Κλέλια Ανδριολάτου: Γενέθλια στο πιο μαγικό μέρος - Τα πόσα έκλεισε;

Το μήνυμα για τη νέα δεκαετία της ζωής της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κλέλια Ανδριολάτου γιόρτασε τα 30ά γενέθλιά της στο Πήλιο με φίλους.
  • Το Πήλιο έχει ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για εκείνη, λειτουργώντας ως χώρος ηρεμίας.
  • Μοιράστηκε στιγμές από τη γιορτή της μέσω Instagram, αναφέροντας την ανάγκη για ουσιαστική επαφή.
  • Ανακάλυψε ένα απομονωμένο σημείο για να ηρεμεί και να κάνει τις πρακτικές της.
  • Η ηθοποιός τόνισε τη σημασία της φύσης και της κοινής εμπειρίας με αγαπημένα πρόσωπα.

Η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε να γιορτάσει τα 30ά γενέθλιά της στο Πήλιο, μακριά από την Αθήνα, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους. Η ηθοποιός υποδέχτηκε τη νέα δεκαετία της ζωής της μέσα στη φύση, σε έναν τόπο που, όπως εξήγησε η ίδια, έχει ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία.

Κλέλια Ανδριολάτου: Γενέθλια στο πιο μαγικό μέρος - Τα πόσα έκλεισε;

Μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, μοιράστηκε στιγμές από τη γιορτή και περιέγραψε γιατί επιστρέφει στο Πήλιο. Όπως προκύπτει από όσα έγραψε, το συγκεκριμένο μέρος λειτουργεί για εκείνη ως χώρος ηρεμίας, αποφόρτισης και επαφής με όσα θεωρεί ουσιαστικά.

Με αφορμή τα γενέθλιά της, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην ανάγκη της να μοιραστεί αυτή την προσωπική εμπειρία με τους κοντινούς της ανθρώπους, επιλέγοντας έναν διαφορετικό τρόπο εορτασμού, κοντά στο βουνό και τη θάλασσα. 

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Γιατί η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε το Πήλιο;

Στην ανάρτησή της, εξήγησε ότι το Πήλιο είναι για εκείνη κάτι περισσότερο από ένας αγαπημένος προορισμός. Αναφέρθηκε μάλιστα και στη Μαρία, το πρόσωπο που, όπως σημείωσε, τη φιλοξενεί εκεί εδώ και χρόνια.

Κλέλια Ανδριολάτου: Γενέθλια στο πιο μαγικό μέρος - Τα πόσα έκλεισε;

Όπως αποκάλυψε ακόμη ότι το περασμένο καλοκαίρι βρήκε ένα απομονωμένο σημείο στην περιοχή, όπου μπορεί να περνά χρόνο, να κάνει τις πρακτικές της και να ηρεμεί. Αυτό το μέρος αποφάσισε να το μοιραστεί φέτος με τους φίλους της για τα γενέθλιά της.

Κλέλια Ανδριολάτου: Ο απολογισμός και η αλήθεια για τους φίλους της

«30. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψω την ομορφιά αυτής της δεκαετίας. Και δεν είναι τυχαία η λέξη. Ανακαλύπτω. Αποφάσισα φέτος κάτι ξεχωριστό για τα γενέθλιά μου. Το Πήλιο είναι η θεραπευτική φωλιά μου. Ίσως, γιατί η Μαρία με την απέραντη αγάπη της, με φιλοξενεί σε αυτόν τον τόπο χρόνια τώρα και με φέρνει αντιμέτωπη με την πηγαία ευγνωμοσύνη που προφέρει αυτή η φύση. Το καλοκαίρι που μας πέρασε ανακάλυψα ένα κρυφό μέρος για να κάνω τις πρακτικές μου, να αναπνέω, να ησυχάζω. Τόση πολλή ανάγκη που έχουμε από το βουνό. Το νιώθω. Κάθε μέρα στην Αθήνα. Και σκέφτομαι... Κλέλια γίνεσαι 30 ότι και αν σημαίνει αυτό (άλλωστε εμείς βάζουμε χρυσόσκονη στις λέξεις μας και στις πεποιθήσεις μας ) τι θες να κάνεις; Αποφάσισα να μοιραστώ την ανακάλυψη μου με τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Όπως με έμαθαν και όπως μόνο έτσι έχει αξία η ζωή. Αυτή η μικρή φωλιά είναι εδώ για να αναπνέουμε παρέα, να χορεύουμε με όλο το χωριό, να επιπλέουμε στην θάλασσα που χειμωνιάζει. Νιώθω την αγάπη και την δύναμη της ενέργειας μέσα από το καλό. Και το καλό είμαστε εμείς όταν μπορούμε να υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο για να μοιραζόμαστε. Αυτά τα γενέθλια είναι μια γλύκα, που είχα τόσο πολύ ανάγκη. Σας ευχαριστώ για τη μοναδική αγάπη σας κάθε μέρα, κάθε στιγμή», έγραψε η Κλέλια Ανδριολάτου.

Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου

Η είσοδος της Κλέλιας Ανδριολάτου στη νέα δεκαετία της ζωής της συνδέθηκε, όπως φάνηκε από το μήνυμά της, με την ανάγκη για αναζήτηση, ηρεμία και ουσιαστική επαφή. Η ηθοποιός έδωσε έμφαση στην αξία της φύσης, της κοινής εμπειρίας με αγαπημένα πρόσωπα και της ευγνωμοσύνης.

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