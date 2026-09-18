Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 18/9 σε υπαίθριο χώρο με απορρίματα στη συμβολή των οδών Μακρυγιάννη και 28ης Οκτωβρίου στην περιοχή του Ρέντη.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών Στρατηγού Μακρυγιάννη και 28ης Οκτωβρίου στο Ρέντη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2026

Πυκνοί μαύροι καπνοί γρήγορα «έπιξαν» την περιοχή και είναι ορατοί από αρκετά μακρινή απόσταση. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχει και ο Δήμος Ρέντη με υδροφόρα οχήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να περιορίσουν τις φλόγες, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε χώρο όπου υπάρχει σημαντική ποσότητα απορριμμάτων και άλλης καύσιμης ύλης, γεγονός που δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης.

Περίπου στις 15:00 ήχησε και το 112, ενημερώνοντας του κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Φωτιά και στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Λίγο νωρίτερα εκδηλώθηκε μικρότερης έκτασης φωτιά τον προαύλιο χώρο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων. Η φωτιά κατεσβέσθη, ωστόσο για τη διερεύνηση των αιτιών της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.