Την ώρα που ο «πόλεμος» ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα δεν λέει να κοπάσει, ο συνθέτης δέχτηκε ένα ακόμα πλήγμα αυτή τη φορά από την εφορία. Ο Νίκος Καρβέλας -παρότι συνταξιούχος- ξέχασε να δηλώσει 850 χιλιάδες ευρώ με τους εφοριακούς να αναζητούν την πηγή αυτών των εσόδων.

Ενώ η ΑΑΔΕ ήδη «ξεσκονίζει» τα οικονομικά στοιχεία της συναυλίας στο ΟΑΚΑ φαίνεται ότι ο έλεγχος επεκτείνεται σιγά, σιγά και στα εμπλεκόμενα πρόσωπα με τον συνθέτη να έχει μπει στο μικροσκόπιο της εφορίας.

Νίκος Καρβέλας: Ένταση μεταξύ του συνθέτη και των εφοριακών που πήγαν να θυροκολλήσουν την κλήση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Καρβέλας ξέχασε να δηλώσει έσοδα ύψους 850.000 ευρώ για το φορολογικό έτος 2025. Οι υπάλληλοι της ελεγκτικής αρχής πήγαν για να θυροκολλήσουν την κλήση για να κάνει φορολογική δήλωση. Ωστοσο υπήρξε ένταση. Οι εφοριακοί αποχώρησαν και η κλήση του εστάλη ηλεκτρονικά. Ο συνθέτης στη συνέχεια υπέβαλλε εκπρόθεσμη δήλωση. Ο Καρβέλας φέρεται να είναι συνταξιούχος εδώ και τέσσερα χρόνια, άρα το ζητούμενο είναι αν αυτές οι αμοιβές καταβάλλονταν σε αυτόν ως φυσικό πρόσωπο ή μέσω εταιρίας.

Ο Νίκος Καρβέλας έχει απαγορεύσει στη Βίσση και στο παρελθόν να ερμηνεύει τα τραγούδια του

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νίκος Καρβέλας έρχεται σε ρήξη με την Άννα Βίσση. Για δύο χρόνια, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της, ο συνθέτης και πάλι της είχε απαγορεύσει να τραγουδά τα κομμάτια του.

Ο συνθέτης περίμενε να ολοκληρωθεί η συναυλία - υπερθέαμα στο ΟΑΚΑ για να «τινάξει» στον αέρα την καλλιτεχνική τους πορεία.

Την ώρα που η ένταση μεταξύ των δύο καλλιτεχνών φουντώνει όλο και περισσότερο, η Άννα Βίσση έκανε την εμφάνιση της και μέσω social media αντάλλαξε μηνύματα με τον διάσημο Αμερικανό συνθέτη και παραγωγό Patrick Leonard με τον οποίο είχε συνεργαστεί το 2008.

«Υπέροχο τραγούδι αυτό που έχεις εδώ, αγαπημένη Άννα. Είμαι περήφανος που υπήρξα ένα μικρό μέρος του. Είσαι καταπληκτική», της έγραψε στα social media, με την ίδια να απαντά: «Είμαι περήφανη που συνδεθήκαμε μουσικά σε μια από τις πιο ευάλωτες περιόδους της ζωής μου. Ελπίζω να είσαι πολύ καλά και να παραμένεις τόσο δημιουργικός όσο θυμάμαι ότι ήσουν πάντα».