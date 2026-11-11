Δανάη Παππά: «Τα τελευταία χρόνια είναι τίτλος μου το "μπορώ μόνη μου"!»

Τα μηνύματα που λαμβάνει η ηθοποιός από μονογονεϊκές οικογένειες!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Παππά μίλησε για τον ρόλο της στη σειρά "Μια γυναίκα", τονίζοντας την εμπιστοσύνη της στην παραγωγή και τον σκηνοθέτη Πιέρρο Ανδρακάκο.
  • Η ηθοποιός δέχεται μηνύματα από μονογονεϊκές οικογένειες που αναγνωρίζουν τις δυσκολίες τους στη σειρά.
  • Συνδέει τον ρόλο της με την προσωπική της εμπειρία, μεγαλώνοντας με τη μητέρα της χωρίς άλλο γονέα.
  • Η φράση "μπορώ μόνη μου" εκφράζει την προσωπική της στάση και πείσμα, όπως και του χαρακτήρα που υποδύεται.

Η Δανάη Παππά μίλησε την Τετάρτη στην εκπομπή Super Κατερίνα για τη συμμετοχή της στη σειρά Μια γυναίκα, εξηγώντας τι την οδήγησε να πει το «ναι» στον ρόλο, ποια στοιχεία τη συνδέουν με την ηρωίδα που υποδύεται και γιατί η φράση «μπορώ μόνη μου» εκφράζει, όπως είπε, τα τελευταία χρόνια της ζωής της. 

Δανάη Παππά: «Eλπίζω να μη μάθετε για την προσωπική μου ζωή»

Η ηθοποιός στάθηκε τόσο στη θεματολογία της σειράς όσο και στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει με τους ανθρώπους της παραγωγής και τον σκηνοθέτη Πιέρρο Ανδρακάκο. Όπως ανέφερε: «Αυτό που με έκανε να πω το ναι στη σειρά, είναι ότι είναι μια ιστορία και ένας ρόλος που τον θεωρώ υπερβολικά σύγχρονο. Επίσης με την παραγωγή και τον σκηνοθέτη, Πιέρρο Ανδρακάκο γνωριζόμαστε, υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ μας, οπότε μπήκα κάπου που ήξερα ότι οι άνθρωποι θα το φροντίσουν αυτό που συμβαίνει».

Δανάη Παππά: «Τα τελευταία χρόνια είναι τίτλος μου το "μπορώ μόνη μου"!»

Τα μηνύματα που λαμβάνει για τις μονογονεϊκές οικογένειες

Η Δανάη Παππά αποκάλυψε ακόμη ότι μετά την προβολή της σειράς δέχεται μηνύματα από ανθρώπους που αναγνωρίζουν στη μυθοπλασία βιώματα και δυσκολίες που έχουν περάσει οι ίδιοι. 

Δανάη Παππά: Η ηλικία, το ύψος, η καταγωγή & το βιογραφικό της ηθοποιού

Όπως είπε: «Μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα γυναίκες, μαμάδες και άντρες που έχουν βιώσει αντίστοιχες καταστάσεις. Οι μονογονεϊκές οικογένειες παλεύουν να επιβιώσουν σε μια κοινωνία στο σήμερα. Και κάπως το ακουμπάμε εμείς αυτό, πάντα με τη μυθοπλασία από πίσω. Ο ρόλος μου έχει κοινά στοιχεία με τη μητέρα μου περισσότερο, γιατί μέχρι να παντρευτεί ξανά ζούσαμε οι δυο μας. Είναι πολύ περίεργο αυτό που συμβαίνει με τις σειρές κάθε φορά, γιατί πάντα κάτι βρίσκεις να ταυτιστείς».

Δανάη Παππά: «Τα τελευταία χρόνια είναι τίτλος μου το "μπορώ μόνη μου"!»

Στην ίδια συνέντευξη, αναφέρθηκε και στη δική της οικογενειακή εμπειρία, συνδέοντας τον ρόλο της με τη μητέρα της και τα χρόνια που, όπως περιέγραψε, μεγάλωσε μαζί της χωρίς άλλο γονέα στο σπίτι. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Οι μονογονεϊκές οικογένειες παλεύουν να επιβιώσουν σε μια κοινωνία στο σήμερα. Και κάπως το ακουμπάμε εμείς αυτό, πάντα με τη μυθοπλασία από πίσω. Λίγο νιώθω ότι τιμώ και τη μαμά μου, που έτσι μεγαλώσα εγώ μέχρι σε ένα σημείο που έφτασε να ξαναπαντρευτεί. Ο ρόλος μου έχει κοινά στοιχεία με τη μητέρα μου περισσότερο. Αυτό είναι το μαγικό. Είναι πολύ περίεργο αυτό που συμβαίνει με τις σειρές κάθε φορά, γιατί πάντα κάτι βρίσκεις να ταυτιστείς». 

Δανάη Παππά: «Με αυτά που βίωσα, έχω κλειστεί στον εαυτό μου»

Το πείσμα της Δανάης Παππά και η φράση «μπορώ μόνη μου»

Η ηθοποιός ξεχώρισε ως βασικό κοινό στοιχείο με τη Μαρίνα το πείσμα, επισημαίνοντας ότι και η ίδια δυσκολεύεται να ζητήσει βοήθεια.

Δανάη Παππά: «Τα τελευταία χρόνια είναι τίτλος μου το "μπορώ μόνη μου"!»

Η ίδια είπε: «Η Μαρίνα, σε εμένα, θεωρώ ότι μοιάζει στο πείσμα της. Είναι πολύ πεισματάρα. Δεν ζητάει βοήθεια, θέλει να τα καταφέρει μόνη της. Δεν θέλει να ξέρει κανείς τι είναι αυτό που περνάει. Κι εγώ είμαι πολύ πεισματάρα. Δε θέλω βοήθεια. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι είναι τίτλος μου το "μπορώ μόνη μου"».

Η συνέντευξη προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου κι επικεντρώθηκε στη δουλειά της Δανάης Παππά στη σειρά όπου πρωταγωνιστεί στον Alpha, στις κοινωνικές προεκτάσεις της ιστορίας και στα προσωπικά σημεία επαφής που εντοπίζει η ίδια με τον χαρακτήρα που υποδύεται.

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