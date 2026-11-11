Καιρός: Συνεχίζονται οι βροχές τις επόμενες ημέρες – Σε ποιες περιοχές

Η πρόγνωση από τη μετεωρολόγο του Star Ματίνα Μπέρου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.26 , 20:35 Abeille Marengo: Σε ετοιμότητα το Λιμενικό στην Κάρπαθο
11.11.26 , 20:00 Κρίνεται η παραμονή του Λάζαρου Τσαβδαρίδη στην κυβέρνηση
11.11.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Στέλλα κέρδισε το πρώτο αυτοκίνητο της σεζόν!
11.11.26 , 19:36 Κ. Δανιηλίδης: Η φύση της Ελλάδας είναι εργαστήριο ρομποτικής
11.11.26 , 19:32 Τα μοντέλα Opel που διευκολύνουν την οικογενειακή ζωή
11.11.26 , 19:26 Δώρο Χριστουγέννων 2026: Η ημερομηνία πληρωμής
11.11.26 , 19:17 Παναγιώτης Κουτσουμπής: Τα νέα ενσταντανέ από τη Ρώμη, αγκαλιά με την Ξένια
11.11.26 , 19:15 Κορωπί: Μία σύλληψη για τις αναθυμιάσεις στο ιδιωτικό σχολείο
11.11.26 , 18:58 Καιρός: Συνεχίζονται οι βροχές τις επόμενες ημέρες – Σε ποιες περιοχές
11.11.26 , 18:43 Επίδομα έως 984 ευρώ τον μήνα για 12 μήνες
11.11.26 , 18:38 Δανάη Παππά: «Τα τελευταία χρόνια είναι τίτλος μου το "μπορώ μόνη μου"!»
11.11.26 , 18:25 Cash or Trash: Απογοητευμένος ο Άρης με την εκτίμηση του Θάνου Λούδου!
11.11.26 , 17:58 Στα άκρα η κόντρα Κυβέρνησης - Τσίπρα για διαφθορά και ποινικές ευθύνες
11.11.26 , 17:56 GNTM: Τα μοντέλα ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο - Δείτε το trailer
11.11.26 , 17:54 First Dates: Τρία νέα ραντεβού γεμάτα προσδοκίες και άφθονο φλερτ
Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
Αντώνης Μυριαγκός: «Χάρη στην αδελφή μου, οι γονείς μου πήραν την κρυάδα»
Μαρία Παπαλάμπρου: Στη θεατρική πρεμιέρα της η κούκλα κόρη της, Φαίδρα
H Ζήνα Κουτσελίνη θυμάται τη μέρα του γάμου της- Η φωτογραφία της με νυφικό
Τζίμης Σταθοκωστόπουλος: «Μαμά μου λατρεμένη, ψυχή μου όμορφη»
Βάσια Τριφύλλη: Αριστοκρατική και κομψή στα 83 της σε πολιτιστική βραδιά
Από τι πέθανε ο Γιάννης Αγγελάκης – Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα η Αστυνομία
Μαρία Ιωαννίδου κατά Εριέττας Μαυρουδή: «Ντροπή της. Είναι όλα ψέματα!»
Στέλιος Μάινας: Στα Θεατρικά Βραβεία με τη σύζυγό του
Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Τι απάντησε για την απουσία του Συρίγου από την εκπομπή
Περισσότερα
STAR.GR
Καιρος
Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός και τις επόμενες ημέρες, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν οι άνεμοι. Ωστόσο, παρά τα φαινόμενα, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τους 25 βαθμούς Κελσίου. 

Καιρός: Βροχές, νοτιάδες και αφρικανική σκόνη

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, συμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, τα φαινόμενα θα επιμείνουν στη δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα και το ανατολικό Αιγαίο. 

Καιρός: Συνεχίζονται οι βροχές τις επόμενες ημέρες – Σε ποιες περιοχές

Την Πέμπτη οι βροχοπτώσεις θα είναι λιγότερες σε σχέση με την Τετάρτη, ενώ την Παρασκευή θα συνεχιστούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. 

Καιρός: Νοτιάδες και έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία  

Την ίδια ώρα, οι νοτιάδες θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα για την εποχή.  

Την Πέμπτη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς, ενώ σε περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 25 βαθμούς Κελσίου. 

Την Παρασκευή, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν κυρίως στο Αιγαίο, όπου η έντασή τους θα φτάσει τα 8 μποφόρ. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
 |
ΒΡΟΧΕΣ
 |
ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ
 |
ΜΑΤΙΝΑ ΜΠΕΡΟΥ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΤΟΥ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία – Αφρικανική σκόνη και νοτιάδες
Καιρος
Καιρός: Βροχές, νοτιάδες και αφρικανική σκόνη
Καιρός: Κρύο, βοριάδες έως 8 μποφόρ και άνοδος θερμοκρασίας
Καιρος
Καιρός: Χειμωνιάτικο σκηνικό με ισχυρούς βοριάδες και κρύο στην Αττική
Καιρός σήμερα: Βροχές και πρόγνωση Μαραθωνίου
Καιρος
Καιρός: Βροχές, πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί βοριάδες
Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Μέχρι Το Απόγευμα Τα Φαινόμενα
Καιρος
Έκτακτο δελτίο καιρού: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «μάτι» της κακοκαιρίας
Κακοκαιρία Agneta: Επικίνδυνα Φαινόμενα Σε 5 Περιοχές
Καιρος
Κακοκαιρία Agneta: Στο «κόκκινο» 5 περιοχές - Μπαράζ μηνυμάτων από το 112
Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Σε Κόκκινο Συναγερμό 6 Περιοχές
Καιρος
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Σε κόκκινο συναγερμό έξι περιοχές
Κακοκαιρία Agneta: Πλημμύρες, 112 και έκτακτο δελτίο ΕΜΥ
Καιρος
Κακοκαιρία Agneta: Πλημμύρες στη Ρόδο, μήνυμα 112 και κλειστά σχολεία
Κακοκαιρία Τύπου Π: Ποιες Περιοχές Είναι Στο Επίκεντρο
Καιρος
Κακοκαιρία τύπου «Π» με καταιγίδες και χαλάζι: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»
Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού Για Καταιγίδες Και Χαλάζι
Καιρος
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top