Ιωαννίδης για Βουλγαράκη: «Κάποια στιγμή θα κάνουμε οικογένεια»

«Δεν μπορούμε να είμαστε πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Φώτης Ιωαννίδης αναφέρεται στη σχέση του με την Ελένη Βουλγαράκη, δηλώνοντας ότι κάποια στιγμή θα κάνουν οικογένεια.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2023 και έχουν προχωρήσει στη συγκατοίκηση.
  • Η Ελένη μετακόμισε στην Πορτογαλία για να υποστηρίξει τον Ιωαννίδη μετά τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας το 2026.
  • Ο Ιωαννίδης έκλεισε τα social media για να βελτιώσει τη ζωή του και να ασχοληθεί με νέα χόμπι, όπως το σκάκι και η λογοτεχνία.
  • Εκφράζει την εκτίμησή του για την Ελένη, που είναι δημιουργική και επιθυμεί να εργάζεται.

Μια σπάνια αναφορά στα προσωπικά του και στη σχέση του με την Ελένη Βουλγαράκη έκανε ο Φώτης Ιωαννίδης σε νέα του συνέντευξη.

«Είναι ωραία η Λισαβόνα είναι ωραία. Είναι σημαντικό ότι έχουμε ο ένας τον άλλον, τον Βάγια και τα λοιπά. Είχα και την Ελένη συνέχεια μαζί και η οικογένειά μου έρχεται συνέχεια. Γενικά είναι μοναχική η ζωή μας, οπότε αυτό σε κάνει και λίγο πιο ώριμο νομίζω.

Παίζει ρόλο το να έχεις τον άνθρωπό σου δίπλα σου, να γυρνάς σπίτι και να έχεις τον άνθρωπο με τον οποίο θες να βρίσκεσαι στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Ήξερε κι εκείνη ότι, όταν εγώ κάνω το βήμα, θα πρέπει να είναι δίπλα μου, γιατί είμαστε και ένα ζευγάρι που δεν μπορούμε να είμαστε πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον, δεν μας αρέσει αυτό. Οπότε όσο περισσότερο ήμασταν μαζί, τόσο το καλύτερο για μας.

Έχει βρει τις δουλειές που θέλει να κάνει ούτως ή άλλως, γιατί είναι και μια γυναίκα που θέλει να δουλεύει και της αρέσει και το θαυμάζω αυτό, οπότε έχει συνδυάσει τα πάντα σωστά και το κάνει και θα συνεχίσει να το κάνει. Είναι μια γυναίκα πολύ δημιουργική και είμαι χαρούμενος για αυτό», είπε αρχικά στην εκπομπή All in o ποδοσφαιριστής.

Όσον αφορά τον λόγο που έκλεισε τα social media, ο Φώτης Ιωαννίδης αποκάλυψε: «Έχανα πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μου. Eίμαι και λίγο άνθρωπος που βάζω όρια με τη μία. Δηλαδή δεν είχα βάλει όριο σε αυτό και δεν μ’ άρεσε, οπότε λέω “δεν μου προσφέρει κάτι το να βρίσκομαι εκεί πέρα μέσα σε αυτόν τον κόσμο”. Ας αλλάξω λίγο τον τρόπο που σκέφτομαι και που ζω και να δω πώς θα πάει. Και μ’ αρέσει», απαντά ο ποδοσφαιριστής και αποκαλύπτει ότι αυτό τον οδήγησε σε νέα χόμπι, όπως το σκάκι και η λογοτεχνία.

Νομίζω μόνο τοξικό είναι το περιβάλλον στα social. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο καθένας έχω αποφασίσει ότι θα λέει τη γνώμη του, θα πει αυτό που έχει να πει. Τώρα τι βαρύτητα θα έχει… Υπήρχαν σίγουρα στιγμές που με είχε ενοχλήσει κάτι αλλά γι’ αυτό βελτιώνεσαι στη ζωή, κατάλαβες; Έχω παλέψει με αυτό όσον αφορά μέσα μου λίγο το πώς να το βγάλω από το κεφάλι μου και το έχω καταφέρει πάρα πολύ».

ιωαννιδης

«Κάποια στιγμή θα κάνουμε οικογένεια με την Ελένη. Θα κάνουμε τα ταξίδια μας, θα είμαστε χαλαροί. Έτσι έχω φτιάξει το πρόγραμμα της ζωής μας» είπε ακόμα ο Ιωαννίδης.

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης είναι ζευγάρι από το φθινόπωρο του 2023, όταν γνωρίστηκαν μέσω κοινού φίλου. Αν και αρχικά κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με τον καιρό ο δεσμός τους έγινε πιο δυνατός και προχώρησαν στη συγκατοίκηση. Μετά τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας το 2026, η Ελένη αποφάσισε να μετακομίσει στην Πορτογαλία για να βρίσκεται στο πλευρό του, συνεχίζοντας παράλληλα να ταξιδεύει συχνά στην Ελλάδα.

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ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
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