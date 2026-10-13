Στην αναβάθμιση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα Τρίτη (13-10-2026) και αύριο Τετάρτη (14-10-2026).

Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (13-10-2026)

Πρόσκαιρα στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στη Χαλκιδική από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

Στην Εύβοια από τις απογευματινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Τετάρτη (14-10-2026)

Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) έως τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.