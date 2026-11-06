Aντι-NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία, για τη NAVTEX την οποία εξέδωσε νωρίτερα η Ελλάδα με αγγελία της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, σχετικά με τις έρευνες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου «Abeille Marengo» για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι τμήμα της θαλάσσιας περιοχής της ελληνικής NAVTEX 1411/26 υπάγεται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, η οποία δηλώθηκε στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020. Υποστηρίζει ακόμα ότι δεν έχει δώσει άδεια για τις συγκεκριμένες ερευνητικές δραστηριότητες και ότι για όλες τις έρευνητικές εργασίας σε «θαλάσσια περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας» πρέπει να υπάρχει συντονισμός με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές.