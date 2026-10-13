Πως οι μισθοί που έπαιρναν παλιά οι παρουσιαστές, πλέον δεν υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση, αποκάλυψε σε συνέντευξή του ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος.

«Πολλοί δεν ξέρουν πως οι μισθοί που έδιναν παλιά στην τηλεόραση πλέον δεν υπάρχουν. Έπαιρνα 162.000€ το μήνα για εκπομπές που έπαιζαν δύο φορές την εβδομάδα. Τα μισά πήγαιναν στους συνεργάτες μου. Και όταν ερχόταν η εφορία αντιλαμβάνεστε ότι εγώ πλήρωνα για όλα» αποκάλυψε και πρόσθεσε: «Δεν κοίταξα ποτέ τι λεφτά είχα στην τράπεζα. Η Κιμ ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Ήμουν σαν ένα άλογο με παρωπίδες»

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