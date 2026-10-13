Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τρίτη, από τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου - Κεντρικό δελτίο ειδήσεων

Ισχυρή κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις ανέμους αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της από σήμερα, Τρίτη, έως και την Τετάρτη. Στο επίκεντρο των φαινομένων θα βρεθεί και η Αττική, με τις ισχυρές καταιγίδες να αναμένονται από σήμερα αργά το απόγευμα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου οι βροχοπτώσεις προβλέπεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Η πρόγνωση της Ματίνας Μπέρου για Αττική και Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star, Ματίνας Μπέρου, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης από το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο.

Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία, με επίκεντρο τη Μαγνησία και τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Αττική. Από το βράδυ, η κακοκαιρία θα επηρεάσει επίσης την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση κατά 8 έως 10 βαθμούς. Στις περισσότερες περιοχές δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, οι βροχές αναμένεται να ξεκινήσουν από το πρωί της Τρίτης, ενώ από το μεσημέρι προβλέπονται καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα και αναμένεται να συνεχιστούν έως το μεσημέρι της Τετάρτης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές τις πρωινές ώρες, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν στις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ έντονα φαινόμενα αναμένονται και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Οι βοριάδες θα πνέουν θυελλώδεις, έως 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να δυσκολεύονται να ξεπεράσουν τους 20 βαθμούς.

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Η ΕΜΥ προχώρησε στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού αργά χθες το βράδυ. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα Τρίτη και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης.

Πιο συγκεκριμένα,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (13-10-2026)

Στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι.

Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες.

Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

Στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα.

Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες.

Αύριο Τετάρτη (14-10-2026)

Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες.

Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια έως το απόγευμα. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα.

Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Τσατραφύλλιας: Βροχή ενός ολόκληρου Οκτωβρίου μέσα σε 48 ώρες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι εκτιμήσεις για τα μεγάλα ύψη βροχής σε περιοχές της Θεσσαλίας και της κεντρικής Ελλάδας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται μέσα σε 48 ώρες να πέσει βροχή που αντιστοιχεί στον μέσο όρο ολόκληρου του Οκτωβρίου.

Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά τη Μαγνησία, κυρίως το Πήλιο, τις Σποράδες, καθώς και τη βόρεια και κεντρική Εύβοια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, τα συνολικά ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 100 χιλιοστά, ενώ ορισμένα προγνωστικά σενάρια εμφανίζουν ποσότητες της τάξης των 130 έως 150 χιλιοστών.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των προβλεπόμενων βροχοπτώσεων, ο μέσος όρος βροχής για ολόκληρο τον Οκτώβριο υπολογίζεται περίπου στα 65 χιλιοστά για τον Βόλο, στα 75 χιλιοστά για τη Σκιάθο και στα 60 χιλιοστά για τη Χαλκίδα.

Στην Αττική, τα εκτιμώμενα ύψη βροχής κυμαίνονται κατά τόπους από 20 έως 50 χιλιοστά, ενώ σε περιοχές που θα επηρεαστούν από εντονότερες καταιγίδες ενδέχεται να φτάσουν τα 60 έως 80 χιλιοστά. Οι ποσότητες αυτές είναι αξιοσημείωτες, καθώς ο μέσος όρος βροχής στην Αθήνα για ολόκληρο τον Οκτώβριο υπολογίζεται περίπου στα 50 χιλιοστά.

Ο κίνδυνος πλημμυρών, ωστόσο, δεν εξαρτάται μόνο από το συνολικό ύψος της βροχής. Καθοριστικό ρόλο παίζουν η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων, η κατάσταση του εδάφους και η δυνατότητα απορροής των υδάτων.

Καλλιάνος: Άνεμοι έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο

Εκτός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, σημαντικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι οι θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Από το βράδυ της Τρίτης, οι άνεμοι θα ενισχυθούν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και σταδιακά στο κεντρικό, φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ και πρόσκαιρα, τοπικά, ακόμη και τα 10 μποφόρ, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείεται οι ριπές να αγγίξουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με πιθανές τροποποιήσεις δρομολογίων ή απαγορευτικά απόπλου. Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους.

Καιρός: Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη διάρκεια. Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, ακόμη και όταν δεν βρέχει έντονα στο σημείο όπου βρίσκονται.

Παράλληλα, καλό είναι να περιορίζονται οι άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των καταιγίδων και να αποφεύγεται η παραμονή κοντά σε δέντρα, στύλους και αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τους ανέμους.

Οι οδηγοί θα πρέπει να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε δρόμους όπου συγκεντρώνεται νερό ή η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, η κακοκαιρία αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά από την Πέμπτη, αν και τοπικές βροχοπτώσεις ενδέχεται να επιμείνουν στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι είναι πιθανό να διατηρηθούν σε τμήματα του Αιγαίου και μετά την εξασθένηση των καταιγίδων.