Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη το 9ήμερο μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον αιφνίδιο θάνατό του την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ο γνωστός τραγουδιστής πέθανε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην κλινική των δύο κατηγορούμενων γιατρών στο Κολωνάκι, με την υπόθεση να παραμένει στο επίκεντρο λόγω των εξελίξεων γύρω από τις ευθύνες και την ποινική διερεύνηση.

Η οικογένειά του, οι γονείς του Μανώλης και Κλειώ Μαζωνάκη, καθώς και οι αδερφές του Μαρία και Βάσω, προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια, ενώ από την πρώτη στιγμή έχουν ζητήσει την παραδειγματική τιμωρία όσων εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι δηλώσεις του πατέρα του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο πατέρας του τραγουδιστή, Μανώλης Μαζωνάκης, μιλώντας για τη στήριξη που έχει δείξει ο κόσμος προς την οικογένεια και τη μνήμη του γιου του, ανέφερε: «Του ζητώ να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα. Αυτό μόνο».

Αναφερόμενος στις αποκαλύψεις που συνεχίζουν να έρχονται στο φως για την υπόθεση, ο Μανώλης Μαζωνάκης είπε στην εκπομπή Live News του Νίκου Ευαγγελάτου: «Από τη μια πλευρά είναι, είναι πάρα πολύ καλό, αλλά από την άλλη ό,τι και να γίνει το παιδί μου δεν έρχεται πίσω. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της. Πώς είναι τα πράγματα. Να μιλήσω για να πω ότι αν βοηθούσαν λίγο τα κανάλια, ο Γιώργος θα ήταν σήμερα εδώ μαζί μας… Τώρα είναι αργά. Τώρα είναι αργά».

Η θέση της οικογένειας για τη δικαιοσύνη και τους γιατρούς

Η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, τοποθετήθηκε στην ίδια εκπομπή για την πορεία της υπόθεσης και τις κατηγορίες σε βάρος των γιατρών, λέγοντας: «Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο. Παρακολούθησα τις εξελίξεις και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία τους. Δε νομίζω να βγουν (οι γιατροί)».

Η αναφορά αυτή συνδέεται με τις δικαστικές εξελίξεις που ακολούθησαν τον θάνατο του καλλιτέχνη, με την οικογένεια να επιμένει δημόσια ότι περιμένει από τη δικαιοσύνη να εξετάσει πλήρως την υπόθεση και να αποδώσει ευθύνες.

Τι απαντά η οικογένεια για το χρηματοκιβώτιο

Μέσα στο βαρύ κλίμα των ημερών, προέκυψε και το ζήτημα του χρηματοκιβωτίου που εντοπίστηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη. Για το θέμα αυτό, οι συγγενείς ξεκαθάρισαν στο Live News ότι δεν αντιδρούν σε ενδεχόμενο ανοίγματός του από τις αρμόδιες αρχές.

Η θέση τους διατυπώθηκε ως εξής: «Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ανοίξουν οι αρχές το χρηματοκιβώτιο. Είμαστε στη διάθεση των αρχών. Απλώς εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε γιατί δεν έχουμε ούτε τα κλειδιά ούτε τους κωδικούς από αυτό».