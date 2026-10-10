Καρβέλας: Φορολογικός έλεγχος για αδήλωτα έσοδα 850 χιλιάδων ευρώ

Ένταση μεταξύ του συνθέτη και των εφοριακών που πήγαν στο σπίτι του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.10.26 , 23:54 Βρετανία: Νεκρός άνδρας μετά από επίθεση τίγρης σε ζωολογικό πάρκο
10.10.26 , 23:35 Τι Λέει Στο Star Κορυφαία Γερμανίδα Γιατρός Για Την Πλασμαφαίρεση Μαζωνάκη
10.10.26 , 23:28 Έστησαν Ακατάλληλο Λούνα Παρκ Στο Αμύνταιο
10.10.26 , 23:16 Συναγερμός Στο Ρέθυμνο Για 199 Κρούσματα Γαστρεντερίτιδας
10.10.26 , 22:31 «Είδα κάποιον»: Μοντέλο AI έκανε ψευδή καταγγελία για ανθρωποκτονία
10.10.26 , 22:31 Αυτός είναι ο γνωστός γυναικολόγος που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων
10.10.26 , 22:08 «Πήγα για καθαρισμό προσώπου και από τότε δε μπορώ να κλείσω το στόμα μου»
10.10.26 , 21:32 Καρβέλας: Φορολογικός έλεγχος για αδήλωτα έσοδα 850 χιλιάδων ευρώ
10.10.26 , 21:32 Ρήτρα διαφυγής: Οικονομική ανάσα - αντίβαρο στην ενεργειακή κρίση
10.10.26 , 21:00 Συμφωνία Τραμπ - Πούτιν: «Στριμωγμένος» ο Ζελένσκι - «Αμήχανη» η Ευρώπη
10.10.26 , 20:10 Δήλωση - βόμβα Τραμπ: «Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο»
10.10.26 , 20:01 AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ: Τα πληρώματα πήραν μια πρώτη γεύση
10.10.26 , 19:43 LINGO: Κατάφεραν να κερδίσουν τον τελικό η Φιλιώ και ο Ιάσονας;
10.10.26 , 19:24 Σαουδική Αραβία: Έκρηξη στο αεροδρόμιο του Ριάντ - Πέντε σοβαρά τραυματίες
10.10.26 , 19:15 Τα νεότερα για Ντεσπόντοφ στον ΠΑΟΚ
Τσαρούχας σε Νοτοπούλου: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου» - Είναι μαζί!
Αυτός είναι ο γνωστός γυναικολόγος που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων
Γερμανού για Βίσση - Καρβέλα: «Μην εκπλαγείτε αν δούμε κάτι που…»
Γκλέτσος: Με τη σύντροφό του στην έκθεση φωτογραφίας του Αρναούτογλου
«Πήγα για καθαρισμό προσώπου και από τότε δε μπορώ να κλείσω το στόμα μου»
Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας ενώ άπλωνε ρούχα
Η Πάολα σε σπάνια κοινή εμφάνιση με τον Φώτη Ζογλοπίτη και την κόρη τους
Καρβέλας: Φορολογικός έλεγχος για αδήλωτα έσοδα 850 χιλιάδων ευρώ
Δούκισσα Νομικού: «Θύμωσα πολύ» για το τέλος από την εκπομπή του Γ. Λιάγκα
Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Πώς επιλέγονται οι σημαιοφόροι στα σχολεία
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (10/10/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την ώρα που ο «πόλεμος» ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα δεν λέει να κοπάσει, ο συνθέτης δέχτηκε ένα ακόμα πλήγμα αυτή τη φορά από την εφορία. Ο Νίκος Καρβέλας -παρότι συνταξιούχος- ξέχασε να δηλώσει 850 χιλιάδες ευρώ με τους εφοριακούς να αναζητούν την πηγή αυτών των εσόδων. 

Καρβέλας: Φορολογικός έλεγχος για αδήλωτα έσοδα 850 χιλιάδων ευρώ

Ενώ η ΑΑΔΕ ήδη «ξεσκονίζει» τα οικονομικά στοιχεία της συναυλίας στο ΟΑΚΑ φαίνεται ότι ο έλεγχος επεκτείνεται σιγά, σιγά και στα εμπλεκόμενα πρόσωπα με τον συνθέτη να έχει μπει στο μικροσκόπιο της εφορίας.  

Γερμανού για Βίσση - Καρβέλα: «Μην εκπλαγείτε αν δούμε κάτι που…»

Νίκος Καρβέλας: Ένταση μεταξύ του συνθέτη και των εφοριακών που πήγαν να θυροκολλήσουν την κλήση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Καρβέλας ξέχασε να δηλώσει έσοδα ύψους 850.000 ευρώ για το φορολογικό έτος 2025. Οι υπάλληλοι της ελεγκτικής αρχής πήγαν για να θυροκολλήσουν την κλήση για να κάνει φορολογική δήλωση. Ωστοσο υπήρξε ένταση. Οι εφοριακοί αποχώρησαν και η κλήση του εστάλη ηλεκτρονικά. Ο συνθέτης στη συνέχεια υπέβαλλε εκπρόθεσμη δήλωση. Ο Καρβέλας φέρεται να είναι συνταξιούχος εδώ και τέσσερα χρόνια, άρα το ζητούμενο είναι αν αυτές οι αμοιβές καταβάλλονταν σε αυτόν ως φυσικό πρόσωπο ή μέσω εταιρίας. 

Ράκος η Άννα Βίσση: «Είναι στα τάρταρα, δεν την έχουμε ξαναδεί έτσι»

Ο Νίκος Καρβέλας έχει απαγορεύσει στη Βίσση και στο παρελθόν να ερμηνεύει τα τραγούδια του 

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νίκος Καρβέλας έρχεται σε ρήξη με την Άννα Βίσση. Για δύο χρόνια, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της, ο συνθέτης και πάλι της είχε απαγορεύσει να τραγουδά τα κομμάτια του. 

Ο συνθέτης περίμενε να ολοκληρωθεί η συναυλία - υπερθέαμα στο ΟΑΚΑ για να «τινάξει» στον αέρα την καλλιτεχνική τους πορεία.  

Την ώρα που η ένταση μεταξύ των δύο καλλιτεχνών φουντώνει όλο και περισσότερο, η Άννα Βίσση έκανε την εμφάνιση της και μέσω social media αντάλλαξε μηνύματα με τον διάσημο Αμερικανό συνθέτη και παραγωγό Patrick Leonard με τον οποίο είχε συνεργαστεί το 2008. 

Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Καρβέλας: Φορολογικός έλεγχος για αδήλωτα έσοδα 850 χιλιάδων ευρώ

«Υπέροχο τραγούδι αυτό που έχεις εδώ, αγαπημένη Άννα. Είμαι περήφανος που υπήρξα ένα μικρό μέρος του. Είσαι καταπληκτική», της έγραψε στα social media, με την ίδια να απαντά: «Είμαι περήφανη που συνδεθήκαμε μουσικά σε μια από τις πιο ευάλωτες περιόδους της ζωής μου. Ελπίζω να είσαι πολύ καλά και να παραμένεις τόσο δημιουργικός όσο θυμάμαι ότι ήσουν πάντα». 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
 |
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
 |
ΑΑΔΕ
 |
ΕΦΟΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυτός Είναι Ο Γυναικολόγος Που Συνελήφθη Για Πορνογραφία
Ελλαδα
Αυτός είναι ο γνωστός γυναικολόγος που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων
«Πήγα Για Καθαρισμό Προσώπου Και...»:Καταγγελία Σοκ Στο Star
Ελλαδα
«Πήγα για καθαρισμό προσώπου και από τότε δε μπορώ να κλείσω το στόμα μου»
Θεσσαλονίκη: 18χρονη Έπεσε Από Τον 4ο Όροφο Πολυκατοικίας
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας ενώ άπλωνε ρούχα
Επίθεση Με Μαχαίρι Στην Ελευσίνα: Παραδόθηκε & ο 2ος Δράστης
Ελλαδα
Ελευσίνα: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 22χρονο
Χαϊδάρι: Επίθεση Με Γκαζάκι Σε Ψητοπωλείο
Ελλαδα
Χαϊδάρι: Επίθεση με γκαζάκι σε ψητοπωλείο - Καταστράφηκε ολοσχερώς
Συνελήφθη 52χρονος για πορνογραφία ανηλίκων - Τι βρήκαν στα αρχεία του
Ελλαδα
Συνελήφθη 52χρονος γιατρός για πορνογραφία ανηλίκων - Τι βρήκαν στα αρχεία
Μετρό: Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 3 θα κλείνουν στις 21:40 & ποιες μέρες
Ελλαδα
Μετρό: Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 3 θα κλείνουν στις 21:40 & ποιες μέρες
Ζάκυνθος: Βρέθηκε ζωντανή η 44χρονη που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο
Ελλαδα
Ζάκυνθος: Βρέθηκε ζωντανή η 44χρονη που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο
Παγκόσμια ημέρα αστέγων
Ελλαδα
Παγκόσμια ημέρα αστέγων στις 10 Οκτωβρίου. Μία «αόρατη κρίση»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top