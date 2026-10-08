Χαλάει ο καιρός: Πότε έρχεται νέο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας

Μετά τα 30άρια έρχονται βροχές και χιόνια - Η πρόγνωση του καιρού

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Καιρος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Intime (Νίκος Μητρούσιας)
Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη / Βίντεο Open

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Λίγο ακόμα θα διαρκέσει το καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού, αφού τις επόμενες ώρες αναμένεται να αλλάξει με βροχές και νέο κύμα κακοκαιρίας από την ερχόμενη εβδομάδα.  

Σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει τους 24-28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλία η θερμοκρασία θα «αγγίξει» τους 30 βαθμούς.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ωστόσο, το βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από την Ιταλία θα αρχίσει να επηρεάζει σταδιακά τη χώρα, αρχικά από τα δυτικά και βορειοδυτικά. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, οι πρώτες βροχές αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου δεν αποκλείονται και καταιγίδες. 

Πότε χαλάει ο καιρός με βροχές - Έρχεται νέα κακοκαιρία από την επόμενη εβδομάδα

Την Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές, με περισσότερες βροχές να εκδηλώνονται στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. 

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη βορειοδυτική χώρα, ενώ σε άλλες περιοχές τα περάσματα των βροχών θα είναι πιο σύντομα και ήπια. 

Το συγκεκριμένο κύμα κακοκαιρίας θα απομακρυνθεί προσωρινά την Κυριακή. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, ενώ θα περιοριστεί και η υγρασία. 

Η βελτίωση του καιρού, όμως, θα είναι ξανά προσωρινή, καθώς σύμφωνα τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ένα νέο και πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας θα κάνει την εμφάνισή του προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. 

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, αναμένεται νέα πτώση της θερμοκρασίας, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. 

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