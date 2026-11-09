Η αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα θέρμανσης 2026 - 2027 έχει ξεκινήσει, με χιλιάδες νοικοκυριά να περιμένουν την ενεργοποίηση της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό προγραμματισμό, οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν έως αύριο, Τρίτη,10 Νοεμβρίου, ενώ η πρώτη μεγάλη πληρωμή προβλέπεται πριν από τα Χριστούγεννα. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τα 1.560 ευρώ για συγκεκριμένες περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης.

Η φετινή περίοδος συνοδεύεται από αύξηση 30% στα ποσά της ενίσχυσης, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής. Παράλληλα, προβλέπεται προσαύξηση για τις οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά.

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε ανοίγει το myΘέρμανση και πότε πληρώνεται

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το αργότερο έως τις 10 Νοεμβρίου 2026. Μέσω αυτής, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, δηλώνοντας τα στοιχεία της κύριας κατοικίας και το μέσο θέρμανσης που χρησιμοποιούν.

Το 60% της ενίσχυσης προβλέπεται να πιστωθεί στους δικαιούχους έως τις 23 Δεκεμβρίου, ώστε σημαντικό μέρος του επιδόματος να καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι να έχει δηλωθεί σωστά και να είναι ενεργός ο τραπεζικός λογαριασμός του δικαιούχου στο myAADE.

Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι δικαιούνται έως 1.560 ευρώ – Πώς διαμορφώνονται τα ποσά

Το ύψος του επιδόματος θέρμανσης δεν είναι ίδιο για όλους. Εξαρτάται από το είδος της ενέργειας που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό, την περιοχή της κύριας κατοικίας και τον αντίστοιχο κλιματικό συντελεστή.

Με βάση τα ποσά που περιλαμβάνονται στις προβλέψεις για τη νέα περίοδο, η ενίσχυση διαμορφώνεται ως εξής:

130 ευρώ: Το νέο ελάχιστο ποσό, από 100 ευρώ.

Το νέο ελάχιστο ποσό, από 100 ευρώ. 1.040 ευρώ: Το βασικό ανώτατο ποσό, από 800 ευρώ.

Το βασικό ανώτατο ποσό, από 800 ευρώ. 1.300 ευρώ: Το ανώτατο ποσό για οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, από 1.000 ευρώ.

Το ανώτατο ποσό για οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, από 1.000 ευρώ. 1.560 ευρώ: Το μέγιστο ποσό για περιοχές με ιδιαίτερα υψηλές ανάγκες θέρμανσης, από 1.200 ευρώ.

Σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό παίζει η γεωγραφική θέση της κατοικίας. Σε οικισμούς με κλιματικό συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο της μονάδας, όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο και η Κοζάνη, προβλέπεται προσαύξηση 25% στο βασικό ποσό.

Αντίστοιχα, σε περιοχές όπως το Μέτσοβο, το Βελούχι, το Νυμφαίο, το Νευροκόπι και το Περτούλι, όπου ο κλιματικός συντελεστής φτάνει ή ξεπερνά το 1,2, προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση 25%.

Επιπλέον, προβλέπεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί, σύμφωνα με τα στοιχεία του διαθέσιμου υλικού. Το τελικό ποσό εξαρτάται από τις προϋποθέσεις που πληροί κάθε νοικοκυριό.

Επίδομα θέρμανσης: Ποια καύσιμα και μέσα θέρμανσης καλύπτονται

Το επίδομα αφορά διαφορετικές μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας.

Στις επιλέξιμες κατηγορίες περιλαμβάνονται:

Πετρέλαιο θέρμανσης και φωτιστικό πετρέλαιο.

Φυσικό αέριο.

Υγραέριο.

Καυσόξυλα.

Βιομάζα και πέλετ.

Ηλεκτρική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών και των ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων.

Η χορήγηση της ενίσχυσης πραγματοποιείται με βάση τους ειδικότερους όρους που ισχύουν για κάθε καύσιμο ή μέσο θέρμανσης.

Παράλληλα σε ισχύ είναι η μείωση 40 λεπτών ανά λίτρο στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, μέσω κρατικής επιδότησης και έκπτωσης των διυλιστηρίων, ως ξεχωριστό μέτρο από το επίδομα.

Επίδομα θέρμανσης: Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για την έγκριση της αίτησης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό.

Τα εισοδηματικά όρια που περιλαμβάνονται στις προβλέψεις είναι:

Άγαμοι: Έως 16.000 ευρώ.

Έως 16.000 ευρώ. Έγγαμοι: Έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 29.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Για παράδειγμα, ένα έγγαμο ζευγάρι με δύο παιδιά μπορεί να έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 34.000 ευρώ, με βάση τα συγκεκριμένα όρια.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Επίδομα θέρμανσης: Τα περιουσιακά κριτήρια

Εκτός από το εισόδημα, εξετάζεται και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας.

Τα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει.

για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει. 260.000 ευρώ για έγγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες.

για έγγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες. Προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Έτσι, για μια τετραμελή οικογένεια με δύο παιδιά, το περιουσιακό όριο μπορεί να φτάσει τις 340.000 ευρώ.

Επίδομα θέρμανσης: Πώς γίνεται η αίτηση στο myΘέρμανση

Η αίτηση για το επίδομα θέρμανσης θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, μετά την ενεργοποίησή της για τη νέα περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν διαθέσιμα:

Τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας.

Τα στοιχεία της κατοικίας, τον οικισμό και την επιφάνειά της σε τετραγωνικά μέτρα.

Το είδος καυσίμου ή το μέσο θέρμανσης που χρησιμοποιούν.

Τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή του προσώπου που έχει παραχωρήσει την κατοικία, όπου απαιτείται.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη σωστή καταχώριση των στοιχείων, καθώς λάθη μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην επεξεργασία της αίτησης.

Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι με το IBAN

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της διαδικασίας είναι η δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού.

Ο αιτών θα πρέπει να έχει καταχωρίσει έγκυρο και ενεργό IBAN στο myAADE, στο οποίο εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Λανθασμένα τραπεζικά στοιχεία ή ένας ανενεργός λογαριασμός ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστέρηση ή πρόβλημα στην πίστωση του ποσού, ακόμη και εάν η αίτηση έχει εγκριθεί.

Ξεχωριστή διαδικασία προβλέπεται για τις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση πετρελαίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται συνεργασία με τον διαχειριστή, ώστε να καταχωριστούν σωστά τα στοιχεία των διαμερισμάτων και τα χιλιοστά συμμετοχής στις δαπάνες θέρμανσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, επομένως, να ελέγξουν εγκαίρως τα προσωπικά, κατοικιακά και τραπεζικά στοιχεία τους, εν αναμονή της έναρξης των αιτήσεων και της πρώτης πληρωμής του επιδόματος θέρμανσης.