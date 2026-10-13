GNTM 7 : Μαριέττα και Σταύρος ήπιαν τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Τα δύο μοντέλα αποχώρησαν από το GNTM 7

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Η πρώτη διπλή αποχώρηση από το GNTM 7 έγινε το βράδυ της Δευτέρας και οι δύο παίκτες, η Μαριέττα και ο Σταύρος ήπιαν τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα και μίλησαν για τα συναισθήματά τους. 

GNTM: «Αποχωρείτε και οι δύο» - Δείτε το trailer

Ο Σταύρος αποχώρησε από το GNTM 7

Ο Σταύρος αποχώρησε από το GNTM 7

«Δεν στενοχωριέμαι εύκολα. Είμαι η χαρά της παρέας» ανέφερε ο Σταύρος προσθέτοντας πως το ατού του δεν είναι η εξωτερική του εμφάνιση αλλά ο χαρακτήρας. 


GNTM: Η Σταυρούλα Έβγαλε Υποψήφιο Τον Σταύρο - Video

Η Μαριέττα στο GNTM 

Η Μαριέττα στο GNTM 

Η Μαριέττα από τη μεριά της ανέφερε πως αν και άκουσε κάποια αρνητικά σχόλια από κάποιους συγκατοίκους της στo σπίτι του GNTM, εκείνη δεν θέλησε να κράξει.

«Δεν ήθελα να κράξω και να φανώ κακιά. Δεν έχω πάρει αρνητικό μήνυμα» τόνισε χαρακτηριστικά. Σε άλλο μέρος της συνέντευξης τους, Σταύρος και Μαριέττα ανέφεραν τα μεγαλύτερά τους ατού.  

Σταύρος και Μαριέττα στο GNTM 

Σταύρος και Μαριέττα στο GNTM 

«Το ατού μου δεν είναι η εμφάνιση αλλά ο χαρακτήρας μου» ανέφερε ο Σταύρος ενώ η Μαριέττα δήλωσε πως τα ατού της είναι το βλέμμα και τα πόδια της. 

Πώς Μαριέττα και Σταύρος έφτασαν στην αποχώρηση

Oι διαγωνιζόμενοι στο μεγαλύτερο show μόδας έπρεπε να επιλέξουν μία φωτογραφία που να τους κολακεύει και να διαγωνιστούν πάνω σε αυτή.


GNTM: «Θυσιάστηκες Με Αυτήν Την Επιλογή» - Video

Η Μαριέττα άφησε την Ανθή να επιλέξει φωτογραφία και το πλήρωσε, αφού βγήκε υποψήφια προς αποχώρηση. 

Η Ανθή μάλιστα σε δηλώσεις της στα backstage που βρέθηκε ο δημοσιογράφος της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα ανέφερε πως περίμενε πως η Μαριέττα θα αποχωρούσε καθώς δεν τα πήγε καθόλου καλά.

GNTM 7 : Μαριέττα και Σταύρος ήπιαν τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Όσον αφορά τον Σταύρο τη φωτογραφία με την οποία διαγωνίστηκε τη διάλεξε η Σταυρούλα.

Δείτε την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 

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ΣΤΑΥΡΟΣ GNTM 7
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