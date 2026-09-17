Στεφανία Γουλιώτη: «Βγαίνω από την ψυχοθεραπεία κουρέλι από το κλάμα»

Η συγκλονιστική εξομολόγηση στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Στεφανία Γουλιώτη μίλησε για την εμπειρία της στην ψυχοθεραπεία στην εκπομπή "Πρωίαν σε είδον".
  • Τόνισε τη σημασία της ουσιαστικής θεραπείας που εστιάζει στα βαθιά τραύματα και όχι μόνο στην ανάλυση.
  • Αναγνώρισε ότι, παρά την κατανόηση των προβλημάτων της, συνέχιζε να κάνει τα ίδια λάθη μέχρι που εμβάθυνε στη θεραπεία.
  • Πλέον, βγαίνει από τις συνεδρίες κουρασμένη και συναισθηματικά φορτισμένη, αλλά νιώθει ότι έχει γίνει πρόοδος.
  • Η ηθοποιός πιστεύει ότι η θεραπεία της έχει αλλάξει τον τρόπο που αντιδρά στα εξωτερικά ερεθίσματα.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου η Στεφανία Γουλιώτη. Η σπουδαία ηθοποιός προχώρησε σε μια κατάθεση ψυχής, μιλώντας ανοιχτά για το προσωπικό της ταξίδι στην ψυχοθεραπεία και τις αλλαγές που κατάφερε να κάνει στη ζωή της.

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«Οι άνθρωποι χτυπάμε πόρτες αναλόγως με το ποια θα μας ανοίξει για να βρούμε το κέντρο μας. Μπορεί να ακούσεις κάποιον να κάνει θεραπείες με βεντάλιες, θα πας να το δοκιμάσεις και θα δεις πού σε τραβάει καλύτερα. Δεν θα βρεις κάποιον άλλον εαυτό», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

Η Στεφανία Γουλιώτη μιλά ανοιχτά για την εμπειρία της με την ψυχοθεραπεία

Η Στεφανία Γουλιώτη μιλά ανοιχτά για την εμπειρία της με την ψυχοθεραπεία

«Ήξερα τα πάντα αλλά συνέχιζα να κάνω τα ίδια λάθη»

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Στη συνέχεια, η Στεφανία Γουλιώτη εξήγησε τη διαφορά ανάμεσα στην απλή ανάλυση και την ουσιαστική θεραπεία: «Πιστεύω στην ψυχοθεραπεία που πάει βαθιά, που πονάει. Έκανα για πάρα πολλά χρόνια μια ψυχοθεραπεία που μου τα ανέλυσε όλα. Ήξερα ακριβώς τι μου συμβαίνει και ποιο καταστροφικό κομμάτι δημιουργώ η ίδια στον εαυτό μου. Κι όμως, έβλεπα ότι συνέχιζα να κάνω τα ίδια. Οι νευρολογικοί μηχανισμοί δεν άλλαζαν απλά με το να μιλάς και να εξηγείς. Αυτό άλλαξε όταν πήγα πολύ βαθιά στο τραύμα, φέρνοντας ξανά στην επιφάνεια πράγματα για τα οποία έχω πονέσει».

«Πλέον πάω εκεί που πονάει»

Κλείνοντας την εξομολόγησή της, περιέγραψε με απόλυτη ειλικρίνεια τη σημερινή της πραγματικότητα: «Πάω εκεί που πονάει πια. Ενώ παλιά έβγαινα από την ψυχοθεραπεία πανευτυχής που τα είχα εξηγήσει όλα -χωρίς όμως να αλλάζει τίποτα στη ζωή μου- τώρα βγαίνω από τη θεραπεία με τη νέα μου ψυχοθεραπεύτρια και είμαι κουρέλι από το κλάμα. Αισθάνομαι όμως ότι πλέον κάτι έχει μετακινηθεί πραγματικά στον τρόπο που ανταποκρίνομαι στα εξωτερικά ερεθίσματα».

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ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΟΥΛΙΩΤΗ
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