Σημαντική αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός το επόμενο διήμερο (Τρίτη 13 και Τετάρτη 14/10), με νέο κύμα κακοκαιρίας που φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πολύ ενισχυμένους ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και σταδιακά θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας τόσο ηπειρωτικές όσο και νησιωτικές περιοχές. Θα επηρεαστεί και η Αττική, αφού από το μεσημέρι της Τρίτης 13/10 και μετά οι βροχές θα φτάσουν και στην πρωτεύουσα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα.

Η μετεωρολόγος του Star, Ματίνα Μπέρου περιέγραψε την αλλαγή του σκηνικού, σημειώνοντας ότι η νέα επιδείνωση έρχεται ενώ δεν έχει υποχωρήσει πλήρως το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σήμερα, Δευτέρα 12/10, καταιγίδες καταγράφονται κυρίως στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και στη Θράκη. Στην Κω, μάλιστα, καταγράφηκε λίγες ώρες νωρίτερα και υδροστρόβιλος, στοιχείο που αποτυπώνει την αστάθεια που ήδη επικρατεί.

Καιρός: Από πού ξεκινά η επιδείνωση και ποιες περιοχές ακολουθούν

Σύμφωνα με την πρόγνωση, από τις πρώτες πρωινές ώρες της αυριανής ημέρας ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Στη συνέχεια, το κύμα θα κινηθεί ανατολικότερα.

Στο πέρασμά του θα επηρεάσει τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ από το μεσημέρι προς το απόγευμα τα φαινόμενα θα φτάσουν και στην ανατολική Στερεά, την Αττική και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Αργότερα, προς το βράδυ, αναμένεται επιδείνωση και στα Δωδεκάνησα καθώς και στην Κρήτη.

Για την Τετάρτη, οι βροχές στην Αττική θα συνεχιστούν έως και το μεσημέρι. Τα πιο επίμονα και έντονα φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες, ενώ ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται επίσης στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στην Κρήτη η κακοκαιρία αναμένεται να έχει μεγαλύτερη διάρκεια, καθώς τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και την Πέμπτη με σταδιακή εξασθένηση.

Άνεμοι έως 9 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας

Παράλληλα με τις βροχοπτώσεις, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά. Από το βράδυ της Τρίτης θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ την Τετάρτη αναμένεται να αγγίξουν και τα 9 μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο. Η ένταση των ανέμων αυξάνει το ενδεχόμενο για απαγορευτικό απόπλου σε θαλάσσιες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα ακολουθήσει καθοδική πορεία, με την πτώση να γίνεται πιο αισθητή από αύριο και ακόμη περισσότερο την Τετάρτη. Στην Αθήνα, σύμφωνα με την πρόγνωση, ο υδράργυρος θα παραμείνει κάτω από τους 20 βαθμούς.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί πιο καθαρά τη μετάβαση σε βαθιά φθινοπωρινές συνθήκες. Μάλιστα, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστούν και λίγα χιόνια σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, σε πολύ μεγάλα υψόμετρα.

Η μεταβολή του καιρού συμπίπτει χρονικά με την έναρξη της διάθεσης του επιδόματος θέρμανσης, καθώς η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να αυξήσει τις ανάγκες θέρμανσης σε αρκετές περιοχές της χώρας.