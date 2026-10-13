Ο Snik μίλησε για το έαν θα ήθελε να αποκτήσει και δεύτερο παιδί στο μέλλον, ένα ενδεχόμενο που ο γνωστός τράπερ δεν απέκλεισε. Μάλιστα, δήλωσε θετικός στο ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού, λίγους μήνες αφότου έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά.

Η σύντροφός του, Marta Aharonian έφερε στον κόσμο τον περασμένο Απρίλιο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, ενώ αμφότεροι επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, προστατεύοντας αυτή την τόσο προσωπική στιγμή από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο δημοφιλής τράπερ και η αγαπημένη του φαίνεται πως βιώνουν στιγμές οικογενειακής ευτυχίας, αφού το μωράκι τους ήρθε και τους άλλαξε τη ζωή.

«Σίγουρα θέλω να κάνω δεύτερο παιδί, αλλά όχι τώρα. Κάνουμε ταξίδια. Διήμερα, τριήμερα, για να είναι και η σχέση μας καλή. Το ότι κάναμε παιδί, δε σημαίνει ότι είμαστε εξήντα χρονών παντρεμένοι», είπε αρχικά ο γνωστός καλλιτέχνης στην εκπομπή Το Πρωινό.

«Τώρα έχω αρχίσει να το καταλαβαίνω περισσότερο ότι έχω γίνει μπαμπάς, που η μικρή είναι πιο δραστήρια… Μέχρι 3-4 μηνών κοιμόταν, έτρωγε, τώρα αρχίσαμε να την ταΐζουμε και κρέμα, φρούτα, την ταΐζω», συμπλήρωσε ο Snik.

Τέλος, ο Snik αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να κάτσει σε καρέκλα κριτικής επιτροπής σε κάποιο talent show, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Θα με ενδιέφερε να πάω κριτική επιτροπή κάπου. Το έχω σκεφτεί. Δεν έχω κάποια πρόταση. Αν είναι κάτι αξιόλογο και κάτι που θα ταίριαζα, γιατί όχι;».

Υπενθυμίζουμε ότι η σύντροφοε του Snik, Marta, η οποία κατάγεται από την Αρμενία και έχει καταφέρει να ξεχωρίσει, όχι μόνο ως influencer στα social media, αλλά και ως επιχειρηματίας, έχει μια κόρη ηλικίας 8 ετών, από προηγούμενη σχέση της, με την οποία ο Snik φαίνεται πως έχει αναπτύξει πολύ καλή σχέση..

Η σχέση τους έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2023, όταν άρχισαν να εμφανίζονται δημόσια μαζί, μέσα από κοινές φωτογραφίες και ταξίδια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.