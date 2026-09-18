Το ξέρουμε ότι δεν μπορείς να περιμένεις μέχρι τη μεγάλη πρεμιέρα του GNTM 7 τη Δευτέρα 21/9 στις 21:00 στο Star, για αυτό και σου έχουμε μία τεράστια έκπληξη!

Από το βράδυ της Πέμπτης είναι διαθέσιμο αποκλειστικό preview από το πρώτο επεισόδιο για τη νέα σεζόν, όπου μπορείς να πάρεις μια γερή δόση από τις auditions!

Αν δεν το 'χεις κάνει ήδη, πάτησε «Play» στο SPECIAL PREVIEW επεισόδιο και γίνε ο πρώτος που θα μπει στο μαγικό κόσμο του GNTM! https://www.star.gr/tv/psychagogia/greeces-next-top-model

Ανάμεσα στα αποσπάσματα που ξεχωρίσαμε ήταν η... επιστροφή του Γιώργου Τοκμετζίδη από τον περσινό κύκλο, αλλά και η «νεράιδα» που εντυπωσίασε του κριτές.

Επίσης, στα backstage του GNTM τα ρολόγια είναι πάντα μπροστά, ενώ είδαμε και συμβουλές για το πώς να πετύχεις το τέλειο model face!

Απολαύστε τις πρώτες auditions, τις ατάκες που θα συζητηθούν και τα εντυπωσιακά look των κριτών πριν μεταδοθούν στην τηλεόραση.

Τι θα δούμε στο νέο GNTM

Το GNTM επιστρέφει στο Star πιο ανανεωμένο, σύγχρονο και fashion από ποτέ!

Η νέα σεζόν φέρνει μια δυνατή Dream Team της μόδας, έτοιμη να αναδείξει τα πρόσωπα που διαθέτουν όχι μόνο ξεχωριστή εμφάνιση, αλλά και προσωπικότητα, χαρακτήρα, πειθαρχία και τη δική τους μοναδική ταυτότητα.

Στην κριτική επιτροπή συναντάμε ξανά την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σε διπλό ρόλο παρουσιάστριας και κριτή, τον Άγγελο Μπράτη και τον Λάκη Γαβαλά, ενώ στην ομάδα προστίθεται η Μπέττυ Μαγγίρα, με τη δική της ξεχωριστή τηλεοπτική και fashion ματιά.

Σταθερή δύναμη του GNTM παραμένει η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία επιστρέφει ως Creative Director, υπογράφοντας τα concepts, τις φωτογραφίσεις και τις ανατρεπτικές δοκιμασίες του νέου κύκλου.

Το νέο GNTM έρχεται με φρέσκια αισθητική, απαιτητικές προκλήσεις και νέα αντίληψη για το modeling, αναζητώντας τη νέα γενιά μοντέλων που θα ξεχωρίσει.

GNTM ΠΡΕΜΙΕΡΑ - Δευτέρα 21.9.26 στις 21:00 στο Star.