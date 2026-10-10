Δείτε βίντεο για την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Δημόσια θέση για τη συζήτηση γύρω από την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα πήρε η Ελένη Μενεγάκη, επιλέγοντας να σχολιάσει στα social media ανάρτηση του καλλιτεχνικού μάνατζερ Γιάννη Κουτράκη.

Η παρέμβασή της έγινε με αφορμή βίντεο από τη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ, όπου η Άννα Βίσση ερμηνεύει το Δώδεκα με κλειστά μάτια.

Η Άννα Βίσση έχει φιλοξενηθεί πολλές φορές στις εκπομπές της Ελένης Μενεγάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η παρουσιάστρια, που συνήθως αποφεύγει τις δημόσιες τοποθετήσεις σε αντιπαραθέσεις, εξέφρασε τη συμφωνία της με το μήνυμα της ανάρτησης κι έστειλε το δικό της σχόλιο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι καλλιτέχνες όταν βρίσκονται στο επίκεντρο δημόσιας συζήτησης.

Η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές… συμφωνώ τόσο πολύ και όχι μόνο τους τραγουδιστές, όλους τους καλλιτέχνες! Μην κρίνετε και μη δικάζετε κανέναν».

Ο Γιάννης Κουτράκης απάντησε στο σχόλιό της γράφοντας: «Ελένη».

Το σχόλιο της Ελένης Μενεγάκη στην ανάρτηση του Γιάννη Κουτράκη

Με αφορμή τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Η ανάρτηση που προκάλεσε την αντίδραση της Ελένης Μενεγάκη περιλάμβανε βίντεο από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Ο Γιάννης Κουτράκης, ο οποίος αναφέρεται ότι μετρά 31 χρόνια επαγγελματικής πορείας δίπλα σε τραγουδιστές, τοποθετήθηκε αναλυτικά υπερασπιζόμενος την προσωπική διαδρομή της Άννας Βίσση κι επιμένοντας ότι η καλλιτεχνική ταυτότητα ενός ερμηνευτή δεν μπορεί να αποδίδεται αποκλειστικά σε άλλον δημιουργό.

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Δουλεύω 31 χρόνια με τραγουδιστές. Τους θαυμάζω απεριόριστα, τους σέβομαι βαθειά και τους ζηλεύω που μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να μας βάλουν στον κόσμο τους και να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Επίσης, μπορώ πλέον να αναγνωρίζω γρήγορα και σωστά τη διάθεση ενός τραγουδιστή όταν βρίσκεται επί τo έργον. Τι σκέφτεται την ώρα που τραγουδάει, αν τον ενοχλεί κάτι, στον ήχο του στα φώτα του. Είμαι ευγνώμων για όλα αυτά που έμαθα και εξακολουθώ να μαθαίνω δίπλα τους. Στο video παρακολουθούμε την Άννα να ερμηνεύει ίσως το καλύτερο τραγούδι που έγραψε ο Καρβέλας για εκείνη. Μόνο εκείνη ξέρει τι έχει συμβεί στα παρασκήνια, μόνο εκείνη μετουσιώνει την πίεση της, το άγχος της και τους φόβους της σε Τέχνη. Κλείνει τα μάτια και τραγουδάει για πάρτη της σχεδόν για ένα ολόκληρο λεπτό. Με κλειστά τα μάτια μπροστά σε 90.000 θεατές. Κι αφού λέει τη δική της προσευχή μετά τραγουδάει για εμάς. Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές. Είναι περίεργα όντα, αλλόκοτα. Βλέπεις αυτό το απόσπασμα και αναρωτιέσαι πώς μπορεί να υπάρχουν νοήμονες άνθρωποι που να λένε ότι την Βίσση την έφτιαξε ο Καρβέλας.Πόσο βάρβαρο για τους ανθρώπους της μουσικής και της Τέχνης να χρησιμοποιείται ο όρος "φτιάχνω", λες κι είναι καζανάκι ή ασανσέρ. Όχι κύριοι, τη Βίσση την έφτιαξε η Άννα, όπως και τον Μαζωνάκη τον έφτιαξε ο Γιώργος, την Κάλλας η Μαρία, την Μαρινέλλα η Κίτσα, την Αλεξίου η Χαρούλα, τον Μάστορα ο Χρήστος, την Πρωτοψάλτη η Άλκηστις, τη Μούσχουρη η Ιωάννα, κοκ. Έτσι γινότανε πάντα κι έτσι θα εξακολουθήσει να γίνεται. Η Βίσση εκπληρώνει την αποστολή της για αυτό που γεννήθηκε, υπηρετεί το αστέρι της και κάθε της κύτταρο πορεύεται προς το φως της. Κι όπως έγραφε και ο Γιάννης Ρίτσος "Τό ξέρω πώς καθένας μονάχος πορεύεται στόν ἔρωτα, μονάχος στή δόξα καί στό θάνατο"».

Δείτε την ανάρτηση του Γιάννη Κουρτάκη

Η διαμάχη Βίσση - Καρβέλα και η παρέμβαση της Μενεγάκη

Η τοποθέτηση της Ελένης Μενεγάκη ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η σχέση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, προκαλώντας συζητήσεις και διαφορετικές απόψεις στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η Ελένη Μενεγάκη με τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση το 1997 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η παρουσιάστρια παρουσίασε μια πιο... προσεκτική στάση απέναντι στους καλλιτέχνες και στη δημόσια έκθεση της προσωπικής κι επαγγελματικής τους ζωής. Με την ανάρτησή της στάθηκε υπέρ της αποφυγής εύκολης κριτικής και δημόσιας καταδίκης.