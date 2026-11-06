Γιώργος Λιβάνης: Η πρώτη του ανάρτηση μετά τον χωρισμό

Νέο τραγούδι μετά τον χωρισμό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιβάνης έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά τον χωρισμό από την Ανδρομάχη, ερμηνεύοντας το νέο του τραγούδι 'Τελειώσαμε λοιπόν'.
  • Η ανακοίνωση του χωρισμού έγινε από κοινού, με τους δικηγόρους τους, και τονίστηκε ότι η απόφαση πάρθηκε με σεβασμό και κατανόηση.
  • Ο χωρισμός έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά τον γάμο τους.
  • Κοινή προτεραιότητα παραμένει ο γιος τους, Γεράσιμος, για τον οποίο δεσμεύτηκαν να φροντίζουν από κοινού.
  • Ζήτησαν από τα ΜΜΕ να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας τους.

Την πρώτη του δημόσια διαδικτυακή παρουσία μετά την ανακοίνωση του χωρισμού του από την Ανδρομάχη έκανε ο Γιώργος Λιβάνης, το απόγευμα της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου.

Η Ανδρομάχη για τις φήμες χωρισμού από τον Λιβάνη – «Δεν αφορά κανέναν»

Ελάχιστη ώρα μετά τη γνωστοποίηση ότι οι δύο τραγουδιστές αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, ο Γιώργος Λιβάνης επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτό εμφανίζεται να ερμηνεύει το νέο του τραγούδι, με τίτλο «Τελειώσαμε λοιπόν».

«Άλλος προορισμός, άλλη τοποθεσία… Αφού… Τελειώσαμε λοιπόν», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, με τον τίτλο του τραγουδιού και τη χρονική στιγμή που επέλεξε να το δημοσιεύσει να μην περνούν απαρατήρητα, μετά τις εξελίξεις στην προσωπική του ζωή.

 

Όπως έγινε γνωστό, η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης αποφάσισαν να χωρίσουν περίπου έναν χρόνο μετά τον γάμο τους. Οι δύο καλλιτέχνες ανακοίνωσαν από κοινού την απόφασή τους, μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, τονίζοντας πως αυτή πάρθηκε μέσα σε κλίμα συνεννόησης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού.

Ανδρομάχη – Γιώργος Λιβάνης: Η κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού

«Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να πορεύονται με την ίδια βαθιά εκτίμηση και τον ίδιο αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που χαρακτήρισαν την κοινή τους διαδρομή», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Χώρισαν Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης: Η κοινή ανακοίνωση για τον χωρισμό

Γιώργος Λιβάνης: Η πρώτη του ανάρτηση μετά τον χωρισμό

Κοινή προτεραιότητα και των δύο παραμένει ο γιος τους, Γεράσιμος, για τον οποίο δεσμεύτηκαν πως θα συνεχίσουν να φροντίζουν από κοινού, με αγάπη και στοργή. Παράλληλα, απηύθυναν έκκληση προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειάς τους και κυρίως του ανήλικου παιδιού τους.

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