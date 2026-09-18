Μητσοτάκης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα

Τι είπε ο Κ. Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον  Κ. Τασούλα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.09.26 , 18:36 «Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Πρεμιέρα με καλεσμένη την Ηλιάνα Παπαγεωργίου
18.09.26 , 18:08 Μαργαρίτα Παπανδρέου: Η πορεία της και οι αγώνες της για τις γυναίκες
18.09.26 , 17:56 Παύλος Φύσσας: Εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του
18.09.26 , 17:53 Βελτιωμένη η εικόνα από τη φωτιά στου Ρέντη
18.09.26 , 17:51 Ο Γιώργος Τοκμετζίδης επιστρέφει στο GNTM για έναν ιδιαίτερο λόγο!
18.09.26 , 17:20 Εσύ είδες το preview του GNTM 7; Αν όχι, καν'το τώρα!
18.09.26 , 17:12 Η «αθόρυβη» επίσκεψη του Έντι Ράμα στο Άγιον Όρος
18.09.26 , 17:05 Γιώργος Παπανδρέου: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στη μητέρα του Μαργαρίτα
18.09.26 , 17:00 «What If»: Φεστιβάλ επιστήμης του Ιδρύματος Ευγενίδου 18 και 19 Σεπτεμβρίου
18.09.26 , 16:54 Χαλκιδική: Σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονος που υπέστη ανακοπή στο σχολείο του
18.09.26 , 16:48 Μητσοτάκης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα
18.09.26 , 16:41 Χρανιώτης για Μαζωνάκη: «Με σκέπασες με κουβέρτα και με φίλησες στο μέτωπο»
18.09.26 , 16:40 Cash or Trash: Πρεμιέρα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 17:20 στο Star
18.09.26 , 16:28 Αννα Βίσση: Το κλιπάκι του «Όχι Γιατί» λίγο πριν τη συναυλία στο ΟΑΚΑ
18.09.26 , 16:00 Θέλεις να αποκτήσεις σαρκώδη χείλη; Δες φυσικούς τρόπους για να το πετύχεις
Ιωάννα Τούνη: Το ταπεράκι που ετοίμασε για τον γιο της, Πάρη
Χρανιώτης για Μαζωνάκη: «Με σκέπασες με κουβέρτα και με φίλησες στο μέτωπο»
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει τις αλλαγές στο σπίτι της λίγο πριν γίνει μαμά
Δέσποινα Βανδή: Τα λόγια αγάπης στην κόρη της για την ονομαστική της εορτή
Θάνατος Μαζωνάκη: Οι έρευνες για το χρηματοκιβώτιο και τα ψηφιακά πειστήρια
Ποδοσφαιρικό reunion: Καραγκούνης, Νικοπολίδης, Μπασινάς, Χαριστέας μαζί
Σκορδά: Το δώρο του συντρόφου της για τη γιορτή της – «Αγάπη μου»
Η Βάσω Μαζωνάκη στoν τάφο του αδελφού της - «Δώστε μου λίγο χρόνο»
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
Βελτιωμένη η εικόνα από τη φωτιά στου Ρέντη
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Στο επίκεντρο τα μέτρα για τις τιμές καυσίμων στη συνάντηση Μητσοτάκη - Τασούλα (βίντεο Star)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα για την αντιμετώπιση των ενεργειακών αναταράξεων, περιλαμβάνοντας επιδότηση στην αντλία και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
  • Ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον υπάρξει ευρωπαϊκή παρέμβαση.
  • Η κυβέρνηση στοχεύει στη στήριξη των πολιτών, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, λόγω των υψηλών αναγκών θέρμανσης.
  • Η κατάσταση στην Ουκρανία και η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές του πετρελαίου.
  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε την ανάγκη για ευρωπαϊκή εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ.

Τα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τις ενεργειακές αναταράξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.   

Μητσοτάκης: Κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης - Αύξηση στο επίδομα

«Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επανέλαβε τη διπλή παρέμβαση που σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση, με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης

Πιερρακάκης για πετρέλαιο θέρμανσης: Στήριξη των πολιτών με κάθε τρόπο

Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης μέσω ευρωπαϊκής παρέμβασης. 

 «Mας περιμένει, κ. Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας» τόνισε ο Πρωθυπουργός,  επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης, ενώ οι εχθροπραξίες στην Ερυθρά Θάλασσα ασκούν πρόσθετες πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου. Σημείωσε ακόμη ότι οι επιθέσεις σε διυλιστήρια, έχουν οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο των τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων, με ιδιαίτερη πίεση στο ντίζελ. 

Τιμές Καυσίμων: «Παράθυρο» Κυβέρνησης για προσωρινή μείωση φόρων

Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως «πρώτη προτεραιότητα» της κυβέρνησης το πετρέλαιο θέρμανσης, ιδιαίτερα για τις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Όπως ανακοίνωσε, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας τα συναρμόδια υπουργεία θα εξειδικεύσουν μια διπλή παρέμβαση. Η πρώτη αφορά επιδότηση στην αντλία από το κράτος και τα διυλιστήρια, με στόχο η τιμή να διαμορφωθεί χαμηλότερα από τα επίπεδα στα οποία είχε κλείσει τον περασμένο Απρίλιο. 

Η δεύτερη αφορά οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο, όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός, αποτελεί το εργαλείο για την αντιμετώπιση των γεωγραφικών ανισοτήτων, καθώς υψηλότερο επίδομα λαμβάνουν οι πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα. «Θα είναι, λοιπόν, μια διπλή παρέμβαση αυτή για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε κάπως τους πολίτες απέναντι στο πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με τη θέρμανση», σημείωσε. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση προσδοκά να συνεχίσει με κάποιον τρόπο και τη στήριξη στο ντίζελ.

Αναφερόμενος στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν έχει σήμερα τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μείωσή του χωρίς αντίστοιχη περικοπή άλλης δαπάνης ή αύξηση άλλου φόρου. Όπως είπε, η μείωση θα μπορούσε να καταστεί εφικτή μόνο εφόσον υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξαίρεση για προσωρινή μείωση της φορολογίας των ορυκτών καυσίμων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. «Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να προεξοφλήσει την έκβαση της προσπάθειας». Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι, παρά τη στρατηγική της πράσινης μετάβασης, η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τα νοικοκυριά απέναντι σε μια κρίση που είναι εξωγενής.

Κ. Τασούλας: «Βαριά η καλογερική» για τις κυβερνήσεις

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε πως «δεν είναι απλά αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, διεθνώς, και δεν είναι μόνο για να τα βλέπουμε ή να τα παρακολουθούμε. Έχουν επίπτωση στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινότητα όλων των λαών του κόσμου», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Τασούλας στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Τασούλας στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη  

Χρησιμοποιώντας την έκφραση «βαριά η καλογερική», ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στο βάρος της κυβερνητικής ευθύνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτή συνοδεύεται και από την πρόκληση της αντιμετώπισης των δυσκολιών και του περιορισμού των επιπτώσεών τους. 

Αναφερόμενος στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα μέτρα θα διευκολύνουν τους πολίτες στην κρίσιμη συγκυρία, ενώ τάχθηκε υπέρ της προσπάθειας για μια ευρωπαϊκή εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, ειδικά κατά την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
 |
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
 |
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαργαρίτα Παπανδρέου Γιώργος Παπανδρέου
Πολιτικη
Γιώργος Παπανδρέου: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στη μητέρα του Μαργαρίτα
Έρχονται Παρεμβάσεις Για Τις Υψηλές Τιμές Στα Καύσιμα
Πολιτικη
Έρχονται παρεμβάσεις για τις υψηλές τιμές στα καύσιμα
Δημοσκόπηση: Κέρδη Για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Πτώση για ΕΛΑΣ
Πολιτικη
Δημοσκόπηση: Κέρδη μετά τη ΔΕΘ για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Πτώση για ΕΛ.Α.Σ
Δημήτρης Αβραμόπουλος
Πολιτικη
Άρση ασυλίας από τη Βουλή για Δ. Αβραμόπουλο και Ζ. Κωνσταντοπούλου
Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτικη
Μητσοτάκης: Κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης - Αύξηση στο επίδομα
δημοσκόπηση Opinion
Πολιτικη
Ανοιχτό το στοίχημα της αυτοδυναμίας στις νέες δημοσκοπήσεις
Δημοσκόπηση Pulse πρόθεση ψήφου
Πολιτικη
Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης
ψηφοφορία Βουλή
Πολιτικη
Αναθεώρηση Συντάγματος: Καμία πρόταση με 180 ψήφους
Τουρκία κομάντος
Πολιτικη
Νέα πρόκληση της Τουρκίας: Έφερε κομάντος απέναντι από τη Σάμο!
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top