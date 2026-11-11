Άνοιξε από χθες Τρίτη η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για τις αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης, με την προθεσμία να λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2026. Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του myAADE με κωδικούς TAXISnet, ενώ η πρώτη πληρωμή αναμένεται έως τις 23 Δεκεμβρίου. Στα πρώτα 10 λεπτά λειτουργίας της πλατφόρμας υποβλήθηκαν περίπου 4.500 αιτήσεις.

Το φετινό επίδομα είναι αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Για τις ορεινές περιοχές η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τα 1.560 ευρώ, ανάλογα με τις «βαθμοημέρες», το είδος θέρμανσης, την κατοικία και τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Πώς γίνεται η αίτηση στο myΘέρμανση

Η αίτηση υποβάλλεται στην ενότητα Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myΘέρμανση. Πριν από την οριστικοποίηση, ο αιτών πρέπει να έχει δηλώσει έγκυρο IBAN, στον οποίο εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Στην αίτηση καταχωρίζονται το είδος καυσίμου ή η μορφή θέρμανσης, δηλαδή πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια, ο αριθμός παροχής ρεύματος της κύριας κατοικίας, ο οικισμός και η διεύθυνση του ακινήτου, τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας και η σχέση του αιτούντος με το ακίνητο.

Αν ο αιτών είναι ένοικος, πρέπει να συμπληρώσει και τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή του παραχωρητή. Στις περιπτώσεις πολυκατοικίας απαιτείται και η κατανομή των χιλιοστών της δαπάνης θέρμανσης.

Ποιοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμα, έγγαμα, σε χηρεία, σε σύμφωνο συμβίωσης, εν διαστάσει ή διαζευγμένα, που θερμαίνουν την κύρια κατοικία τους και πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Στο μέτρο εντάσσονται ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και όσοι διαμένουν σε κατοικία που τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν.

Για όσους χρησιμοποιούν καυσόξυλα, ισχύει πρόσθετη προϋπόθεση: το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε οικισμό έως 10.000 κατοίκους και ο κλιματικός συντελεστής να είναι τουλάχιστον 0,8.

Ειδικός περιορισμός υπάρχει για την ηλεκτρική ενέργεια. Όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, το γνωστό ΚΟΤ, δεν μπορούν να λάβουν επίδομα θέρμανσης για ρεύμα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης να υπάρχει ενεργή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην κύρια κατοικία.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια παραμένουν αμετάβλητα. Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό το ανώτατο ετήσιο εισόδημα είναι 16.000 ευρώ. Για έγγαμους ή μέλη συμφώνου διαβίωσης το όριο ανέρχεται στις 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο είναι 29.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Ως προς την ακίνητη περιουσία, το όριο είναι 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες. Το περιουσιακό όριο αυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για νοικοκυριά με επιχειρηματική δραστηριότητα ισχύει πρόσθετος περιορισμός, καθώς τα συνολικά οικογενειακά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται από την ενίσχυση

Από το επίδομα θέρμανσης εξαιρούνται όσοι δηλώνουν φιλοξενούμενοι, τα εξαρτώμενα μέλη τους και όσοι υποβάλλουν αίτηση για ακίνητο που χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη. Εκτός μέτρου μένουν επίσης οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού που υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα.

Εξαιρούνται ακόμη φορολογούμενοι που υπόκεινται σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης, καθώς και όσοι διαθέτουν περισσότερα από δύο επιβατικά ΙΧ.

Πληρωμές, προκαταβολές και ποσά

Όσοι έλαβαν επίδομα την περίοδο 2025-2026 μπορούν να λάβουν προκαταβολή έως 80% του ποσού που είχαν εισπράξει, έναντι 60% πέρυσι. Η υπόλοιπη δόση θα καταβληθεί έως τις 28 Μαΐου 2027.

Για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή φτάνει στο 65% του ποσού που δικαιούνται, έναντι 50% πέρυσι. Για ορισμένες μορφές θέρμανσης προβλέπεται συμπληρωματική καταβολή έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Ενδεικτικά, οικογένεια που είχε λάβει πέρυσι 1.000 ευρώ θα πάρει προκαταβολή 800 ευρώ. Νέος δικαιούχος με δικαιούμενο ποσό 1.000 ευρώ θα λάβει αρχικά περίπου 650 ευρώ.

Προσοχή στα λάθη που μπλοκάρουν την πληρωμή

Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει αυτόματα τα στοιχεία της αίτησης με τα φορολογικά και ενεργειακά δεδομένα. Λάθος στο IBAN, στον αριθμό παροχής ή στον ΑΦΜ που εμφανίζεται στις αποδείξεις αγοράς καυσίμων μπορεί να καθυστερήσει ή να εμποδίσει την πληρωμή.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις αγορές καυσόξυλων, πέλετ και άλλων καυσίμων εκτός πετρελαίου και ρεύματος, καθώς τα παραστατικά πρέπει να έχουν σωστά στοιχεία ώστε να συμφωνούν με το ηλεκτρονικό προφίλ του δικαιούχου.

Οι συνηθέστερες αστοχίες εντοπίζονται σε τρία σημεία: στο IBAN, όταν υπάρχει λανθασμένη αναγραφή, ανενεργός λογαριασμός ή δεν έχει προηγηθεί δήλωση στην εφαρμογή «δήλωση ΙΒΑΝ» του myAADE, στη συμπλήρωση της αίτησης όταν δεν συμφωνούν η κύρια κατοικία, ο αριθμός παροχής ρεύματος και τα δηλωθέντα στοιχεία, και στον ΑΦΜ, όταν οι αποδείξεις αγοράς καυσίμων φέρουν διαφορετικό ΑΦΜ από αυτό του δικαιούχου.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026. Όσοι δεν υποβάλουν εγκαίρως αίτηση χάνουν την ενίσχυση, ακόμη και αν πληρούν τα κριτήρια. Αντίθετα, η έγκαιρη και σωστή υποβολή αυξάνει τις πιθανότητες η προκαταβολή να καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

