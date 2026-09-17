Μητσοτάκης: Κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης - Αύξηση στο επίδομα

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Η συνένευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν προγραμματίζεται συνάντηση με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, αλλά οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί.
  • Ανακοίνωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να είναι κάτω από 1,75 ευρώ, με εξαγγελίες για στήριξη την επόμενη εβδομάδα.
  • Η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση από πολλές χώρες όσον αφορά την ασφάλεια τροφοδοσίας ενέργειας.
  • Η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
  • Ο Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη για σταθερή κυβέρνηση μετά τις εκλογές, προωθώντας την αυτοδύναμη ΝΔ.

«Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον κ. Ερντογάν. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν και τα προγράμματά μας. Πολλές φορές μπορεί μια τέτοια συνάντηση να κανονιστεί και την τελευταία στιγμή», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, σχετικά με το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. 

Μητσοτάκης από Καστελλόριζο: «Δεν απειλούμε, αλλά δεν δεχόμαστε κι απειλές»

Για τα ελληνοτουρκικά αναγνώρισε ότι υπάρχει επιδείνωση στη ρητορική όσων ακούμε από την Τουρκία. «Πολλές από αυτές τις θέσεις είχαν ακουστεί και στο παρελθόν. Φαίνεται αυτή τη στιγμή η θάλασσα λίγο να αγριεύει αλλά να κάνουμε διάκριση με τις επίσημες τοποθετήσεις. Εμείς αντιμετωπίζουμε τις προκλητικές τοποθετήσεις με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας. Δεν απειλούμε κανένα αλλά δεν δεχόμαστε κανείς να μας απειλεί. Με την Τουρκία είμαστε γείτονες. Η Διακήρυξη των Αθηνών δεν ήταν κάτι παραπάνω από οργανωμένο πλαίσιο διαλόγου, ώστε και σε προσωρινή ένταση να είναι πάντα ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας. Είναι ακόμα χρήσιμο εργαλείο γιατί οι δίαυλοι επικοινωνίας είναι θεσμοθετημένοι και ανοικτοί», τόνισε. 

Απαντώντας σε ερώτηση για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια τόνισε ότι είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα από το Διεθνές Δίκαιο και η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία.

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Ο πρωθυπουργός  επισήμανε επίσης ότι  αισθάνθηκε μεγάλη συγκίνηση κατά την επίσκεψή του στο Καστελόριζο και είχαν ξεχωριστή σημασία τα μέτρα που ανακοίνωσε.
 

Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης  

Σε ερώτηση για τις τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Βρισκόμαστε σε περιβάλλον μεγάλης παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας. Έρχεται να επιτείνει τη συσσωρευμένη αύξηση των τιμών μετά την πανδημία. Αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα αλλά παγκόσμιο. Προσθέστε τη μεγάλη αναταραχή στη αγορά ομολόγων. Η Ελλάδα είναι μια εξαίρεση και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση και δικλείδα ασφάλειας για όλους τους Έλληνες. Είναι πιο ασφαλής από πολλές άλλες χώρες. Δεν δανείζεται μόνο φτηνότερα από τις ΗΠΑ αλλά και από τη Γαλλία και την Ιταλία. Και αυτό κάτι λέει. Προσθέστε και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Σε επίπεδο ασφάλειας τροφοδοσίας είμαστε θωρακισμένοι.

Πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ, βενζίνη

Αν δεν κάνουμε τίποτα το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Τον Απρίλιο έκλεισε περίπου στο 1,75. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος πρόσθεσε ότι «είναι σαφές ότι δεν αρκεί μόνο η ελληνική αντίδραση. Όταν έχουμε μια τόσο έκτακτη κρίση πρέπει η Ευρώπη να κάνει κάτι παραπάνω. Υπάρχουν πολλές επιλογές».

Για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης είπε ότι δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αλλά αν είχαμε ειδική άδεια από την Ευρώπη «βεβαίως και θα το κάναμε». Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα το έκανε έκτακτα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για όσο κρατάει η κρίση.

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«Εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75» διευκρίνισε ο πρωθυπουργός, αλλά συμπλήρωσε ότι για την τιμή της βενζίνης δεν υπάρχει ακόμη κάτι. 

Σε ερώτηση για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και πότε ξεκινά ο πρωθυπουργός απάντησε «σύντομα» και σημείωσε πως η απόφαση της γαλλικής Meridian σηματοδοτεί τη θέληση να προχωρήσει το έργο. «Είναι έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Και η Τουρκία να αντιληφθεί ότι το να υψώνει τεχνητά προσκόμματα δεν είναι κάτι το οποίο θα την ωφελήσει. Προφανώς υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά για τις επόμενες κινήσεις μας», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις Φλωρίδη 

Σχετικά με πρόσφατη αποστροφή του υπουργού Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο ακυβερνησίαςς στη χώρα μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι απάντησε στη Βουλή. «Ο κ. Φλωρίδης αυτό που είπε με τον δικό του τρόπο είναι πως είναι σημαντικό μετά τις εκλογές να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Δεν είναι αυτονόητο. Η μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνησης σήμερα είναι η αυτοδύναμη ΝΔ», υπογράμμισε σημειώνοντας πως δεν είναι εκβιαστικό δίλημμα αλλά μια πραγματικότητα.

«Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο αλλά τολμώ να πω και η μόνη επιλογή», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι το δίλημμα τίθεται εκ των πραγμάτων. «Όταν μίλησε χθες για ‘ελπίδα ή περιπέτειες', ήθελα να πω ότι το να μας εμπιστευτούν οι Έλληνες συνδυάζεται και πως θα κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή σε έναν ασταθή κόσμο», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για τις τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα ο πρωθυπουργός ανέφερε τα εξής: «Βρισκόμαστε σε περιβάλλον μεγάλης παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας. Έρχεται να επιτείνει τη συσσωρευμένη αύξηση των τιμών μετά την πανδημία. Αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα αλλά παγκόσμιο. Προσθέστε τη μεγάλη αναταραχή στη αγορά ομολόγων. Η Ελλάδα είναι μια εξαίρεση και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση και δικλείδα ασφάλειας για όλους τους Έλληνες. Είναι πιο ασφαλής από πολλές άλλες χώρες. Δεν δανείζεται μόνο φτηνότερα από τις ΗΠΑ αλλά και από τη Γαλλία και την Ιταλία. Και αυτό κάτι λέει. Προσθέστε και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Σε επίπεδο ασφάλειας τροφοδοσίας είμαστε θωρακισμένοι.

Πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ, βενζίνη

Αν δεν κάνουμε τίποτα το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Τον Απρίλιο έκλεισε περίπου στο 1,75. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες. Θα υπάρξει σημαντική στήριξη και από την κυβέρνηση και από τα διυλιστήρια και θα ανοίξει πολύ πιο χαμηλά από το 1,75. Θα προσθέσετε οριζόντια σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Τελικά θα είναι στις εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια. Θα τα ακούσετε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα στηρίξουμε την κοινωνία. Είχα πει ότι πάντα φροντίζουμε να κρατάμε κάποιες ευκαιρίες. Σίγουρα και επέκταση στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Είναι σαφές ότι δεν αρκεί μόνο η ελληνική αντίδραση. Όταν έχουμε μια τόσο έκτακτη κρίση πρέπει η Ευρώπη να κάνει κάτι παραπάνω. Υπάρχουν πολλές επιλογές».
 

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