Aκρίβεια: Στα ύψη τα τρόφιμα παρά τα κυβερνητικά μέτρα

Δεν κατάφεραν να ανακοπούν οι αυξήσεις

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Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
σούπερ μάρκετ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια στα τρόφιμα αποδεικνύεται μη επιτυχημένη, με συνεχείς ανατιμήσεις.
  • Οι τιμές σε 18 από τις 33 βασικές κατηγορίες τροφίμων στην Ελλάδα αυξήθηκαν έως 12% από τον Ιανουάριο.
  • Στην Ευρωζώνη, οι μεγαλύτερες αυξήσεις περιορίστηκαν στο 6%.
  • Συγκεκριμένα, το γιαούρτι αυξήθηκε 4% στην Ελλάδα, ενώ μόλις 1% στην Ευρωζώνη.
  • Τα μέτρα όπως το πλαφόν στο κέρδος και οι συμφωνίες με προμηθευτές δεν έχουν αποδώσει.

Μη επιτυχημένη αποδεικνύεται στην πράξη η κυβερνητική πολιτική για την ανάσχεση της ακρίβειας στα τρόφιμα, καθώς παρά τις διαδοχικές παρεμβάσεις οι ανατιμήσεις συνεχίζονται και σε αρκετές βασικές κατηγορίες είναι σημαντικά μεγαλύτερες από εκείνες της Ευρωζώνης.

Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, οι συμφωνίες με προμηθευτές και σούπερ μάρκετ και οι πρωτοβουλίες για μειώσεις τιμών δεν κατάφεραν να ανακόψουν ουσιαστικά τις αυξήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, σε 18 από τις 33 βασικές κατηγορίες τροφίμων οι τιμές στην Ελλάδα τον Αύγουστο ήταν υψηλότερες από τον Ιανουάριο, με τις ανατιμήσεις να φτάνουν έως το 12%. Στην Ευρωζώνη οι μεγαλύτερες αυξήσεις περιορίστηκαν περίπου στο 6%.

Ενδειτική η σύγκριση

Η σύγκριση είναι ενδεικτική της περιορισμένης αποτελεσματικότητας των μέτρων. Το γιαούρτι ανατιμήθηκε στην Ελλάδα περίπου 4%, έναντι μόλις 1% στην Ευρωζώνη, τα εσπεριδοειδή 12% έναντι 5%, ενώ στα αλλαντικά η αύξηση πλησίασε το 4%, την ώρα που στην Ευρωζώνη οι τιμές παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες.

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