Εσύ είδες το preview του GNTM 7; Αν όχι, καν'το τώρα!

Πάρε μια γερή πρώτη γεύση πριν την επίσημη πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 21:00

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.09.26 , 18:36 «Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Πρεμιέρα με καλεσμένη την Ηλιάνα Παπαγεωργίου
18.09.26 , 18:08 Μαργαρίτα Παπανδρέου: Η πορεία της και οι αγώνες της για τις γυναίκες
18.09.26 , 17:56 Παύλος Φύσσας: Εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του
18.09.26 , 17:53 Βελτιωμένη η εικόνα από τη φωτιά στου Ρέντη
18.09.26 , 17:51 Ο Γιώργος Τοκμετζίδης επιστρέφει στο GNTM για έναν ιδιαίτερο λόγο!
18.09.26 , 17:20 Εσύ είδες το preview του GNTM 7; Αν όχι, καν'το τώρα!
18.09.26 , 17:12 Η «αθόρυβη» επίσκεψη του Έντι Ράμα στο Άγιον Όρος
18.09.26 , 17:05 Γιώργος Παπανδρέου: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στη μητέρα του Μαργαρίτα
18.09.26 , 17:00 «What If»: Φεστιβάλ επιστήμης του Ιδρύματος Ευγενίδου 18 και 19 Σεπτεμβρίου
18.09.26 , 16:54 Χαλκιδική: 17χρονος υπέστη ανακοπή στο σχολείο του
18.09.26 , 16:48 Μητσοτάκης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα
18.09.26 , 16:41 Χρανιώτης για Μαζωνάκη: «Με σκέπασες με κουβέρτα και με φίλησες στο μέτωπο»
18.09.26 , 16:40 Cash or Trash: Πρεμιέρα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 17:20 στο Star
18.09.26 , 16:28 Αννα Βίσση: Το κλιπάκι του «Όχι Γιατί» λίγο πριν τη συναυλία στο ΟΑΚΑ
18.09.26 , 16:00 Θέλεις να αποκτήσεις σαρκώδη χείλη; Δες φυσικούς τρόπους για να το πετύχεις
Ιωάννα Τούνη: Το ταπεράκι που ετοίμασε για τον γιο της, Πάρη
Χρανιώτης για Μαζωνάκη: «Με σκέπασες με κουβέρτα και με φίλησες στο μέτωπο»
Δέσποινα Βανδή: Τα λόγια αγάπης στην κόρη της για την ονομαστική της εορτή
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει τις αλλαγές στο σπίτι της λίγο πριν γίνει μαμά
Σκορδά: Το δώρο του συντρόφου της για τη γιορτή της – «Αγάπη μου»
Ποδοσφαιρικό reunion: Καραγκούνης, Νικοπολίδης, Μπασινάς, Χαριστέας μαζί
Θάνατος Μαζωνάκη: Οι έρευνες για το χρηματοκιβώτιο και τα ψηφιακά πειστήρια
Η Βάσω Μαζωνάκη στoν τάφο του αδελφού της - «Δώστε μου λίγο χρόνο»
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Η φωτογραφία με τον γιο της με φόντο το σαλόνι της
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer του GNTM 7

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πρεμιέρα του GNTM 7 είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 21/9 στις 21:00 στο Star.
  • Διαθέσιμο αποκλειστικό preview με auditions από το πρώτο επεισόδιο από το βράδυ της Πέμπτης.
  • Η κριτική επιτροπή περιλαμβάνει την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Άγγελο Μπράτη, τον Λάκη Γαβαλά και τη Μπέττυ Μαγγίρα.
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει ως Creative Director, υπεύθυνη για τα concepts και τις δοκιμασίες.
  • Η νέα σεζόν υπόσχεται φρέσκια αισθητική και απαιτητικές προκλήσεις για τους συμμετέχοντες.

Το ξέρουμε ότι δεν μπορείς να περιμένεις μέχρι τη μεγάλη πρεμιέρα του GNTM 7 τη Δευτέρα 21/9 στις 21:00 στο Star, για αυτό και σου έχουμε μία τεράστια έκπληξη! 

GNTM 7: Οι auditions, οι ατάκες και το comeback στη μεγάλη πρεμιέρα!

Από το βράδυ της Πέμπτης είναι διαθέσιμο αποκλειστικό preview από το πρώτο επεισόδιο για τη νέα σεζόν, όπου μπορείς να πάρεις μια γερή δόση από τις auditions!

Εσύ είδες το preview του GNTM 7; Αν όχι, καν'το τώρα!

Αν δεν το 'χεις κάνει ήδη, πάτησε «Play» στο SPECIAL PREVIEW επεισόδιο και γίνε ο πρώτος που θα μπει στο μαγικό κόσμο του GNTM! https://www.star.gr/tv/psychagogia/greeces-next-top-model

Ανάμεσα στα αποσπάσματα που ξεχωρίσαμε ήταν η... επιστροφή του Γιώργου Τοκμετζίδη από τον περσινό κύκλο, αλλά και η «νεράιδα» που εντυπωσίασε του κριτές.

GNTM 7: Τα... fashion statements των κριτών λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα!

Επίσης, στα backstage του GNTM τα ρολόγια είναι πάντα μπροστά, ενώ είδαμε και συμβουλές για το πώς να πετύχεις το τέλειο model face!

Απολαύστε τις πρώτες auditions, τις ατάκες που θα συζητηθούν και τα εντυπωσιακά look των κριτών πριν μεταδοθούν στην τηλεόραση.

Παπαγεωργίου: Χαλαρή στον καναπέ της λίγο πριν την πρεμιέρα του GNTM

Τι θα δούμε στο νέο GNTM

Το GNTM επιστρέφει στο Star πιο ανανεωμένο, σύγχρονο και fashion από ποτέ!

Η νέα σεζόν φέρνει μια δυνατή Dream Team της μόδας, έτοιμη να αναδείξει τα πρόσωπα που διαθέτουν όχι μόνο ξεχωριστή εμφάνιση, αλλά και προσωπικότητα, χαρακτήρα, πειθαρχία και τη δική τους μοναδική ταυτότητα.

Εσύ είδες το preview του GNTM 7; Αν όχι, καν'το τώρα!

Στην κριτική επιτροπή συναντάμε ξανά την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σε διπλό ρόλο παρουσιάστριας και κριτή, τον Άγγελο Μπράτη και τον Λάκη Γαβαλά, ενώ στην ομάδα προστίθεται η Μπέττυ Μαγγίρα, με τη δική της ξεχωριστή τηλεοπτική και fashion ματιά.

Σταθερή δύναμη του GNTM παραμένει η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία επιστρέφει ως Creative Director, υπογράφοντας τα concepts, τις φωτογραφίσεις και τις ανατρεπτικές δοκιμασίες του νέου κύκλου. 

GNTM: Δείτε τα πρώτα πλάνα από τις auditions!

Το νέο GNTM έρχεται με φρέσκια αισθητική, απαιτητικές προκλήσεις και νέα αντίληψη για το modeling, αναζητώντας τη νέα γενιά μοντέλων που θα ξεχωρίσει.

GNTM ΠΡΕΜΙΕΡΑ - Δευτέρα 21.9.26 στις 21:00 στο Star.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM 7
 |
GNTM
 |
GNTM PREVIEW
 |
GNTM ΠΡΕΜΙΕΡΑ
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
 |
ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
 |
ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Αυτή Είναι Η Πρώτη Καλεσμέν
Media
«Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Πρεμιέρα με καλεσμένη την Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Special Preview: Ο Γιώργος Τοκμετζίδης Επιστρέφει Στο GNTM 7
Media
Ο Γιώργος Τοκμετζίδης επιστρέφει στο GNTM για έναν ιδιαίτερο λόγο!
Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Πρεμιέρα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 17:20 στο Star
Αννα Βίσση
Media
Αννα Βίσση: Το κλιπάκι του «Όχι Γιατί» λίγο πριν τη συναυλία στο ΟΑΚΑ
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Παπαγεωργίου: Χαλαρή στον καναπέ της λίγο πριν την πρεμιέρα του GNTM
Μαρία Αντωνά
Media
Μαρία Αντωνά: Η μεγάλη τηλεοπτική αλλαγή – Το νέο της βήμα
Barbie:Το Aπόλυτο Κινηματογραφικό Φαινόμενο Έρχεται Στο Star
Media
Barbie: Η ταινία-φαινόμενο έρχεται σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο Star
Eurovision 2027:Η Ιρλανδία θα απέχει ξανά από τον διαγωνισμό
Media
Eurovision: Νέο μποϊκοτάζ από την Ιρλανδία - Εκτός διαγωνισμού και το 2027
Δείτε Online Την Ταινία «Έντιμος Κλέφτης»
Media
«Έντιμος Κλέφτης»: Δείτε online την περιπέτεια με τον Λίαμ Νίσον
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top