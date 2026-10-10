Θέση για τη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα πήρε η Ναταλία Γερμανού μέσα από το Καλύτερα Δε Γίνεται το Σάββατο στον Alpha, επιλέγοντας μάλιστα να ανοίξει την εκπομπή με το τραγούδι Μέτρα. Η παρουσιάστρια και στιχουργός, που συνδέεται προσωπικά και με τους δύο καλλιτέχνες, αναφέρθηκε στη ρήξη που ακολούθησε μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και μίλησε για την επόμενη μέρα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μιας εξέλιξης που, όπως είπε, δεν αναμένει το κοινό.

Η τοποθέτησή της είχε ιδιαίτερο βάρος, καθώς η ίδια διατηρεί στενή σχέση πολλών ετών με την Άννα Βίσση, η οποία υπήρξε κουμπάρα στον γάμο της με τον Πέτρο Ίμβριο, ενώ έχει υπάρξει και στενή καλλιτεχνική σύνδεση με τον Νίκο Καρβέλα, τον οποίο περιέγραψε ως καθοριστικό πρόσωπο στη δική της πορεία στη στιχουργική.

Ναταλία Γερμανού: Η προσωπική της σχέση με Βίσση και Καρβέλα

Στη βασική της τοποθέτηση, η παρουσιάστρια εξήγησε γιατί η θέση της είναι ιδιαίτερη, αφού όπως είπε συνδέεται συναισθηματικά και επαγγελματικά και με τους δύο πρωταγωνιστές της υπόθεσης.

«Καταλαβαίνετε πόσο ιδιαίτερη είναι η θέση μου, γιατί η Άννα είναι μια πάρα πολύ αγαπημένη μου φίλη, είναι κουμπάρα μου, με έχει παντρέψει. Από την άλλη, ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που θαυμάζω πάρα πολύ, μου έμαθε να γράφω, του το χρωστάω κατά 90%. Επειδή αυτές τις μέρες έχω διαβάσει πολλές φορές τη φράση “δεν υπάρχει Βίσση χωρίς Καρβέλα” ή το ανάποδο. Όλοι υπάρχουμε χωρίς όλους. Σαφώς και μπορεί να υπάρξει επόμενη ημέρα για την Άννα χωρίς τον Νίκο και για τον Νίκο χωρίς την Άννα, αν αυτό επιβάλουν οι καταστάσεις».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Φαντάζομαι πως καταλαβαίνετε πόσο -όχι δύσκολη- ιδιαίτερη είναι η θέση μου γιατί η Άννα είναι μια πάρα πολύ αγαπημένη μου φίλη. Είναι κουμπάρα μου, με έχει παντρέψει. Από την άλλη, ο Νίκος είναι επίσης ένας άνθρωπος που αγαπώ πάρα πολύ, θαυμάζω πάρα πολύ. Το ότι έγραψα στίχους, το χρωστάω κατά 90% στον Καρβέλα. Μου έμαθε να γράφω στίχους. Έχουμε περάσει ατέλειωτες ώρες στο πιάνο ο ένας δίπλα στον άλλον γράφοντας. Θέλω να σας πω όμως ότι, επειδή έχω διαβάσει πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες τη φράση: “Δεν υπάρχει Βίσση χωρίς τον Καρβέλα και Καρβέλας χωρίς Βίσση”, επιτρέψτε μου να σας καταθέσω την προσωπική, ταπεινή μου άποψη. Όλοι υπάρχουμε χωρίς όλους. Αυτό πιστεύω εγώ. Σαφώς και μπορεί να υπάρξει επόμενη μέρα για την Άννα χωρίς τον Νίκο, αν αυτό επιβάλλουν οι καταστάσεις και σαφώς μπορεί να υπάρξει Καρβέλας χωρίς την Άννα, αν το επιβάλλουν επίσης οι καταστάσεις. Είναι δυο αυτόφωτα, ιδιοφυή πλάσματα, με το δικό του χαρισματικό ταλέντο ο καθένας».

Η Ναταλία Γερμανού ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Τι είπε για την επόμενη μέρα Βίσση - Καρβέλα

Η Ναταλία Γερμανού επέμεινε στο ότι η πολυετής κοινή πορεία της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα δεν ακυρώνει την αυτονομία τους. Σημείωσε ότι δεν θεωρεί πως ο ένας ορίζεται αναγκαστικά από την παρουσία του άλλου, ακόμη κι αν υπήρξαν για χρόνια ένα ισχυρό καλλιτεχνικό δίδυμο.

«Είναι δύο αυτόφωτα, ευφυή πλάσματα. Θα είναι καλύτερα για τους δυο τους; Δεν το ξέρω να σας το απαντήσω. Σίγουρα μπορώ να ξεχωρίσω την αυτόνομη οντότητα και προσωπικότητα του καθενός χωρίς να μπλέκω την αγάπη με την οικονομική τους υπόσταση. Τα υπόλοιπα είναι σιωπή. Μην εκπλαγείτε αν δούμε να συμβαίνει κάτι που δεν περιμένουμε να συμβεί».

Σε άλλο σημείο είπε: «Θα είναι καλύτερα ο ένας χωρίς τον άλλον; Αυτό δε το ξέρω να σας το απαντήσω. Σίγουρα όμως, μπορώ να ξεχωρίσω την αυτόνομη οντότητα και προσωπικότητα του καθενός, χωρίς να τους βάζω σε άδικες συγκρίσεις και χωρίς να μπλέκω την αγάπη με τα οικονομικά και την επαγγελματική υπόσταση του καθενός. Είναι ξεχωριστά πράγματα. Τώρα, πώς θα είναι η επόμενη μέρα; Όπως λέει και το φινάλε του Άμλετ, the rest is silence, τα υπόλοιπα είναι σιωπή και μένει να τα δούμε».

Η φιλία της Άννας Βίσση και της Ναταλίας Γερμανού «μετράει» πολλά χρόνια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το μήνυμα για την Άννα Βίσση, τον Νίκο Καρβέλα και την πνευματική ιδιοκτησία

Η παρουσιάστρια στάθηκε και στο δικαίωμα που έχει κάθε πλευρά να χαράξει διαφορετική πορεία. Στην τοποθέτησή της έβαλε στο τραπέζι τόσο την πιθανότητα η Άννα Βίσση να δοκιμάσει κάτι άλλο καλλιτεχνικά, όσο και τη δυνατότητα του δημιουργού να αποφασίσει πώς θα διαχειριστεί το έργο του.

«Ήταν για πάρα πολλά χρόνια ένα. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται στην Άννα, αν θελήσει κάποια στιγμή να δοκιμάσει και κάτι άλλο. Όπως επίσης, δεν απαγορεύεται στον δημιουργό να πει “ως εδώ, η πνευματική μου ιδιοκτησία μου ανήκει, θα την κάνω ό,τι θέλω και θα την διανείμω όπου θέλω. Ας δούμε τι θα φέρει η επόμενη μέρα. Μην εκπλαγείτε αν συμβεί κάτι που δεν περιμένουμε καθόλου να συμβεί», τόνισε η Ναταλία Γερμανού.