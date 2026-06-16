Η Βρετανία απαγόρευσε τα social media στους κάτω των 16 ετών

Η συζήτηση για την προστασία των παιδιών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκτά νέα δυναμική στη Βρετανία, μετά τις προτάσεις για αυστηρότερους περιορισμούς στη χρήση τους από ανηλίκους. Ωστόσο, το βρετανικό think tank IPPR (Institute for Public Policy Research) υποστηρίζει ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την έκθεση των παιδιών σε επιβλαβές περιεχόμενο, αλλά τον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών.

Το IPPR ζητά την καθολική απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια συζήτηση πρέπει να ξεφύγει από τη στενή εστίαση στο περιεχόμενο και να εξετάσει τον αντίκτυπο που έχουν τα χαρακτηριστικά των πλατφορμών στην ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η παιδική ηλικία «καταπίνεται» από ένα ψηφιακό περιβάλλον που επιβραβεύει τη συνεχή παρουσία, την αναζήτηση επιβεβαίωσης και την αδιάκοπη κοινωνική σύγκριση.

Η ταυτότητα πολλών νέων διαμορφώνεται πλέον μέσα από τα likes, τους followers και τα reels. Η κοινωνική αποδοχή μετριέται με αριθμούς, ενώ κάθε αστείο, ανασφάλεια ή λάθος μπορεί να καταγραφεί, να κριθεί και να διαδοθεί δημόσια. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με το IPPR, είναι η ενίσχυση του άγχους, της πίεσης και της ψυχολογικής επιβάρυνσης σε μια κρίσιμη περίοδο της ζωής των παιδιών.

Οι υποστηρικτές της απαγόρευσης απορρίπτουν επίσης το επιχείρημα ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν υπερβολικά πατερναλιστικό ή θα περιόριζε την προσωπική ελευθερία των νέων. Όπως επισημαίνουν, οι σύγχρονες κοινωνίες ήδη επιβάλλουν όρια σε δραστηριότητες που ενδέχεται να βλάψουν τους ανηλίκους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, τα παιδιά δεν επιτρέπεται να τζογάρουν, να καταναλώνουν αλκοόλ ή να οδηγούν. Για τους ερευνητές, η προστασία των παιδιών από πλατφόρμες που έχουν σχεδιαστεί ώστε να αιχμαλωτίζουν, να διατηρούν και να εμπορευματοποιούν την προσοχή τους δεν αποτελεί περιορισμό της ελευθερίας, αλλά αναγκαία δικλείδα ασφαλείας.

Η πρόταση αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς εγείρει ερωτήματα για τα όρια της κρατικής παρέμβασης στην ψηφιακή ζωή των νέων. Ωστόσο, το IPPR υποστηρίζει ότι η πραγματική πρόκληση δεν είναι η λογοκρισία περιεχομένου, αλλά η αντιμετώπιση ενός επιχειρηματικού μοντέλου που βασίζεται στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δέσμευση της προσοχής των παιδιών. Και αυτό, όπως υποστηρίζει, είναι μια συζήτηση που δεν μπορεί πλέον να αναβάλλεται.