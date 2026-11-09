Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ημέρα αναβίωσε η Νένα Χρονοπούλου, καθώς συμπλήρωσε 16 χρόνια γάμου με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Τάσο Μητρόπουλο.

Με αφορμή την επέτειό τους, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τρεις φωτογραφίες από τον γάμο τους, επιστρέφοντας με νοσταλγία σε μία από τις πιο όμορφες στιγμές της κοινής τους πορείας.

Μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση, αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες από εκείνη την ημέρα, εξηγώντας πως ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε σε πολύ στενό κύκλο, χωρίς συγγενείς, αλλά μόνο με τους απολύτως απαραίτητους ανθρώπους για την τελετή.

Το ζευγάρι επέλεξε ως ημερομηνία την 8η Νοεμβρίου, ημέρα της γιορτής των Αρχαγγέλων, ενώ το μυστήριο τελέστηκε στο Κορωνήσι, στο Τολό Αργολίδας, στις 16:30.

Όπως περιέγραψε, ανάμεσα στους ελάχιστους καλεσμένους ήταν ο ιερέας, ο κουμπάρος τους, δύο αγαπημένες φίλες της, ο φωτογράφος Δημήτρης Ντελής, καθώς και οι άνθρωποι που τους μετέφεραν με τις βάρκες στο σημείο της τελετής.

Μάλιστα, η ηθοποιός θέλησε να στείλει και ένα ξεχωριστό μήνυμα για την προσωπική επιλογή κάθε ζευγαριού σχετικά με τον τρόπο που επιθυμεί να ζήσει τον γάμο του, τονίζοντας πως αυτή η απόφαση πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στους δύο ανθρώπους που παντρεύονται.

Κλείνοντας, ευχήθηκε στους διαδικτυακούς της φίλους να έχουν υγεία και να βρίσκονται κοντά τους άνθρωποι με καλοσύνη, ευγένεια και ουσιαστικά συναισθήματα.

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Σαν σήμερα πριν από 16 χρόνια… Ακριβώς την ίδια ώρα… Στις 16:30. Καλεσμένοι μόνο όσοι ήταν απαραίτητοι για την τελετή. Δηλαδή ο Πάτερ Μιχάλης, ο τότε διάκος και νυν ιερέας Ιωάννης, οι άνθρωποι που είχαν τις βάρκες που μας πήγαν εκεί, ο φίλος του Τάσου, ο Κυριάκος (ο οποίος φαίνεται και στη φωτογραφία πίσω μας στη βάρκα), ο κουμπάρος μας ο Αντώνης, η φίλη και κομμώτριά μου Βικτώρια, η φίλη και make up artist Ντίνα και ο εξαίρετος φίλος, που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας, ο φωτογράφος Δημήτρης Ντελής.

Στο Κορωνήσι στο Τολό Αργολίδος, καθόλου τυχαία η ημερομηνία που επιλέξαμε 8 Νοεμβρίου, στη γιορτή των Αρχαγγέλων! Ναι καλά καταλάβατε, κανένας συγγενής. Γιατί τελικά αυτός που θέλει να είσαι καλά, φροντίζει να μη σου δημιουργεί άγχος και μάλιστα σε μία από τις ομορφότερες ημέρες της ζωής σου. Το γάμο σου πρέπει να αποφασίζεις εσύ και μόνον εσύ πως θέλεις να τον ζήσεις. Γιατί αυτός που χαίρεται με τη χαρά σου οφείλει να σέβεται την προσωπική σου ανάγκη, το δικό σου “επιθυμώ”. Και έως εδώ για να μην πλατιάζουμε…

Χρόνια πολλά σε όλους σας, να έχετε υγεία πνευματική, ψυχική και σωματική. Να αγαπάτε και να σας αγαπούν, να έχετε δίπλα σας πλούσιους σε συναισθήματα και καλοσύνη ανθρώπους γεμάτους εν συναίσθηση και ευγένεια. Να σας αγαπούν γι’ αυτό που είστε και όχι γι’ αυτό που θέλουν να γίνεται για εκείνους».