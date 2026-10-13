Social media: Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου για τα παιδιά κάτω των 15;

Τι θα γίνει με τους παλιούς λογαριασμούς;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από 1 Ιανουαρίου 2027, θα ισχύσει νομοσχέδιο που περιορίζει την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media, με ευθύνη των πλατφορμών για τον έλεγχο ηλικίας.
  • Πλατφόρμες όπως Facebook, Instagram και TikTok θα ελέγχουν και υπάρχοντες λογαριασμούς, όχι μόνο νέους.
  • Ο περιορισμός αφορά παιδιά γεννημένα το 2013 και μετά, χωρίς εξαιρέσεις για γονική συναίνεση.
  • Η επαλήθευση ηλικίας θα γίνεται μέσω ψηφιακού διακριτικού (age token) χωρίς να απαιτούνται προσωπικά στοιχεία.
  • Οι γονείς μπορούν να ελέγχουν τους λογαριασμούς των παιδιών τους και να ενημερώνονται για τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας.

Σήμερα εισάγεται στη Βουλή προς συζήτηση το νομοσχέδιο για τον «κόφτη» της πρόσβασης ανηλίκων στα social media, με την προβλεπόμενη έναρξη εφαρμογής του μέτρου να τοποθετείται την 1η Ιανουαρίου 2027. Το σχέδιο προβλέπει περιορισμό της πρόσβασης για παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τον έλεγχο της ηλικίας των χρηστών τους.

Στην πρώτη φάση εφαρμογής περιλαμβάνονται το Facebook, το Instagram και το TikTok, όπως επίσης το Snapchat και το LinkedIn. Το νομοσχέδιο έχει προγραμματιστεί να τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Πώς μπαίνει «κόφτης» σε Instagram, TikTok, Facebook για παιδιά κάτω των 15

Κεντρικό στοιχείο της ρύθμισης είναι ότι ο περιορισμός δεν αφορά μόνο στη δημιουργία νέων λογαριασμών. Οι εταιρείες θα πρέπει να ελέγχουν και τους ήδη υπάρχοντες χρήστες, ώστε να εντοπίζουν όσους δεν πληρούν το ηλικιακό όριο.

Τι θα γίνει με τους παλιούς λογαριασμούς στα social media

Τα παιδιά που έχουν ήδη λογαριασμό σε κάποια από τις πλατφόρμες δεν προβλέπεται να εξαιρούνται από το μέτρο μόνο και μόνο επειδή εγγράφηκαν πριν από την έναρξη εφαρμογής του.

Όριο ηλικίας 15 ετών στα social media: Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου 2027

Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να εξετάζουν και τα υφιστάμενα προφίλ, χωρίς να βασίζονται αποκλειστικά στην ηλικία που έχει δηλώσει ο χρήστης κατά την εγγραφή του. Ένας λογαριασμός στον οποίο αναγράφεται ότι ο κάτοχός του είναι 18 ή 20 ετών δε θεωρείται αυτομάτως επαρκώς ελεγμένος.

Οι πλατφόρμες μπορούν να αξιοποιούν τεχνικά εργαλεία και αλγορίθμους για την εκτίμηση της ηλικίας. Όταν τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν, θα απαιτείται πρόσθετη επαλήθευση.

Γιατί είναι καλύτερο να μην μοιράζεσαι πολλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά πρακτικά ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση των λογαριασμών που θα εντοπίζονται κάτω από το όριο ηλικίας. Δεν έχει αποσαφηνιστεί, αν θα αναστέλλονται προσωρινά, αν θα διαγράφονται ή με ποιον τρόπο θα μπορούν οι χρήστες να ανακτούν φωτογραφίες, αναρτήσεις και μηνύματα.

Ποια παιδιά αφορά ο περιορισμός από την 1η Ιανουαρίου 2027

Το ηλικιακό όριο είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία για τις οικογένειες. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν χθες, για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη το έτος γέννησης και όχι η ακριβής ημέρα των γενεθλίων.

Με βάση αυτή την περιγραφή, κατά την έναρξη εφαρμογής του μέτρου, την 1η Ιανουαρίου 2027, ο περιορισμός θα αφορά τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2013 και μετά. Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2012 θα καλύπτουν το ηλικιακό όριο από την ίδια ημερομηνία, ακόμη κι αν τα γενέθλιά τους είναι αργότερα μέσα στη χρονιά. Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2013 θα φτάνουν το όριο από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Κομισιόν: Απαγόρευση πρόσβασης παιδιών ως 13 ετών στα social media

Παράλληλα, το ελληνικό σχέδιο δεν προβλέπει εξαίρεση για παιδιά των οποίων οι γονείς συναινούν στη χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Δεν προβλέπεται επίσης ειδικός, περιορισμένος λογαριασμός για τις ηλικίες από 13 έως κάτω των 15 ετών.

Ο περιορισμός δεν ισοδυναμεί με απαγόρευση κατοχής κινητού τηλεφώνου ή γενικής πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αφορά στην πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που θα υπάγονται στο σχετικό πλαίσιο.

«Κόφτης» social media: Πώς θα λειτουργεί ο έλεγχος μέσω του Kids Wallet

Η επαλήθευση της ηλικίας αποτελεί βασικό μηχανισμό της ρύθμισης. Σύμφωνα με την περιγραφή της κυβερνητικής πρότασης, το Kids Wallet ή το Gov.gr Wallet μπορούν να αξιοποιηθούν για την επιβεβαίωση του ηλικιακού ορίου, χωρίς να διαβιβάζονται στην πλατφόρμα όλα τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη.

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Η λογική είναι να αποστέλλεται ένα ψηφιακό διακριτικό ηλικίας, γνωστό ως age token, το οποίο θα επιβεβαιώνει αν ο χρήστης βρίσκεται πάνω ή κάτω από το όριο των 15 ετών.

Με αυτόν τον τρόπο, η πλατφόρμα δε χρειάζεται κατ' ανάγκη να λαμβάνει το ονοματεπώνυμο, την ακριβή ημερομηνία γέννησης ή τον αριθμό ταυτότητας του χρήστη. Δεν προβλέπεται επίσης γενική υποχρέωση αποστολής εγγράφου ταυτότητας απευθείας στις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης.

Η Βρετανία απαγόρευσε τα social media στους κάτω των 16 ετών

Το Kids Wallet και το Gov.gr Wallet δεν είναι οι μοναδικές δυνατές λύσεις για την εφαρμογή του μέτρου. Οι πλατφόρμες θα μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλες κατάλληλες μεθόδους, εφόσον αυτές είναι αξιόπιστες και συμβατές με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο.

«Κόφτης» social media: Τι θα συμβεί αν ένα παιδί δηλώνει ψεύτικη ηλικία

Η αλλαγή της ημερομηνίας γέννησης κατά την εγγραφή ή η δημιουργία δεύτερου λογαριασμού με ψευδή στοιχεία αποτελούν πιθανές απόπειρες παράκαμψης των ηλικιακών περιορισμών.

Είναι εφικτός ο γονικός έλεγχος στα social media των παιδιών;

Γι' αυτό, σύμφωνα με την περιγραφή του σχεδίου, οι πλατφόρμες θα πρέπει να εφαρμόζουν μηχανισμούς που δεν περιορίζονται στην απλή αποδοχή των στοιχείων που δηλώνει ο χρήστης.

Πιο σύνθετες περιπτώσεις είναι η χρήση λογαριασμού γονέα ή μεγαλύτερου αδελφού, καθώς και η επαλήθευση της ηλικίας από ενήλικο που στη συνέχεια παραχωρεί τον λογαριασμό του σε ανήλικο. Η επιβεβαίωση της ηλικίας του κατόχου δεν αποδεικνύει από μόνη της ποιος χρησιμοποιεί πραγματικά την υπηρεσία κάθε στιγμή.

Στο εδώλιο ο Mr. Facebook- «Οι εφαρμογές του προκαλούν εθισμό στα παιδιά»

Αντίστοιχα, η χρήση VPN, μέσω του οποίου η σύνδεση εμφανίζεται να προέρχεται από διαφορετική χώρα, δεν αλλάζει την πραγματική ηλικία του χρήστη, ούτε εγγυάται ότι θα παρακαμφθούν οι έλεγχοι.
Η εφαρμογή του μέτρου θα εξαρτηθεί, επομένως, όχι μόνο από την ύπαρξη συστημάτων επαλήθευσης, αλλά και από την ικανότητα των εταιρειών να εντοπίζουν ψευδή στοιχεία και περιπτώσεις χρήσης λογαριασμών από τρίτους.

«Κόφτης» social media: Ποιες υποχρεώσεις θα έχουν οι πλατφόρμες

Η ευθύνη για την εφαρμογή του ηλικιακού ορίου μεταφέρεται στις εταιρείες που λειτουργούν τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Οι πάροχοι θα πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλες, αναλογικές και αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας.

Η ελληνική πρωτοβουλία εντάσσεται στην εθνική στρατηγική για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. 

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Στόχος είναι η αντιμετώπιση κινδύνων που συνδέονται με την παρατεταμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως οι διαταραχές ύπνου και συγκέντρωσης, η κοινωνική απομόνωση, ο διαδικτυακός εκφοβισμός και η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Το πλαίσιο προβλέπεται να λειτουργήσει σε συνδυασμό με τους μηχανισμούς της ευρωπαϊκής Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), με τη συμμετοχή των αρμόδιων ελληνικών αρχών, των αρχών των χωρών εγκατάστασης των πλατφορμών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.

Δανία: Απαγορεύει τη χρήση social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών

Η εποπτεία και οι κυρώσεις αφορούν στους παρόχους και όχι στην επιβολή νέας ποινής στα παιδιά ή στους γονείς τους. Για ζητήματα παραβίασης του ευρωπαϊκού πλαισίου ψηφιακών υπηρεσιών αναφέρεται ως αρμόδια αρχή η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

«Κόφτης» social media: Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς από τώρα

Οι γονείς μπορούν να ξεκινήσουν από τώρα ελέγχοντας ποιους λογαριασμούς διατηρεί το παιδί τους και ποια ηλικία έχει δηλώσει στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Χρήσιμο είναι επίσης να εξετάσουν τις διαθέσιμες ρυθμίσεις ιδιωτικότητας και γονικού ελέγχου.

Kids Wallet: Οι γονείς θα δηλώνουν τον αριθμό κινητού του παιδιού τους

Η ενημέρωση των παιδιών για τις αλλαγές που προγραμματίζονται μπορεί να βοηθήσει στην ομαλότερη προσαρμογή, ιδιαίτερα για όσους χρησιμοποιούν ήδη καθημερινά τις συγκεκριμένες πλατφόρμες.

Πληροφορίες για διαθέσιμα εργαλεία προστασίας παρέχονται μέσω του parco.gov.gr, ενώ οι λεπτομέρειες για τη διαχείριση των υφιστάμενων λογαριασμών θα πρέπει να αποσαφηνιστούν από τις επίσημες ανακοινώσεις και τις τελικές διατάξεις.

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