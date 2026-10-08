Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Από «κόσκινο» συμβόλαια - αμοιβές - εισιτήρια - διαφημίσεις

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (8/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΑΑΔΕ ερευνά τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ λόγω δημόσιων ανακοινώσεων και καταγγελιών.
  • Η έρευνα εστιάζει σε οικονομικά στοιχεία όπως συμβόλαια, αμοιβές, εισιτήρια και πνευματικά δικαιώματα.
  • Η εφορία θα ελέγξει τις ροές χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς για να διαπιστώσει αν τα δηλωμένα ποσά είναι σωστά.
  • Η κινητικότητα της ΑΑΔΕ προήλθε από τις καταγγελίες για υπεράριθμα εισιτήρια και τις αναρτήσεις στα social media.
  • Η επέκταση του ελέγχου σε προσωπικό επίπεδο θα εξαρτηθεί από τα ευρήματα της έρευνας.

O πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα φαίνεται ότι κίνησε το ενδιαφέρον και της εφορίας. Οι πληροφορίες για το τι ψάχνει η ΑΑΔΕ για την πολυσυζητημένη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο είναι του Γιώργου Παππού. 

Όλη αυτή η δημόσια και αποκαλυπτική συζήτηση για τα εισιτήρια, τα πνευματικά δικαιώματα και τις αμοιβές έδωσε το «σήμα» στην ΑΑΔΕ να περάσει από «κόσκινο» όλα τα οικονομικά στοιχεία της πρόσφατης συναυλίας στο ΟΑΚΑ, με στόχο να διαπιστωθεί αν τα χρήματα έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία. Υπήρξε, μάλιστα, κινητικότητα πριν ξεσπάσει η κόντρα, μετά τις καταγγελίες και τις αναρτήσεις σε social media για υπεράριθμα εισιτήρια. 

Καρβέλας: Η Βίσση θα χρειάζεται την άδειά του για να τραγουδά τα έργα του

Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Από «κόσκινο» συμβόλαια - αμοιβές - εισιτήρια - διαφημίσεις 

Η εφορία ψάχνει τα συμβόλαια των καλλιτεχνών, των μουσικών και των τεχνικών, τα εισιτήρια που εκδόθηκαν, τα ποσά που έχουν αποδοθεί ως πνευματικά δικαιώματα στους δημιουργούς, τα τιμολόγια που έχει κόψει η εταιρία παραγωγής προς όλους τους χορηγούς και τους διαφημιζόμενους.

Άννα Βίσση: 10 τραγούδια που έχει ερμηνεύσει & δεν είναι του Νίκου Καρβέλα

Προφανώς σε μια τέτοια διαδικασία διασταυρώσεων, θα ελεγχθούν και οι ροές χρήματος σε τραπεζικούς λογαριασμούς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν «κουμπώνουν» με τα δηλωμένα ποσά. 

Το αν θα χρειαστεί να επεκταθεί ο έλεγχος και προσωπικά στους εμπλεκόμενους, είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία, ανάλογα με τα ευρήματα. 

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ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
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