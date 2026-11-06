Anti – NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για την ελληνική NAVTEX

Υποστηρίζει ότι μέρος της περιοχής είναι δικής της δικαιοδοσίας!

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Πολιτικη
τουρκικό πολεμικό πλοίο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX για την ελληνική NAVTEX που αφορά έρευνες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo».
  • Η ελληνική NAVTEX σχετίζεται με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.
  • Η Τουρκία διεκδικεί τμήμα της θαλάσσιας περιοχής της ελληνικής NAVTEX ως τουρκική υφαλοκρηπίδα, δηλωμένη στον ΟΗΕ το 2020.
  • Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι δεν έχει δώσει άδεια για τις ερευνητικές δραστηριότητες και απαιτεί συντονισμό με τις τουρκικές αρχές.

Aντι-NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία, για τη NAVTEX την οποία εξέδωσε νωρίτερα η Ελλάδα με αγγελία της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού,  σχετικά με τις έρευνες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου «Abeille Marengo» για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. 

Εκδόθηκε η NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου για το καλώδιο GSI 

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι τμήμα της θαλάσσιας περιοχής της ελληνικής NAVTEX 1411/26  υπάγεται  στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, η οποία δηλώθηκε στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020. Υποστηρίζει ακόμα ότι δεν έχει δώσει άδεια για τις συγκεκριμένες ερευνητικές δραστηριότητες και ότι για όλες τις έρευνητικές εργασίας σε «θαλάσσια περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας» πρέπει να υπάρχει συντονισμός με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές.

Αποκλειστικές εικόνες του Star με το γαλλικό πλοίο στο Ηράκλειο

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