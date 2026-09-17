Υποχωρεί για δεύτερη συνεχή ημέρα η διεθνής τιμή του πετρελαίου

Αλλά συνεχίζονται οι συγκρούσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η διεθνής τιμή του πετρελαίου υποχωρεί για δεύτερη ημέρα, με το Brent κάτω από 104 δολάρια το βαρέλι.
  • Οι εχθροπραξίες μεταξύ Χούθι και Σαουδικής Αραβίας εντείνονται, με τους Χούθι να ελέγχουν το στενό Μπαρ αλ Μαντέμπ.
  • Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ ανέφερε ότι 18 εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ.
  • Ιρανικά ντρόουνς και πύραυλοι έπληξαν πλοίο αμερικανικών συμφερόντων κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
  • Ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος για το τέλος του πολέμου με το Ιράν, ενώ οι ΗΠΑ αναφέρουν ζημιές από ιρανικά χτυπήματα.

Μετά το ράλι των τελευταίων ημερών υποχωρεί για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση η τιμή του πετρελαίου, με το Brent να κινείται κάτω από τα 104 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας ωστόσο σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. 

Μέση Ανατολή: Φουντώνει ο πόλεμος με επιθέσεις των Χούθι

Παράλληλα ο Τραμπ δήλωσε πως ο πόλεμος με το Ιράν «πλησιάζει στο τέλος του». Οι εχθροπραξίες ωστόσο μεταξύ Χούθι και Σαουδικής Αραβίας εντείνονται, ενώ οι Ιρανοί έπληξαν πλοίο αμερικανικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ.   

Οι υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία δυνάμεις στην Υεμένη συγκρούονται ανελέητα με τους Χούθι κοντά στα σύνορα των δυο χωρών..

Διατηρούν τον έλεγχο του στενού Μπαρ αλ Μαντέμπ οι Χούθι

Ο έλεγχος ωστόσο του ζωτικής σημασίας θαλασσιού περάσματος Μπαμπ αλ-Μαντέμπ από τους Χούθι διατηρεί έντονες τις ανησυχίες για τη ροή του πετρελαίου. παρά τη μικρή πτώση στην τιμή του που σημειώνεται τις τελευταίες ώρες καθώς η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να αποκαταστήσει σταδιακά τη λειτουργία του κρίσιμου αγωγού East-West.  

«Οι Χούθι, μπορούν τώρα να απειλήσουν σχεδόν κάθε πλοίο που περνά από την ακτή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Θυμηθείτε τώρα ότι στην άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου, τα Στενά του Ορμούζ είναι σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένα λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν» εξήγησε στο BBC ο ειδικός σε θέματα ασφάλειας Φρανκ Γκάρτνερ.    

Υπουργός ενέργειας ΗΠΑ: «Πέρασαν 18 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα «Στενά του Ορμούζ».  

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε πάντως ότι περίπου 18 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου και παραγωγων του πέρασαν από το Ορμούζ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Μεγάλες ζημιές σε αμερικανικές βάσεις στον Περσικό

Μεγάλες ζημιές σε αμερικανικές βάσεις στον Περσικό 

Πριν λίγες ώρες όμως, ιρανικά ντρόουνς και ένας πύραυλος έπληξαν πλοίο αμερικανικών συμφερόντων κοντά στα Στενά. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όμως δηλώνει αισιόδοξος: 

«Ελπίζουμε ότι πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου. Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό» 

Tην ίδια ώρα το αμερικανικό CBS News δημοσίευσε φωτογραφίες που τράβηξαν Αμερικανοί στρατιώτες και δείχνουν τις ζημιές που υπέστησαν βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σαουδική Αραβία και στο Κουβέιτ από τα ιρανικά χτυπήματα

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ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ
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ΧΟΥΘΙ
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ΤΙΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
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ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
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ΥΕΜΕΝΗ
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