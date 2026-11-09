Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού του από την Ανδρομάχη, ο Γιώργος Λιβάνης επέλεξε να εκφραστεί με τον δικό του τρόπο, μέσα από τη μουσική.

Ο τραγουδιστής έκανε μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ήρθε λίγα μόλις 24ωρα μετά την κοινή ανακοίνωση του τέλους της σχέσης τους.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Γιώργος Λιβάνης εμφανίζεται να τραγουδά μαζί με την μπάντα του, ενώ το μήνυμα που επέλεξε να συνοδεύσει το στιγμιότυπο είχε ιδιαίτερο νόημα, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται ευθέως στον χωρισμό του.

«Ας αφήσουμε καλύτερα τα τραγούδια να μιλούν για εμάς. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, να εκφράζουμε μέσα από τη μουσική όσα νιώθουμε και ζούμε, χωρίς να χρειάζονται πάντα εξηγήσεις. Το πρώτο τραγούδι το αφιερώνω με όλη μου την ψυχή στον γιο μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, μάλιστα, στον γιο του, στον οποίο αφιέρωσε το πρώτο τραγούδι, δείχνοντας πως αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά του αυτή την περίοδο.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη ανακοίνωσαν από κοινού τον χωρισμό τους, βάζοντας τέλος στη σχέση τους, μέσα από μια δήλωση στην οποία ζήτησαν σεβασμό και διακριτικότητα για την προσωπική τους ζωή.