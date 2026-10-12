Εκτός από άπειρο ταλέντο, η Σμαράγδα Καρύδη διαθέτει ένα από τα πιο καλλίγραμμα σώματα της ελληνικής σόουμπιζ. Το διαπιστώσουμε είτε μέσα από τους ρόλους της, είτε από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, όπου ποστάρει υπέροχες φωτογραφίες της τα καλοκαίρια στο σπίτι της στην Αίγινα, ή σε διακοπές σε κάποιο άλλο όμορφο μέρος της Ελλάδας.

Για να διατηρήσει όμως αυτό το κορμί, κοπιάζει πολύ μέσα στη χρονιά με διατροφή και γυμναστική. Η όμορφη ηθοποιός λατρεύει το pilates κι έχει φτάσει πλέον σε πολύ προχωρημένο επίπεδο ασκήσεων. Το βλέπουμε και στο βίντεο που πόσταρε στο instagram της, όπου φαίνεται να κάνει «ακροβατικά» πάνω στο Cadillac, εκτελώντας ασκήσεις με μεγάλο βαθμό δυσκολίας που απαιτούν συγκέντρωση, πειθαρχία και σκληρή προπόνηση.

Η Σμαράγδα Καρύδη στο Cadillac Reformer! /Φωτογραφία Instagram

Παράλληλα με την αφοσίωσή της στη φυσική της κατάσταση, η δημοφιλής ηθοποιός συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις και στην τηλεόραση μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην επιτυχημένη αστυ-κωμική σειρά του Star IQ 160, που επιστρέφει για 4η σεζόν την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 22:10.

Εκεί υποδύεται την Πηνελόπη Μουρίκη, μια αντισυμβατική και εκρηκτική μητέρα τριών παιδιών, η οποία διαθέτει δείκτη νοημοσύνης 160, φωτογραφική μνήμη και μια σπάνια παρατηρητικότητα που της επιτρέπει να συνδέει αμέσως τα πιο περίπλοκα στοιχεία. Αν και αρχικά εργάζεται ως καθαρίστρια στη Διεύθυνση Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ελληνικής Αστυνομίας, η ζωή της αλλάζει αναπάντεχα όταν διορθώνει τυχαία τα στοιχεία στον πίνακα μιας ανεξιχνίαστης υπόθεσης.

Περιμένoντας τον 4ο κύκλο του IQ 160!

Βλέποντας την ιδιοφυΐα της, η αστυνομία της προτείνει να αναλάβει ρόλο ειδικής συμβούλου. Η Πηνελόπη αποδέχεται την πρόταση θέτοντας όμως έναν βασικό όρο: να συνδράμουν οι αρχές στην έρευνα για την εξαφάνιση του πρώην συντρόφου της, Παύλου, ο οποίος χάθηκε μυστηριωδώς πριν από χρόνια. Στο πλευρό της βρίσκεται ο σχολαστικός και πειθαρχημένος αστυνόμος Αργύρης Καλατζής, τον οποίο υποδύεται ο Νίκος Κουρής, με τις τελείως διαφορετικές προσωπικότητές τους να δημιουργούν μια εκρηκτική αλλά κι ιδιαίτερα απολαυστική χημεία.