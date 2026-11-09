Νεκρός είναι ο 24χρονος Μιχάλ Οκσίνσκι, ο άνθρωπος που το απόγευμα του Σαββάτου 7/11 αιματοκύλισε την Κρακοβία, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους ηλικίας από 32 έως 61 ετών, ενώ νωρίτερα είχε δολοφονήσει τον πατέρα, τη μητέρα και την αδελφή του. Τη Δευτέρα το πρωί οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι υπέκυψε, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του κατά την επέμβαση των αστυνομικών που τον ακινητοποίησαν.

Νέο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης με τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, οι δύο ένστολοι εκμεταλλεύτηκαν τη στιγμή που το αυτοκίνητο του 24χρονου προσέκρουσε σε άλλο όχημα και πλησίασαν για να τον σταματήσουν. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών από πολύ κοντινή απόσταση.

Dramatyczne chwile podczas zatrzymania sprawcy strzelaniny w Krakowie. Policjanci, narażając własne życie i zdrowie, podjęli walkę z uzbrojonym napastnikiem. Heroiczna postawa funkcjonariuszy, którzy mimo ogromnego zagrożenia nie wycofali się. https://t.co/NaiZhvB4Di — Remiza.pl (@remizacompl) November 7, 2026

Στα πλάνα φαίνεται ότι και οι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τα πυρά του δράστη. Παρ’ όλα αυτά, ένας από αυτούς κατάφερε να ανταποδώσει τα πυρά και να τον εξουδετερώσει. Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε πιο σοβαρά έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Η Εισαγγελία της Κρακοβίας έχει ξεκινήσει έρευνα για όσα συνέβησαν το Σάββατο και έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση «τρομοκρατική». Οι αρχές εξετάζουν πλέον με ποιο κίνητρο κινήθηκε ο 24χρονος, ενώ, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, θεωρούν ότι έδρασε μόνος του.

Νεκρός ο Μιχάλ Οκσίνσκι που σκόρπισε τον θάνατο στην Κρακοβία / AP (Beata Zawrzel)

Στο σπίτι όπου διέμενε ο Μιχάλ Οκσίνσκι, στην περιοχή Όστροβιετς Σφιεντοκσίσκε, εντοπίστηκαν νεκροί οι γονείς και η αδελφή του. Εκεί οι αστυνομικές αρχές κατέσχεσαν μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών και έντεκα πυροβόλα όπλα, στοιχείο που αποτελεί βασικό μέρος της έρευνας.

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Οι Πολωνοί ερευνητές προσπαθούν τώρα να χαρτογραφήσουν το ψυχολογικό προφίλ του δράστη και να εξηγήσουν γιατί προχώρησε στην πολύνεκρη επίθεση. Ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, περιέγραψε τον 24χρονο ως άτομο με «υπερεθνικιστικές» απόψεις. Όπως είπε, «Όλα δείχνουν ότι ήταν γοητευμένος από την ακροδεξιά ιδεολογία».

Ο Οκσίνσκι, όπως αναφέρουν οι αρχές, δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο. Ήταν γνωστό επίσης ότι κάθε Κυριακή επισκεπτόταν μαζί με τον πατέρα του σκοπευτήριο για να βελτιώνει τις επιδόσεις του στη σκοποβολή. Εκπρόσωποι του συλλόγου, πάντως, διέψευσαν ότι είχε εκπαιδευτεί εκεί σε σκοποβολή με τακτικές και στρατιωτικές τεχνικές.

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο αστυνομικός που τον ακινητοποιήσε / AP (Beata Zawrzel)

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην Πολωνία, τόσο για τον αριθμό των θυμάτων όσο και για τα στοιχεία που αποκαλύπτονται σταδιακά γύρω από τη δράση του 24χρονου, την οικογενειακή τραγωδία που προηγήθηκε και την ένοπλη σύγκρουση που ακολούθησε στους δρόμους της Κρακοβίας.