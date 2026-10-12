Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Μια δύσκολη 48ωρη κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να «σαρώσουν» πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η κακοκαιρία θα «χτυπήσει» τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Από το μεσημέρι θα επηρεάσει τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία - με επίκεντρο τη Μαγνησία και τις Σποράδες - την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Αττική, την Κόρινθο και από το βράδυ την Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις έως 8 μποφόρ, ενώ αναμένεται και αισθητη πτώση της θερμοκρασίας 8-10 βαθμούς, η οποία στις περισσότερες περιοχές δε θα ξεπεράσει τους 20 με 22 βαθμούς.

Καιρός: Τι ώρα αναμένονται καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star, στην Αττική θα αρχίσει να βρέχει από το πρωί, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται καταιγίδες, οι οποίες τη νύχτα θα είναι ισχυρές και θα συνεχιστούν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η θερμοκρασία από 15 έως 20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, θα βρέξει τις πρωινές ώρες, με τη θερμοκρασία να μη ξεπερνά τους 23 βαθμούς.

Καιρός: Επιμένουν οι καταιγίδες και την Τετάρτη

Την Τετάρτη, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια, όπου δεν αποκλείονται πλημμυρικά φαινόμενα. Έντονα φαινόμενα και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Οι βοριάδες θα πνέουν θυελλώδεις ως 9 μποφόρ.

Νέα μικρή πτώση της θερμοκρασίας, δύσκολα θα ξεπερνά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

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