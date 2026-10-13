Ανδρομάχη: Έπιασε την ανθοδέσμη σε γάμο - Η αινιγματική αντίδραση

Η τραγουδίστρια χάρηκε ιδιαίτερα που έπιασε τα λουλούδια της νύφης

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Celebrities & Gossip Νεα
Η Ανδρομάχη για τις φήμες χωρισμού από τον Λιβάνη – «Δεν αφορά κανέναν»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανδρομάχη έπιασε την ανθοδέσμη σε γάμο και η αντίδρασή της καταγράφηκε σε βίντεο στο TikTok.
  • Στο βίντεο, η Ανδρομάχη χαμογελά και σχηματίζει τον αριθμό δύο με τα δάχτυλά της, προκαλώντας αινιγματικές ερμηνείες.
  • Η τραγουδίστρια σχολίασε το βίντεο με χιούμορ, αναφερόμενη σε δεύτερη ευκαιρία.
  • Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Ανδρομάχη και ο σύζυγός της, Γιώργος Λιβάνης, ενδέχεται να έχουν χωρίσει, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση.
  • Το ζευγάρι έχει αποκτήσει ένα παιδί μαζί.

Η Ανδρομάχη βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένη σε γάμο και έπιασε την ανθοδέσμη που πέταξε - ως είθισται-  η νύφη, στο γλέντι. Η αντίδραση της τραγουδίστριας και η χειρονομία καταγράφηκαν σε ένα βίντεο που ανέβηκε στο TikTok.

Στο κλιπ βλέπουμε καρέ καρέ στιγμιότυπο όπου η Ανδρομάχη πιάνει την ανθοδέσμη με τα λουλούδια και αμέσως μετά κατευθύνεται σε πρόσωπο που βιντεοσκοπούσε το γεγονός και χαμογελά. Μάλιστα, την βλέπουμε να σχηματίζει με τα δάχτυλά της και τον αριθμό δύο. Μια αινιγματική αντίδραση.

Επίσης, στο εν λόγω βίντεο που ανέβηκε στο TikTok και έγραφε «το σημάδι που περίμενες από το σύμπαν για να δώσεις δεύτερη ευκαιρία», η Ανδρομάχη σχολίασε με μια δόση χιούμορ: «Ωραία» προσθέτοντας ένα χαμογελαστό emoji και χωρίς να σχολιάζει κάτι περισσότερο.

Να υπενθυμίσουμε πως το τελευταίο διάστημα πολλά είναι τα δημοσιεύματα που θέλουν την Ανδρομάχη να έχει χωρίσει και να έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους από τον σύζυγό της, τον τραγουδιστή, Γιώργο Λιβάνη. Μέχρι στιγμής βέβαια, κανένας από τους δυο δεν έχει δώσει ξεκάθαρη απάντηση για τι συμβαίνει στον γάμο τους. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει μαζί κι ένα παιδάκι.

 

Δες το βίντεο με την ανθοδέσμη:

 

@dritsarionas #kalepoioseinaiautos ♬ πρωτότυπος ήχος - Gianasis

 

 

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