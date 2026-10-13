Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 34 ετών άφησε ο ηθοποιός RJ Mitte, γνωστός από τον ρόλο του στη δημοφιλή σειρά «Breaking Bad».

Σύμφωνα με το TMZ, ο 34χρονος ηθοποιός εντοπίστηκε νεκρός στο Τέξας, με τις πρώτες πληροφορίες και τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για αυτοχειρία. Ωστόσο, η έρευνα των διωκτικών αρχών για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς να έχουν δοθεί ακόμη επιπλέον επίσημες λεπτομέρειες.

Νεκρός στα 34 του χρόνια ο πρωταγωνιστής του Breaking Bad, RJ Mitte - AP Images / Vince Bucci

Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση

Μόλις λίγες ημέρες πριν από το τραγικό συμβάν, στις αρχές Οκτωβρίου, ο RJ Mitte είχε συναντηθεί με τον πρώην συμπρωταγωνιστή του στο «Breaking Bad», Λουίς Μονκάδα.

Οι δυο τους είχαν μοιραστεί χαμογελαστές φωτογραφίες στα social media, στιγμιότυπα που πλέον κάνουν τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας συγκίνηση στους θαυμαστές της σειράς.

Η πορεία του και ο ρόλος που τον καθιέρωσε

Ο Mitte έγινε διεθνώς γνωστός υποδυόμενος τον Γουόλτερ Γουάιτ Τζούνιορ, τον γιο του κεντρικού χαρακτήρα (Μπράιαν Κράνστον), συμμετέχοντας σε 56 επεισόδια της επιτυχημένης σειράς του AMC.

Εκτός από το «Breaking Bad», είχε λάβει μέρος σε παραγωγές όπως τα «The Oak Room», «The Recall» και «The Guardians of Justice».

Στην προσωπική του ζωή, ήταν αρραβωνιασμένος από το 2025 με τη επί χρόνια σύντροφό του, Κένεντι Σουάρες.

Παράλληλα, ο 34χρονος ηθοποιός, ο οποίος είχε διαγνωστεί σε μικρή ηλικία με εγκεφαλική παράλυση, είχε αναπτύξει έντονη δράση για την εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία στη βιομηχανία του θεάματος, μιλώντας ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ηθοποιοί με αναπηρία στο Χόλιγουντ.