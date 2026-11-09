Γιώργος Λιβάνης μετά τον χωρισμό: «Ας μιλήσουν τα τραγούδια»

Σε ποιον αφιέρωσε το πρώτο τραγούδι;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.11.26 , 09:44 Δημήτρης Καπουράνης – Κατερίνα Κρανίδη: Η σχέση τους μετράει τρία χρόνια!
09.11.26 , 09:30 Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΔΥΠΑ για 27.494 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω
09.11.26 , 09:27 Σε χριστουγεννιάτικο mood η Ελένη Τσολάκη: Στόλισε με την κόρη της
09.11.26 , 09:26 Επίδομα θέρμανσης 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις
09.11.26 , 09:25 Αναβαθμισμένο Black Package για BMW Σειρά 2 και 4
09.11.26 , 09:07 Χρονοπούλου: 16 χρόνια γάμου - Αδημοσίευτες φωτογραφίες με τον Μητρόπουλο
09.11.26 , 09:04 Άγιος Νεκτάριος: Σήμερα γιορτάζει ο προστάτης των φτωχών και των ανέργων
09.11.26 , 08:56 Eριέττα Μαυρουδή: «Δεν αισθάνθηκα καμία μητρότητα και το λέω ευθαρσώς»
09.11.26 , 08:53 Κλέλια Ανδριολάτου: Εξωτικά τοπία & ξέγνοιαστες στιγμές στον Άγιο Δομίνικο
09.11.26 , 08:48 Παιδίατρος απαντά σε 7 ερωτήσεις σχετικά με τη γρίπη
09.11.26 , 08:31 Άγ. Παντελεήμονας: Με δεμένα πόδια η σορός γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα
09.11.26 , 08:31 Κρακοβία: Πέθανε ο 24χρονος δράστης του μακελειού με τους 9 νεκρούς
09.11.26 , 08:29 Βασάλος – Βαρθολομάτου: Τα τρυφερά στιγμιότυπά από το δεύτερο πάρτι της
09.11.26 , 08:20 Γιώργος Λιβάνης μετά τον χωρισμό: «Ας μιλήσουν τα τραγούδια»
09.11.26 , 07:52 «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν»: Η Δούκισσα Νομικού έγινε 40!
Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Θέλω να έχω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου»
Από τι πέθανε ο Γιάννης Αγγελάκης – Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα η Αστυνομία
Ευγενία Σαμαρά: Μετακόμισε σε εντυπωσιακό σπίτι - Δείτε βίντεο
Χρονοπούλου: 16 χρόνια γάμου - Αδημοσίευτες φωτογραφίες με τον Μητρόπουλο
Λένα Παπαληγούρα για Αναστάση Παπαληγούρα: «Ήταν πολύ τρυφερός»
Πόσα μετρητά να έχουμε στο σπίτι για τις 72 ώρες έκτακτης ανάγκης
Πατέρας για πρώτη φορά γνωστός Έλληνας τραγουδιστής - Γέννησε η σύζυγός του
Σε χριστουγεννιάτικο mood η Ελένη Τσολάκη: Στόλισε με την κόρη της
Κρακοβία: Πέθανε ο 24χρονος δράστης του μακελειού με τους 9 νεκρούς
«Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν»: Η Δούκισσα Νομικού έγινε 40!
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιβάνης ανακοίνωσε τον χωρισμό του από την Ανδρομάχη μέσω Instagram.
  • Δημοσίευσε βίντεο όπου τραγουδά με την μπάντα του, χωρίς να αναφέρεται άμεσα στον χωρισμό.
  • Επεσήμανε ότι τα τραγούδια θα μιλούν για εκείνον και τα συναισθήματά του.
  • Αφιέρωσε το πρώτο του τραγούδι στον γιο του, δείχνοντας ότι είναι η προτεραιότητά του.
  • Ο χωρισμός τους ανακοινώθηκε από κοινού με αίτημα σεβασμού και διακριτικότητας.

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού του από την Ανδρομάχη, ο Γιώργος Λιβάνης επέλεξε να εκφραστεί με τον δικό του τρόπο, μέσα από τη μουσική.

Γιώργος Λιβάνης: Η πρώτη του ανάρτηση μετά τον χωρισμό

Ο τραγουδιστής έκανε μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ήρθε λίγα μόλις 24ωρα μετά την κοινή ανακοίνωση του τέλους της σχέσης τους.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Γιώργος Λιβάνης εμφανίζεται να τραγουδά μαζί με την μπάντα του, ενώ το μήνυμα που επέλεξε να συνοδεύσει το στιγμιότυπο είχε ιδιαίτερο νόημα, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται ευθέως στον χωρισμό του.

Ανδρομάχη μετά το διαζύγιο με τον Λιβάνη - Το πρώτο μήνυμα κι ο... τυφώνας!

«Ας αφήσουμε καλύτερα τα τραγούδια να μιλούν για εμάς. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, να εκφράζουμε μέσα από τη μουσική όσα νιώθουμε και ζούμε, χωρίς να χρειάζονται πάντα εξηγήσεις. Το πρώτο τραγούδι το αφιερώνω με όλη μου την ψυχή στον γιο μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, μάλιστα, στον γιο του, στον οποίο αφιέρωσε το πρώτο τραγούδι, δείχνοντας πως αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά του αυτή την περίοδο.

Χώρισαν Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης: Η κοινή ανακοίνωση για τον χωρισμό

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη ανακοίνωσαν από κοινού τον χωρισμό τους, βάζοντας τέλος στη σχέση τους, μέσα από μια δήλωση στην οποία ζήτησαν σεβασμό και διακριτικότητα για την προσωπική τους ζωή.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ
 |
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καπουράνης - Κρανίδη: Προστατεύουν Τον Έρωτά Τους
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Καπουράνης – Κατερίνα Κρανίδη: Η σχέση τους μετράει τρία χρόνια!
Ελένη Τσολάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Σε χριστουγεννιάτικο mood η Ελένη Τσολάκη: Στόλισε με την κόρη της
Νένα Χρονοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Χρονοπούλου: 16 χρόνια γάμου - Αδημοσίευτες φωτογραφίες με τον Μητρόπουλο
Κλέλια Ανδριολάτου: Ξέγνοιαστες Στιγμές Στον Άγιο Δομίνικο
Celebrities & Gossip Νεα
Κλέλια Ανδριολάτου: Εξωτικά τοπία & ξέγνοιαστες στιγμές στον Άγιο Δομίνικο
Βασάλος – Βαρθολομάτου: Τα τρυφερά στιγμιότυπά Στο Πάρτι Της
Celebrities & Gossip Νεα
Βασάλος – Βαρθολομάτου: Τα τρυφερά στιγμιότυπά από το δεύτερο πάρτι της
Δούκισσα Νομικού
Celebrities & Gossip Νεα
«Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν»: Η Δούκισσα Νομικού έγινε 40!
Ευγενία Σαμαρά
Celebrities & Gossip Νεα
Ευγενία Σαμαρά: Μετακόμισε σε εντυπωσιακό σπίτι - Δείτε βίντεο
Χρήστος Ζώτος
Celebrities & Gossip Νεα
Πατέρας για πρώτη φορά γνωστός Έλληνας τραγουδιστής - Γέννησε η σύζυγός του
Λένα Παπαληγούρα - Αναστάσιος Παπαληγούρας
Celebrities & Gossip Νεα
Λένα Παπαληγούρα για Αναστάση Παπαληγούρα: «Ήταν πολύ τρυφερός»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top