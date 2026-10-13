Κακοκαιρία: Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία την Τετάρτη 14/10

Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (13/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αναστολή λειτουργίας σχολείων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου λόγω κακοκαιρίας.
  • Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία στους δήμους Μαντουδίου, Κύμης, Ρόδου, Σύμης, Σκοπέλου, Σκιάθου και Διρφύων – Μεσσαπίων.
  • Η τηλεκπαίδευση θα εφαρμοστεί όπου κλείνουν τα σχολεία.
  • Στην Αττική δεν έχει ανακοινωθεί γενικό κλείσιμο, αλλά ενδέχεται να ληφθούν τοπικές αποφάσεις.
  • Οι γονείς και μαθητές καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν αλλαγές.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει πολλές περιοχές της χώρας. Οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν οδηγήσει δήμους στην απόφαση να αναστείλουν τη λειτουργία των σχολείων την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, με βασικό στόχο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

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Η λίστα με τα κλειστά σχολεία αναμένεται να επικαιροποιείται όσο εκδίδονται νέες ανακοινώσεις. Μέχρι στιγμής, οι αποφάσεις αφορούν τους παρακάτω δήμους:

  • Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας: Κλειστά θα παραμείνουν την Τετάρτη τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών που αναμένονται στην περιοχή. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης.
  • Δήμος Κύμης – Αλιβερίου: Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων, ανεξαρτήτως βαθμίδας, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Κλειστοί θα παραμείνουν επίσης οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του δήμου.
  • Δήμος Ρόδου: Με απόφαση του δημάρχου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, όλων των βαθμίδων, σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Το μέτρο αφορά επίσης τις μονάδες προσχολικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Ωδείο και τα δημοτικά εργαστήρια.
  • Δήμος Σύμης: Αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του νησιού, από τα νηπιαγωγεία έως τα λύκεια, για την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.
  • Δήμος Σκοπέλου: Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το σχολείο ειδικής αγωγής και ο δημοτικός παιδικός σταθμός. Τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης.
  • Δήμος Σκιάθου: Κλειστά θα είναι όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και ο δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας.
  • Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων: Δεν θα λειτουργήσουν την Τετάρτη τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια της περιοχής. Η αναστολή αφορά επίσης τον παιδικό και τον βρεφονηπιακό σταθμό, καθώς και το ΚΔΑΠ-ΑμεΑ του δήμου.

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Τι ισχύει για τα σχολεία στην Αττική

Για την Αττική, δεν έχει ανακοινωθεί κλείσιμο όλων των σχολείων. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να ληφθούν τοπικές αποφάσεις, ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων και τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Τηλεκπαίδευση όπου κλείνουν τα σχολεία

Όπως επισημαίνεται από πηγές του υπουργείου Παιδείας, όταν αναστέλλεται η λειτουργία σχολικών μονάδων λόγω κακοκαιρίας, τα μαθήματα συνεχίζονται μέσω τηλεκπαίδευσης, όπου αυτό είναι εφικτό.

Οι γονείς και οι μαθητές καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των δήμων και της Περιφέρειας, καθώς η λίστα ενδέχεται να αλλάξει με βάση τα νεότερα δεδομένα.
 

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