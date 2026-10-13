Η Ανδρομάχη βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένη σε γάμο και έπιασε την ανθοδέσμη που πέταξε - ως είθισται- η νύφη, στο γλέντι. Η αντίδραση της τραγουδίστριας και η χειρονομία καταγράφηκαν σε ένα βίντεο που ανέβηκε στο TikTok.

Στο κλιπ βλέπουμε καρέ καρέ στιγμιότυπο όπου η Ανδρομάχη πιάνει την ανθοδέσμη με τα λουλούδια και αμέσως μετά κατευθύνεται σε πρόσωπο που βιντεοσκοπούσε το γεγονός και χαμογελά. Μάλιστα, την βλέπουμε να σχηματίζει με τα δάχτυλά της και τον αριθμό δύο. Μια αινιγματική αντίδραση.

Επίσης, στο εν λόγω βίντεο που ανέβηκε στο TikTok και έγραφε «το σημάδι που περίμενες από το σύμπαν για να δώσεις δεύτερη ευκαιρία», η Ανδρομάχη σχολίασε με μια δόση χιούμορ: «Ωραία» προσθέτοντας ένα χαμογελαστό emoji και χωρίς να σχολιάζει κάτι περισσότερο.

Να υπενθυμίσουμε πως το τελευταίο διάστημα πολλά είναι τα δημοσιεύματα που θέλουν την Ανδρομάχη να έχει χωρίσει και να έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους από τον σύζυγό της, τον τραγουδιστή, Γιώργο Λιβάνη. Μέχρι στιγμής βέβαια, κανένας από τους δυο δεν έχει δώσει ξεκάθαρη απάντηση για τι συμβαίνει στον γάμο τους. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει μαζί κι ένα παιδάκι.

Δες το βίντεο με την ανθοδέσμη: