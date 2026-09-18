Τα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τις ενεργειακές αναταράξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

«Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επανέλαβε τη διπλή παρέμβαση που σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση, με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης.

Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης μέσω ευρωπαϊκής παρέμβασης.

«Mας περιμένει, κ. Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας» τόνισε ο Πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης, ενώ οι εχθροπραξίες στην Ερυθρά Θάλασσα ασκούν πρόσθετες πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου. Σημείωσε ακόμη ότι οι επιθέσεις σε διυλιστήρια, έχουν οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο των τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων, με ιδιαίτερη πίεση στο ντίζελ.

Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως «πρώτη προτεραιότητα» της κυβέρνησης το πετρέλαιο θέρμανσης, ιδιαίτερα για τις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Όπως ανακοίνωσε, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας τα συναρμόδια υπουργεία θα εξειδικεύσουν μια διπλή παρέμβαση. Η πρώτη αφορά επιδότηση στην αντλία από το κράτος και τα διυλιστήρια, με στόχο η τιμή να διαμορφωθεί χαμηλότερα από τα επίπεδα στα οποία είχε κλείσει τον περασμένο Απρίλιο.

Η δεύτερη αφορά οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο, όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός, αποτελεί το εργαλείο για την αντιμετώπιση των γεωγραφικών ανισοτήτων, καθώς υψηλότερο επίδομα λαμβάνουν οι πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα. «Θα είναι, λοιπόν, μια διπλή παρέμβαση αυτή για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε κάπως τους πολίτες απέναντι στο πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με τη θέρμανση», σημείωσε. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση προσδοκά να συνεχίσει με κάποιον τρόπο και τη στήριξη στο ντίζελ.

Αναφερόμενος στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν έχει σήμερα τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μείωσή του χωρίς αντίστοιχη περικοπή άλλης δαπάνης ή αύξηση άλλου φόρου. Όπως είπε, η μείωση θα μπορούσε να καταστεί εφικτή μόνο εφόσον υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξαίρεση για προσωρινή μείωση της φορολογίας των ορυκτών καυσίμων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. «Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να προεξοφλήσει την έκβαση της προσπάθειας». Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι, παρά τη στρατηγική της πράσινης μετάβασης, η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τα νοικοκυριά απέναντι σε μια κρίση που είναι εξωγενής.

Κ. Τασούλας: «Βαριά η καλογερική» για τις κυβερνήσεις

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε πως «δεν είναι απλά αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, διεθνώς, και δεν είναι μόνο για να τα βλέπουμε ή να τα παρακολουθούμε. Έχουν επίπτωση στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινότητα όλων των λαών του κόσμου», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Τασούλας στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη

Χρησιμοποιώντας την έκφραση «βαριά η καλογερική», ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στο βάρος της κυβερνητικής ευθύνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτή συνοδεύεται και από την πρόκληση της αντιμετώπισης των δυσκολιών και του περιορισμού των επιπτώσεών τους.

Αναφερόμενος στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα μέτρα θα διευκολύνουν τους πολίτες στην κρίσιμη συγκυρία, ενώ τάχθηκε υπέρ της προσπάθειας για μια ευρωπαϊκή εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, ειδικά κατά την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου.



