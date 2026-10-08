Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

O πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα φαίνεται ότι κίνησε το ενδιαφέρον και της εφορίας. Οι πληροφορίες για το τι ψάχνει η ΑΑΔΕ για την πολυσυζητημένη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο είναι του Γιώργου Παππού.

Όλη αυτή η δημόσια και αποκαλυπτική συζήτηση για τα εισιτήρια, τα πνευματικά δικαιώματα και τις αμοιβές έδωσε το «σήμα» στην ΑΑΔΕ να περάσει από «κόσκινο» όλα τα οικονομικά στοιχεία της πρόσφατης συναυλίας στο ΟΑΚΑ, με στόχο να διαπιστωθεί αν τα χρήματα έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία. Υπήρξε, μάλιστα, κινητικότητα πριν ξεσπάσει η κόντρα, μετά τις καταγγελίες και τις αναρτήσεις σε social media για υπεράριθμα εισιτήρια.

Από «κόσκινο» συμβόλαια - αμοιβές - εισιτήρια - διαφημίσεις

Η εφορία ψάχνει τα συμβόλαια των καλλιτεχνών, των μουσικών και των τεχνικών, τα εισιτήρια που εκδόθηκαν, τα ποσά που έχουν αποδοθεί ως πνευματικά δικαιώματα στους δημιουργούς, τα τιμολόγια που έχει κόψει η εταιρία παραγωγής προς όλους τους χορηγούς και τους διαφημιζόμενους.

Προφανώς σε μια τέτοια διαδικασία διασταυρώσεων, θα ελεγχθούν και οι ροές χρήματος σε τραπεζικούς λογαριασμούς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν «κουμπώνουν» με τα δηλωμένα ποσά.

Το αν θα χρειαστεί να επεκταθεί ο έλεγχος και προσωπικά στους εμπλεκόμενους, είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία, ανάλογα με τα ευρήματα.