικό του έργο»

Και ολοκλήρωσε λέγοντας ότι: «Σε περίπτωση που ο Νίκος Καρβέλας αποφασίσει ότι δεν θα δώσει άδεια δημόσιας εκτέλεσης των τραγουδιών του στην Άννα Βίσση, αυτό σημαίνει ότι θα έχουν ζημία και οι δύο διότι η επαγγελματική τους πορεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα