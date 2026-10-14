Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για τον χειμώνα 2026-2027 και πρόσθετη επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης προβλέπει το σχέδιο στήριξης των νοικοκυριών, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η ενίσχυση αφορά περισσότερα από 1,17 εκατ. νοικοκυριά, ενώ η επιδότηση στην αντλία σχεδιάζεται να φτάσει τα 35 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η μέση τιμή του πετρελαίου να κινηθεί κοντά στα 1,60 ευρώ.

Το συνολικό κονδύλι για το επίδομα αυξάνεται κατά 50 εκατ. ευρώ, από τα 165 εκατ. στα 215 εκατ. ευρώ. Τα νέα μέτρα έρχονται σε μια περίοδο αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές των καυσίμων και του φυσικού αερίου να επηρεάζουν άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Επίδομα θέρμανσης: Πώς διαμορφώνονται τα νέα ποσά

Η αύξηση κατά 30% συμπαρασύρει τόσο το ελάχιστο όσο και το ανώτατο ποσό της βασικής κλίμακας. Ειδικότερα:

Το ελάχιστο επίδομα αυξάνεται από 100 σε 130 ευρώ.

Το ανώτατο ποσό της βασικής κλίμακας ανεβαίνει από 800 σε 1.040 ευρώ.

Στις περιοχές με ειδικές προσαυξήσεις, τα ποσά των 1.000 και 1.200 ευρώ διαμορφώνονται σε 1.300 και 1.560 ευρώ αντίστοιχα.

Στην πράξη, η πρόσθετη ενίσχυση κυμαίνεται από 30 έως 240 ευρώ στη βασική κλίμακα, ενώ στις ψυχρότερες περιοχές μπορεί να φτάσει τα 300 ή τα 360 ευρώ, ανάλογα με το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.

Το τελικό ύψος του επιδόματος δεν είναι ίδιο για όλους. Εξαρτάται από το είδος θέρμανσης, την περιοχή της κύριας κατοικίας, τον κλιματικό συντελεστή και τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού. Μεγαλύτερη ενίσχυση προβλέπεται για περιοχές με χαμηλότερες θερμοκρασίες και αυξημένες ανάγκες θέρμανσης.

Πόσα θα πάρουν οι δικαιούχοι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Φλώρινα

Τα παραδείγματα για τετραμελείς οικογένειες δείχνουν πώς μεταφράζεται η αύξηση στην πράξη, ανάλογα με την περιοχή και το μέσο θέρμανσης.

Για νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, τα ενδεικτικά ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Μαρούσι: Από 239,40 ευρώ πέρυσι σε 311,22 ευρώ.

Από 239,40 ευρώ πέρυσι σε 311,22 ευρώ. Θεσσαλονίκη: Από 298,20 ευρώ σε 387,66 ευρώ.

Από 298,20 ευρώ σε 387,66 ευρώ. Καρπενήσι: Από 487,20 ευρώ σε 633,36 ευρώ.

Από 487,20 ευρώ σε 633,36 ευρώ. Φλώρινα: Από 495,60 ευρώ σε 644,28 ευρώ.

Για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, η ενίσχυση αυξάνεται από 259,35 σε 337,15 ευρώ στο Μαρούσι, από 323,05 σε 419,96 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, από 527,80 σε 686,14 ευρώ στο Καρπενήσι και από 536,90 σε 697,97 ευρώ στη Φλώρινα.

Ακόμη υψηλότερα είναι τα ποσά στα παραδείγματα ηλεκτρικής θέρμανσης, μέσω κλιματιστικών, σομπών, αερόθερμων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.

Συγκεκριμένα, το επίδομα για κατοικία στο Μαρούσι αυξάνεται από 303,24 σε 394,21 ευρώ, στη Θεσσαλονίκη από 377,72 σε 491,04 ευρώ, στο Καρπενήσι από 617,12 σε 802,26 ευρώ και στη Φλώρινα από 627,76 σε 816,09 ευρώ.

Τα ποσά είναι ενδεικτικά και αφορούν τα συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν αποτελούν ενιαία παροχή για όλους τους κατοίκους των αντίστοιχων περιοχών.

Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι ωφελούνται από την αύξηση

Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 1.171.395 νοικοκυριά. Από αυτά, 603.685 χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης και αναμένεται να ωφεληθούν τόσο από την αύξηση του επιδόματος όσο και από την προβλεπόμενη επιδότηση στην τιμή του καυσίμου.

Στην ενίσχυση περιλαμβάνονται επίσης:

182.724 νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.

311.487 νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικές συσκευές.

23.795 νοικοκυριά που χρησιμοποιούν καυσόξυλα.

Η αύξηση αφορά, επομένως, διαφορετικές κατηγορίες νοικοκυριών και όχι μόνο όσους θερμαίνουν την κατοικία τους με πετρέλαιο.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Επιδότηση 35 λεπτών ανά λίτρο

Παράλληλα με το αυξημένο επίδομα, σχεδιάζεται επιδότηση 35 λεπτών ανά λίτρο στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα 15 λεπτά θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 20 λεπτά από τα διυλιστήρια.

Στόχος είναι η μέση τιμή πανελλαδικά να διαμορφωθεί περίπου στα 1,58 έως 1,60 ευρώ ανά λίτρο. Πρόκειται για εκτίμηση της αναμενόμενης τιμής και όχι για υποχρεωτική ενιαία τιμή σε όλα τα πρατήρια.

Η τελική τιμή θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς, τις τιμολογιακές επιλογές των πρατηρίων και τις διεθνείς τιμές. Ειδικά στην περιφέρεια, οι τιμές μπορεί να παραμείνουν υψηλότερες από τον πανελλαδικό μέσο όρο.

Το όφελος για τους καταναλωτές μπορεί να είναι σημαντικό, εφόσον η επιδότηση μετακυλιστεί πλήρως στην τελική τιμή.

Για παραγγελία 500 λίτρων παραδείγματος χάριν, η μείωση των 35 λεπτών ανά λίτρο αντιστοιχεί σε 175 ευρώ. Για 1.000 λίτρα, το αντίστοιχο όφελος φτάνει τα 350 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το επίδομα θέρμανσης για όσους το δικαιούνται.

Τι προβλέπεται για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης

Το σχέδιο στήριξης περιλαμβάνει και τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση προβλέπεται να διατηρηθεί στα 20 λεπτά ανά λίτρο, με συμμετοχή του Δημοσίου και των διυλιστηρίων.

Για τη βενζίνη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο που κάλυπταν τα διυλιστήρια αναμένεται να περάσει στον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι ενισχύσεις αναμένεται να επανεξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο, ανάλογα με τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Η διάρκεια και οι ακριβείς όροι εφαρμογής τους θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από τις επίσημες ανακοινώσεις.

Πότε θα πληρωθεί το επίδομα θέρμανσης

Η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης σχεδιάζεται για το πρώτο δεκαπενθήμερο ή εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου.

Οι αιτήσεις αναμένεται να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, με το άνοιγμά της να τοποθετείται ενδεχομένως στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να δηλώσουν τα στοιχεία της κατοικίας, το είδος θέρμανσης, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τον οικισμό και τραπεζικό λογαριασμό IBAN στον οποίο είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

Για τους παλαιούς δικαιούχους, το διαθέσιμο υλικό αναφέρει προκαταβολή που αντιστοιχεί στο 78% του περσινού ποσού, μετά την εφαρμογή συντελεστή 1,3 στην προκαταβολή του 60%. Για τους νέους δικαιούχους, αναφέρεται ποσοστό προκαταβολής 65%, έναντι 50% πέρυσι.

Επίδομα θέρμανσης: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα εισοδηματικά όρια αναμένεται να παραμείνουν στα περσινά επίπεδα:

16.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει δικαιούχους.

24.000 ευρώ για ζευγάρια χωρίς εξαρτώμενα τέκνα.

29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί.

Τα όρια προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Ως προς την ακίνητη περιουσία, τα αναφερόμενα όρια είναι 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους και εν διαστάσει δικαιούχους και 260.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα. Προβλέπεται προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Στις κατηγορίες που εξαιρούνται περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων εξαρτώμενα μέλη ή φιλοξενούμενοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτοτελούς δικαιούχου, κάτοικοι αλλοδαπής και περιπτώσεις που εμπίπτουν σε ειδικούς φορολογικούς περιορισμούς.

Για την ηλεκτρική θέρμανση αναφέρεται επίσης εξαίρεση για δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου κατά τον προβλεπόμενο χρόνο ελέγχου.

Το ενεργειακό κόστος και τα επόμενα βήματα

Η ενίσχυση των νοικοκυριών συνδέεται με την αβεβαιότητα για την πορεία των διεθνών τιμών ενέργειας. Το δυσμενές σενάριο που εξετάζει το ΔΝΤ, προβλέπει παράταση των συγκρούσεων έως το πρώτο εξάμηνο του 2027 και τιμή πετρελαίου έως 130 δολάρια το βαρέλι το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η επίσημη εξειδίκευση των μέτρων που θα γίνει σήμερα, καθώς από αυτή θα προκύψουν οι οριστικές προϋποθέσεις, οι ημερομηνίες, τα ποσοστά προκαταβολής και ο τρόπος εφαρμογής των επιδοτήσεων.