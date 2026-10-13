Συνελήφθη η Σέλμα Μπλερ: Τραυμάτισε αεροσυνοδούς κατά τη διάρκεια πτήσης

Τέθηκε υπό κράτηση και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

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Σέλμα Μπλερ: Συνελήφθη μετά από επεισόδιο σε πτήση/ AP Photos

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σέλμα Μπλερ συνελήφθη στη Νέα Υόρκη μετά από επεισόδιο σε πτήση της Delta Air Lines, όπου φέρεται να επιτέθηκε σε δύο αεροσυνοδούς.
  • Δύο μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν, με έναν εξ αυτών να χρειάζεται νοσοκομειακή περίθαλψη.
  • Η ηθοποιός δήλωσε ότι η συμπεριφορά της σχετίζεται με επείγον ιατρικό πρόβλημα και η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή.
  • Το FBI διερευνά την υπόθεση για πιθανή επίθεση κατά τη διάρκεια της πτήσης.
  • Η Delta Air Lines επιβεβαίωσε την παρέμβαση των αστυνομικών αρχών και τονίζει την προτεραιότητα της ασφάλειας των επιβατών.

Στη σύλληψη της Αμερικανίδας ηθοποιού Σέλμα Μπλερ (Selma Blair) προχώρησαν οι αρχές στη Νέα Υόρκη, μετά από επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε σε πτήση της Delta Air Lines. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηθοποιός φέρεται να επιτέθηκε σε δύο μέλη του πληρώματος καμπίνας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Η 54χρονη ηθοποιός, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τις ταινίες «Cruel Intentions», «Legally Blonde» και «Hellboy», τέθηκε υπό κράτηση μετά την προσγείωση του αεροσκάφους και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, η επέμβασή τους ζητήθηκε την Κυριακή, έπειτα από αναφορά για επιβάτη που παρουσίαζε βίαιη σωματική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Λος Άντζελες προς τη Νέα Υόρκη.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο αεροσυνοδοί, ενώ ένας εξ αυτών χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

https://www.star.gr/tag/selma-blair

Σέλμα Μπλερ: Συνελήφθη μετά από επεισόδιο σε πτήση/ ΑP Photos

blair

Σέλμα Μπλερ/ AP Photos

Τι συνέβη κατά τη διάρκεια της πτήσης

Το επεισόδιο φέρεται να εκτυλίχθηκε περίπου στις 23:00, τοπική ώρα, στην πτήση 938 της Delta Air Lines. Σύμφωνα με το CBS News, το πλήρωμα αναγκάστηκε να περιορίσει τις κινήσεις της ηθοποιού, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Σε ηχητικό από τις επικοινωνίες του πιλότου με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο, καταγράφεται αίτημα για παρουσία ιατρικού προσωπικού κατά την άφιξη του αεροσκάφους. Στην επικοινωνία γίνεται αναφορά σε αιμορραγία από τη μύτη και σημάδια από δαγκώματα.

Οι αστυνομικές αρχές περίμεναν το αεροσκάφος στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι, όπου και επενέβησαν μετά την προσγείωσή του.

Η θέση της ηθοποιού και η έρευνα του FBI

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Σέλμα Μπλερ δήλωσε στο BBC ότι το περιστατικό συνδέεται με ένα επείγον πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε η ηθοποιός.

Όπως ανέφερε, το ιατρικό συμβάν οδήγησε στη συμπεριφορά για την οποία υπάρχουν καταγγελίες, ενώ μετά την προσγείωση η Μπλερ έλαβε άμεσα ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή.

Την ίδια ώρα, το FBI επιβεβαίωσε στο BBC ότι διερευνά υπόθεση που αφορά πιθανή επίθεση κατά τη διάρκεια της πτήσης. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό εάν θα απαγγελθούν επίσημες κατηγορίες σε βάρος της ηθοποιού.

Η Delta Air Lines επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικές αρχές κλήθηκαν να επέμβουν κατά την άφιξη του αεροσκάφους στη Νέα Υόρκη, διευκρινίζοντας πως το περιστατικό δεν επηρέασε επιχειρησιακά την πτήση. Η εταιρεία επανέλαβε, παράλληλα, ότι δεν επιδεικνύει ανοχή σε απείθαρχες ή παράνομες συμπεριφορές, τονίζοντας πως η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί βασική της προτεραιότητα.

Το προηγούμενο περιστατικό σε αεροπλάνο το 2016

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σέλμα Μπλερ απασχολεί τη δημοσιότητα για συμβάν κατά τη διάρκεια αεροπορικού ταξιδιού. Το 2016, η ηθοποιός είχε παρουσιάσει έντονη συμπεριφορά σε πτήση από το Μεξικό προς το Λος Άντζελες, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Τότε, χρειάστηκε η παρέμβαση δύο νοσηλευτριών που βρίσκονταν στο αεροσκάφος, ενώ μετά την προσγείωση η ίδια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Μετά το περιστατικό, η ηθοποιός είχε ζητήσει δημόσια συγγνώμη, εξηγώντας ότι είχε συνδυάσει κατά λάθος τη φαρμακευτική αγωγή της με αλκοόλ. Σε δηλώσεις της είχε αναγνωρίσει το λάθος της και είχε εκφράσει τη βαθιά της λύπη για όσα συνέβησαν.

Η Σέλμα Μπλερ έχει επίσης μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, με την οποία διαγνώστηκε το 2018. Η ασθένεια επηρέασε την επαγγελματική της δραστηριότητα, οδηγώντας την σε περιορισμό των κινηματογραφικών της εμφανίσεων. Το 2021 είχε ανακοινώσει ότι η νόσος της βρισκόταν σε ύφεση.

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