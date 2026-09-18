Φωτιά στου Ρέντη: Μήνυμα από το 112 - «Κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Καίγονται λάστιχα - Πυκνός μαύρος καπνός έχει σκεπάσει την περιοχή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της 18ης Σεπτεμβρίου σε υπαίθριο χώρο απορριμμάτων στον Ρέντη.
  • Πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από μακριά, με 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα να επιχειρούν στην κατάσβεση.
  • Το 112 ενημέρωσε τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για την προστασία τους.
  • Μικρότερη φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στον προαύλιο χώρο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, η οποία κατεσβέσθη.
  • Για την φωτιά στο νοσοκομείο κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμού Πειραιά.

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 18/9 σε υπαίθριο χώρο με απορρίματα στη συμβολή των οδών Μακρυγιάννη και 28ης Οκτωβρίου στην περιοχή του Ρέντη.

Πυκνοί μαύροι καπνοί γρήγορα «έπιξαν» την περιοχή και είναι ορατοί από αρκετά μακρινή απόσταση. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχει και ο Δήμος Ρέντη με υδροφόρα οχήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να περιορίσουν τις φλόγες, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε χώρο όπου υπάρχει σημαντική ποσότητα απορριμμάτων και άλλης καύσιμης ύλης, γεγονός που δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης.

Περίπου στις 15:00 ήχησε και το 112, ενημερώνοντας του κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. 

Φωτιά και στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας 

Λίγο νωρίτερα εκδηλώθηκε μικρότερης έκτασης φωτιά τον προαύλιο χώρο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων. Η φωτιά κατεσβέσθη, ωστόσο για τη διερεύνηση των αιτιών της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

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