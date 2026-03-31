ΔΝΤ: Πρόβλημα τα εκατομμύρια «κόκκινα» δάνεια στην Ελλάδα

Εκατομμύρια μη εξυπηρετούμενα δάνεια από την κρίση χρέους της προηγούμενης δεκαετίας επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και εμποδίζουν την ανάκαμψη για οικογένειες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να είναι αποκλεισμένες από τις πιστωτικές αγορές, δήλωσε αξιωματούχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο Reuters.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι σχεδόν 3 εκατομμύρια «κόκκινα» δάνεια επηρεάζουν 2,4 εκατομμύρια ανθρώπους, ανέφερε ο Τσαρλς Κοέν, σύμβουλος του ΔΝΤ με ειδίκευση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο τεράστιος αριθμός έχει κατακλύσει το ελληνικό δανειστικό σύστημα και χωρίς την εξυπηρέτηση των παλαιών δανείων πολλοί απλοί Έλληνες δεν θα μπορούν να δανειστούν περαιτέρω.

