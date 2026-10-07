Δανάη Παππά: «Eλπίζω να μη μάθετε για την προσωπική μου ζωή»

Σχεδόν παραδέχτηκε πως είναι σε σχέση, που κρατά μακριά από τη δημοσιότητα

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Δανάη Παππά: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Παππά επιβεβαίωσε ότι έχει προχωρήσει σε νέα σχέση, αλλά επιθυμεί να παραμείνει ιδιωτική.
  • Εκφράζει την ανάγκη να προστατεύει την προσωπική της ζωή και να ελέγχει τι μοιράζεται με το κοινό.
  • Αναφέρει ότι προτιμά να εκτίθεται μόνο σε επαγγελματικά θέματα και ρόλους.
  • Πρωταγωνιστεί στη σειρά "Μια γυναίκα" και θα συμμετάσχει στην παράσταση "Συρανό" από 11 Νοεμβρίου.
  • Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη συνεργασία με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και άλλους ηθοποιούς.

Η Δανάη Παππά -σχεδόν- παραδέχτηκε ότι έχει προχωρήσει στην προσωπική της ζωή και πως βρίσκεται σε νέα σχέση, όμως είναι κάτι που εύχεται να μη δει τα φώτα της δημοσιότητας. 

Δανάη Παππά: Η ηλικία, το ύψος, η καταγωγή & το βιογραφικό της ηθοποιού

Ειδικότερα, όταν τη ρώτησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή ότι δεν έχουμε μάθει κάτι για την προσωπική της ζωή, μετά τον χωρισμό από τη μακροχρόνια σχέση της, η ηθοποιός απάντησε: «Και ελπίζω να μη μάθετε. Προστατεύω πάρα πολύ το μέσα μου αυτό τον καιρό και μέσα σε αυτό το όριο που έχω θέσει εγώ στον εαυτό μου, έχω και πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία. Δε με καταπιέζει δηλαδή καθόλου, νιώθω πολύ ωραία που ξέρω ότι ξέρω ότι έχω επιλέξει ποια πράγματα ξέρει το κοινό και τι μοιράζομαι».

Η ίδια εξήγησε ότι της αρέσει πάρα πολύ να μοιράζεται με το κοινό, αλλά από την άλλη, της αρέσει που κάποια σημεία της προσωπικής της ζωής είναι τελείως δικά της. 

Δεν υπάρχει λόγος να μοιράζεσαι την προσωπική σου ζωή και να γίνεται θέμα συζήτησης, γιατί δεν ελέγχεται

«Νιώθω ότι θέλω να εκτίθεμαι σε θέματα που αφορούν στην καριέρα μου, σε ρόλους όπως είναι η Μαρίνα, σε ρόλους όπως είναι η Ρωξάνη
στο θέατρο τον χειμώνα. Ένιωθα ότι δεν υπήρχε λόγος να εκτίθεμαι σαν Δανάη σε πράγματα που δεν μπορώ να ελέγξω», εξήγησε. 

Η Δανάη Παππά πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά Μια γυναίκα και από 11 Νοεμβρίου θα παίζει στην παράσταση Συρανό σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα, στο θέατρο Ακροπόλ, με τους Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Λευτέρη Ζαμπετάκη και Νίκο Μέλλο. 

«Είμαι πάρα πολύ τυχερή που βρίσκομαι σε αυτή τη σκηνή με αυτούς τους ανθρώπους και θα μιλήσω λίγο για τον Βασίλη γιατί είναι ένας
από τους πιο γενναιόδωρους ηθοποιούς που έχω συναντήσει πάνω στη σκηνή», είπε κλείνοντας η Δανάη Παππά. 

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