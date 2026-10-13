Ποιος Έλληνας δημοσιογράφος αποκάλυψε πως έπαιρνε 162.000€ το μήνα

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Ποιος Έλληνας δημοσιογράφος αποκάλυψε πως έπαιρνε 162.000€ το μήνα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος αποκάλυψε ότι έπαιρνε 162.000€ το μήνα από τηλεοπτικές εκπομπές.
  • Οι μισθοί των παρουσιαστών έχουν μειωθεί σημαντικά στην ελληνική τηλεόραση.
  • Τα μισά από τα έσοδά του πήγαιναν στους συνεργάτες του.
  • Ο Τριανταφυλλόπουλος δήλωσε ότι δεν ασχολήθηκε ποτέ με τα χρήματα στην τράπεζα.
  • Η σύντροφός του, Κιμ, είχε αναλάβει τη διαχείριση των οικονομικών του.

Πως οι μισθοί που έπαιρναν παλιά οι παρουσιαστές, πλέον δεν υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση, αποκάλυψε σε συνέντευξή του ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος. 

Ποιος Έλληνας δημοσιογράφος αποκάλυψε πως έπαιρνε 162.000€ το μήνα

Τριανταφυλλόπουλος για Κιμ Κίλιαν: «Άκουσα “είναι καρκίνος” και πάγωσα»

«Πολλοί δεν ξέρουν πως οι μισθοί που έδιναν παλιά στην τηλεόραση πλέον δεν υπάρχουν. Έπαιρνα 162.000€ το μήνα για εκπομπές που έπαιζαν δύο φορές την εβδομάδα. Τα μισά πήγαιναν στους συνεργάτες μου. Και όταν ερχόταν η εφορία αντιλαμβάνεστε ότι εγώ πλήρωνα για όλα» αποκάλυψε και πρόσθεσε: «Δεν κοίταξα ποτέ τι λεφτά είχα στην τράπεζα. Η Κιμ ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Ήμουν σαν ένα άλογο με παρωπίδες» 

Δείτε την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
 

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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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