Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός και τις επόμενες ημέρες, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν οι άνεμοι. Ωστόσο, παρά τα φαινόμενα, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, συμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, τα φαινόμενα θα επιμείνουν στη δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα και το ανατολικό Αιγαίο.

Την Πέμπτη οι βροχοπτώσεις θα είναι λιγότερες σε σχέση με την Τετάρτη, ενώ την Παρασκευή θα συνεχιστούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα.

Καιρός: Νοτιάδες και έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία

Την ίδια ώρα, οι νοτιάδες θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Την Πέμπτη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς, ενώ σε περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν κυρίως στο Αιγαίο, όπου η έντασή τους θα φτάσει τα 8 μποφόρ.

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