Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας, τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η πρόβλεψη για το 2026 είναι αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του Ταμείου τον περασμένο Απρίλιο, ενώ για το 2027 έχει αυξηθεί ελαφρά από το 1,7%. Και για τα δύο χρόνια, η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδας αναμένεται σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στη Ευρωζώνη (1,2% και 1,1%, αντίστοιχα). Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ανεργίας, από 8,9% πέρυσι στο 8% φέτος και στο 7,6% το 2027, πλησιάζοντας έτσι το μέσο επίπεδο στην Ευρωζώνη, όπου το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει σταθερό στο 6,3% το 2027.

Ο πληθωρισμός, ο οποίος επηρεάζεται από έναν μεγαλύτερο του αρχικά αναμενόμενου αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις τιμές ενέργειας, προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2% σε μέσα επίπεδα του 2026 από 2,9% το 2025, για να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Και για τα δύο χρόνια αναμένεται να είναι υψηλότερος από την Ευρωζώνη (3,1% και 2,8%, αντίστοιχα).

Λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να αυξηθεί από 5,7% του ΑΕΠ πέρυσι, στο 6,5% φέτος, για να μειωθεί στο 5,9% το 2027. Το πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ που κατέγραψε η Ευρωζώνη στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της, αναμένεται να μειωθεί από 1,7% του ΑΕΠ πέρυσι, στο 1,2% το 2026 και να αυξηθεί ελαφρά στο 1,3% το 2027.

Όσον αφορά το δημοσιονομικό συμμάζεμα «Λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο χρέος, τις ανερχόμενες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και τις επείγουσες ανάγκες σε δαπάνες, η ανανεωμένη έμφαση στην αποκατάσταση του δημοσιονομικού περιθωρίου γίνεται όλο και πιο επείγουσα. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εφαρμόσουν αξιόπιστα σχέδια δημοσιονομικής προσαρμογής που να συνδυάζουν βελτιώσεις στην πλευρά των εσόδων με τον εξορθολογισμό των δαπανών, υποστηριζόμενα από θεσμικές βελτιώσεις», επιμένει το ΔΝΤ.

Οι βασικοί κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία

Παρά την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας, το ΔΝΤ επισημαίνει σημαντικούς κινδύνους:

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Ενδέχεται να αυξήσει τις τιμές ενέργειας και τροφίμων, ενισχύοντας τον πληθωρισμό και περιορίζοντας την ανάπτυξη.

Νέες διαταραχές: Κυβερνοεπιθέσεις, ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και ακραία καιρικά φαινόμενα μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση.

Τεχνητή νοημοσύνη: Αμφιβολίες για την κερδοφορία της θα μπορούσαν να μειώσουν τις επενδύσεις και να προκαλέσουν χρηματιστηριακές αναταράξεις.

Δημοσιονομικές και εμπορικές πιέσεις: Η αύξηση των ευπαθειών και οι εμπορικές εντάσεις απειλούν την οικονομική ανάπτυξη.