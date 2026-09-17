Πατέρας Μαζωνάκη: «Αν βοηθούσατε λίγο τα κανάλια, ο Γιώργος θα ήταν εδώ»

Όσα είπε ο πατέρας του τραγουδιστή λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.26 , 21:34 Nissan Kicks: Το νέο B-SUV έρχεται στην Ευρώπη
17.09.26 , 21:15 Ασπρόπυργος: Bρέθηκαν αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ να ξηλώνονται για σκραπ
17.09.26 , 21:11 Γιάννης Σεβδικάλης σε Σοφία Κουρτίδου: «Είσαι το λιμάνι μου!»
17.09.26 , 20:57 Υπόθεση Μαζωνάκη: Πρόσωπο - κλειδί ο υπνοθεραπευτής
17.09.26 , 20:39 Μαζωνάκης: Η Eταιρεία Πίσω Από Τα Μηχανήματα
17.09.26 , 20:32 Τραγωδία Γλυφάδα: Πώς έγινε το τροχαίο με θύματα τρία νέα παιδιά
17.09.26 , 20:31 Διάσημος ρόκερ έγινε... κούκλα - «Είναι πολύ κουλ», είπε ο ίδιος
17.09.26 , 20:04 «Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζωνάκης»: Τα λόγια του γιατρού στη φυλακή
17.09.26 , 20:03 Γρηγορία Μεθενίτη: Το βιογραφικό, οι σπουδές και ο ρόλος στο «Ντέρτι»
17.09.26 , 19:34 ΔΥΠΑ: Οι προσωρινοί πίνακες για 1.000 θέσεις εργασίας
17.09.26 , 19:30 Πατέρας Μαζωνάκη: «Αν βοηθούσατε λίγο τα κανάλια, ο Γιώργος θα ήταν εδώ»
17.09.26 , 19:02 Μητσοτάκης: Κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης - Αύξηση στο επίδομα
17.09.26 , 18:57 Ελεονώρα Μελέτη: Τα γενέθλια και το τρυφερό βίντεο με την κορούλα της!
17.09.26 , 18:50 Κοζάνη: Θρήνος μετά την αυτοκτονία μαθήτριας μέσα σε σχολείο
17.09.26 , 18:31 Μπερικόπουλος για Χάρις Αλεξίου: «Όλο μου παραπονιέται, "Tι μου φωνάζεις;"»
Αμαλία Κωστοπούλου: Για μικρές αγορές στο παντοπωλείο της γειτονιάς της
Δέσποινα Βανδή: Τα λόγια αγάπης στην κόρη της για την ονομαστική της εορτή
«Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζωνάκης»: Τα λόγια του γιατρού στη φυλακή
Πατέρας Μαζωνάκη: «Αν βοηθούσατε λίγο τα κανάλια, ο Γιώργος θα ήταν εδώ»
Τζένη Μελιτά: Γιορτάζει τρία χρόνια γάμου με τον Σπύρο Μαργαρίτη!
Κοζάνη: Θρήνος μετά την αυτοκτονία μαθήτριας μέσα σε σχολείο
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
Τραγωδία Γλυφάδα: Πώς έγινε το τροχαίο με θύματα τρία νέα παιδιά
Η Βάσω Μαζωνάκη στoν τάφο του αδελφού της - «Δώστε μου λίγο χρόνο»
Ασπρόπυργος: Bρέθηκαν αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ να ξηλώνονται για σκραπ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Mega

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πραγματοποιήθηκε το 9ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε αιφνίδια στις 9 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.
  • Η οικογένεια ζητά παραδειγματική τιμωρία για τους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση και περιμένει από τη δικαιοσύνη να αποδώσει ευθύνες.
  • Ο πατέρας του Γιώργου, Μανώλης Μαζωνάκης, δήλωσε ότι αν τα κανάλια βοηθούσαν, ο γιος του θα ήταν ζωντανός.
  • Η αδερφή του Γιώργου, Μαρία, εξέφρασε την απορία της για τις εξελίξεις και την αναβάθμιση των κατηγοριών κατά των γιατρών.
  • Η οικογένεια δεν έχει πρόβλημα να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου από τις αρχές, καθώς δεν διαθέτουν τα κλειδιά ή τους κωδικούς.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη το 9ήμερο μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον αιφνίδιο θάνατό του την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ο γνωστός τραγουδιστής πέθανε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην κλινική των δύο κατηγορούμενων γιατρών στο Κολωνάκι, με την υπόθεση να παραμένει στο επίκεντρο λόγω των εξελίξεων γύρω από τις ευθύνες και την ποινική διερεύνηση.

Πατέρας Μαζωνάκη: «Αν βοηθούσατε λίγο τα κανάλια, ο Γιώργος θα ήταν εδώ»

Η οικογένειά του, οι γονείς του Μανώλης και Κλειώ Μαζωνάκη, καθώς και οι αδερφές του Μαρία και Βάσω, προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια, ενώ από την πρώτη στιγμή έχουν ζητήσει την παραδειγματική τιμωρία όσων εμπλέκονται στην υπόθεση.

Τρισάγιο για τα εννιάμερα του Μαζωνάκη: Τι δήλωσε στο Star ο πατέρας του

Οι δηλώσεις του πατέρα του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο πατέρας του τραγουδιστή, Μανώλης Μαζωνάκης, μιλώντας για τη στήριξη που έχει δείξει ο κόσμος προς την οικογένεια και τη μνήμη του γιου του, ανέφερε: «Του ζητώ να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα. Αυτό μόνο».

Πατέρας Μαζωνάκη: «Αν βοηθούσατε λίγο τα κανάλια, ο Γιώργος θα ήταν εδώ»

Αναφερόμενος στις αποκαλύψεις που συνεχίζουν να έρχονται στο φως για την υπόθεση, ο Μανώλης Μαζωνάκης είπε στην εκπομπή Live News του Νίκου Ευαγγελάτου: «Από τη μια πλευρά είναι, είναι πάρα πολύ καλό, αλλά από την άλλη ό,τι και να γίνει το παιδί μου δεν έρχεται πίσω. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της. Πώς είναι τα πράγματα. Να μιλήσω για να πω ότι αν βοηθούσαν λίγο τα κανάλια, ο Γιώργος θα ήταν σήμερα εδώ μαζί μας… Τώρα είναι αργά. Τώρα είναι αργά».

Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη

Η θέση της οικογένειας για τη δικαιοσύνη και τους γιατρούς

Η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, τοποθετήθηκε στην ίδια εκπομπή για την πορεία της υπόθεσης και τις κατηγορίες σε βάρος των γιατρών, λέγοντας: «Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο. Παρακολούθησα τις εξελίξεις και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία τους. Δε νομίζω να βγουν (οι γιατροί)».

Η αναφορά αυτή συνδέεται με τις δικαστικές εξελίξεις που ακολούθησαν τον θάνατο του καλλιτέχνη, με την οικογένεια να επιμένει δημόσια ότι περιμένει από τη δικαιοσύνη να εξετάσει πλήρως την υπόθεση και να αποδώσει ευθύνες.

Πατέρας Μαζωνάκη: «Αν βοηθούσατε λίγο τα κανάλια, ο Γιώργος θα ήταν εδώ»

Τι απαντά η οικογένεια για το χρηματοκιβώτιο

Μέσα στο βαρύ κλίμα των ημερών, προέκυψε και το ζήτημα του χρηματοκιβωτίου που εντοπίστηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη. Για το θέμα αυτό, οι συγγενείς ξεκαθάρισαν στο Live News ότι δεν αντιδρούν σε ενδεχόμενο ανοίγματός του από τις αρμόδιες αρχές

Με λυγμούς ο πατέρας του Μαζωνάκη: «Ποιος θα μου φέρει πίσω το παιδί μου;»

Η θέση τους διατυπώθηκε ως εξής: «Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ανοίξουν οι αρχές το χρηματοκιβώτιο. Είμαστε στη διάθεση των αρχών. Απλώς εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε γιατί δεν έχουμε ούτε τα κλειδιά ούτε τους κωδικούς από αυτό».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
LIVE NEWS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιάννης Σεβδικάλης - Σοφία Κουρτίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Σεβδικάλης σε Σοφία Κουρτίδου: «Είσαι το λιμάνι μου!»
Λένι Κράβιτζ
Celebrities & Gossip Νεα
Διάσημος ρόκερ έγινε... κούκλα - «Είναι πολύ κουλ», είπε ο ίδιος
Γρηγορία Μεθενίτη
Celebrities & Gossip Νεα
Γρηγορία Μεθενίτη: Το βιογραφικό, οι σπουδές και ο ρόλος στο «Ντέρτι»
Ελεονώρα Μελέτη
Celebrities & Gossip Νεα
Ελεονώρα Μελέτη: Τα γενέθλια και το τρυφερό βίντεο με την κορούλα της!
Κώστας Μπερικόπουλος - Χάρις Αλεξίου
Celebrities & Gossip Νεα
Μπερικόπουλος για Χάρις Αλεξίου: «Όλο μου παραπονιέται, "Tι μου φωνάζεις;"»
Σταμάτης Κραουνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Σταμάτης Κραουνάκης: «Όταν νιώσω ότι θα πεθάνω, θα το βουλώσω»
Αμαλία Κωστοπούλου: Για Αγορές Στο Παντοπωλείο Της Γειτονιάς
Celebrities & Gossip Νεα
Αμαλία Κωστοπούλου: Για μικρές αγορές στο παντοπωλείο της γειτονιάς της
Δυο Μαύρα Πουκάμισα
Celebrities & Gossip Νεα
Δυο Μαύρα Πουκάμισα: Η κόρη γνωστού αθλητικογράφου παίζει στη σειρά
Γαβαλάς: Τα Σπάνια Λουλούδια Στον Τάφο Του Μαζώ
Celebrities & Gossip Νεα
Γαβαλάς: Ο βαθύς συμβολισμός πίσω από τα λουλούδια στον τάφο του Μαζωνάκη
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top