Μιλώντας στις κάμερες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Συνταγή για μια ανάλαφρη ζωή» γνωστής φαρμακευτικής εταιρείας, την οποία παρουσίασε η Ελένη Μενεγάκη, στο πλαίσιο συνεργασίας τους, ο Άκης Πετρετζίκης μοιράστηκε με τις τηλεοπτικές κάμερες και τους δημοσιογράφους τη δική του οπτική για την ανατροφή των δύο παιδιών του και τη στάση του απέναντι στη διατροφή τους.

Ο γνωστός σεφ τόνισε ότι αποφεύγει τους αυστηρούς περιορισμούς, καθώς στόχος του είναι να χτίσουν τα παιδιά του μια ισορροπημένη σχέση με το φαγητό. Όπως εξήγησε, δεν αρνείται ποτέ ένα γλυκό όταν του το ζητούν.

«Ποτέ, άμα μου ζητήσουν τα παιδιά γλυκό, δε θα τους πω όχι. Έχω καταλάβει πως άμα λες σε κάτι όχι στα παιδιά… Αυτό τουλάχιστον λειτουργεί στα δικά μου παιδιά. Να, βλέπετε; Πάω κι εγώ να δώσω μια πληροφορία σαν ειδικός, ενώ δεν είμαι ειδικός. Εγώ σας λέω αυτή τη στιγμή βιωματικά τι συμβαίνει στο σπίτι μου», ανέφερε αρχικά ο Άκης Πετρετζίκης.

Η Ελένη Μενεγάκη με τον Άκη Πετρετζίκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Εγώ, άμα πω στα παιδιά όχι στο γλυκό, είμαι σίγουρος και ότι θα γκρινιάξουν και ότι θα φάνε περισσότερη ποσότητα και ότι στο τέλος θα βγω χαμένος. Οπότε, άμα μου ζητήσουν γλυκό, τους το δίνω και τις περισσότερες φορές μπορεί να μου το γυρίσουν και πίσω», συμπλήρωσε ο σεφ.

Ο Άκης Πετρετζίκης προστατεύει την προσωπική του ζωή από τη δημοσιότητα, βάζοντας πάνω απ' όλα την οικογένειά του. Παντρεύτηκε τη νοσηλεύτρια Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 —μετά από δύο χρόνια σχέσης— σε κλειστό κύκλο, την ίδια μέρα που βάφτισαν τον γιο τους, Αχιλλέα, ενώ το ζευγάρι έχει αποκτήσει και μια κόρη, την Ακυλίνα.