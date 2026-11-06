Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Αντίστροφη μέτρηση για τη NAVTEX

Πότε αποπλέει το γαλλικό πλοίο και τι περιμένει η Αθήνα από την Τουρκία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.11.26 , 10:58 Γαλλία: Νεκροί και τραυματίες σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο
06.11.26 , 10:54 Λαμία: Νεκρός 47χρονος φωτογράφος σε τροχαίο με αγριογούρουνο
06.11.26 , 10:24 Νίκος Μουτσινάς: «Όταν έχασα τη μητέρα μου σταμάτησα την ψυχοθεραπεία»
06.11.26 , 10:20 Ξεκινά η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου - Με χειροπέδες στο δικαστήριο
06.11.26 , 10:18 Χάκαραν το email του Γεωργιάδη. Παρήγγειλαν 200 πολυτελή αυτοκίνητα κι όπλα
06.11.26 , 10:01 Άση Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου & πώς θα επηρεάσει η Νέα Σελήνη
06.11.26 , 10:00 «As If»: Αφιέρωμα στον Tennessee Williams στο Studio Μαυρομιχάλη
06.11.26 , 09:59 Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Αντίστροφη μέτρηση για τη NAVTEX
06.11.26 , 09:55 Γνωστή παρουσιάστρια: «Στα παλιά μου τα παπούτσια ο ηλικιακός ρατσισμός»
06.11.26 , 09:42 Νεκρός στη φυλακή ο Βασίλης Βαρελάς - Υπήρξε κασκαντέρ του Τσακ Νόρις
06.11.26 , 09:41 Κόνι Μεταξα: «Έχω χάσει τον εαυτό μου για έναν έρωτα και το μετάνιωσα»
06.11.26 , 09:31 Συναγερμός για ύποπτα αντικείμενα σε Εξάρχεια, Μοναστηράκι, Φάληρο
06.11.26 , 09:14 BMW Group: Ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα μετακινήθηκαν χωρίς οδηγό
06.11.26 , 09:03 Οικονομάκου: Η αιχμηρή απάντηση σε αρνητικό σχόλιο για την εμφάνισή της
06.11.26 , 09:03 Μάρθα Καραγιάννη: Οι άντρες της ζωής της, ο γάμος και το παιδί που έχασε
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
Μπέσσυ Μάλφα: Η ηλικία, το πραγματικό όνομα και ο γάμος με τον Σκιαδαρέση
Τσαφούλιας: H πώληση της ναυτιλιακής του εταιρίας & το πραγματικό επώνυμο
Πανοπούλου: «Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν κουμπάρα μου και ξέχασε τα στέφανα»
«Ο Πίνακας»: Πλήθος ηθοποιών στην πρεμιέρα Παππά, Τσαγκαράκη & Ανδριόπουλου
Έφη Ρασσιά: Η Βάλια από «Το Καφέ της Χαράς» έγινε δημοσιογράφος
Μπόμπα: Οι δίδυμες μετατρέπουν το σπίτι σε έναν απέραντο παιδότοπο!
ΜΑΧΗ: Η Έλενα Τοπαλίδου στην επίσημη προβολή της ταινίας που πρωταγωνιστεί
Καιρός: Χειμωνιάτικο σκηνικό με ισχυρούς βοριάδες και κρύο στην Αττική
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Αλλαγή με τις πληρωμές στους συνταξιούχους
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα προετοιμάζεται για την επανέναρξη των ερευνών ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο μέσω της NAVTEX, με το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo έτοιμο να αναχωρήσει.
  • Η έκδοση της NAVTEX αναμένεται από 6 έως 8 Νοεμβρίου, με την ολοκλήρωση διαδικασιών από αρμόδιες επιτροπές.
  • Η ελληνική κυβέρνηση ενημερώνει την Τουρκία για τις έρευνες, υποστηρίζοντας ότι η αρμοδιότητα ανήκει στην Ελλάδα.
  • Η Τουρκία μπορεί να αντιδράσει με τρεις τρόπους: χωρίς αντίδραση, με προειδοποιήσεις ή με επιχειρησιακή εμπλοκή.
  • Η υποψηφιότητα Σινιρλίογλου για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ ξεκινά με αρνητική ψήφο, επηρεάζοντας τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI), με την έκδοση της NAVTEX να αποτελεί το τελευταίο κρίσιμο βήμα πριν από τον απόπλου του γαλλικής σημαίας ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo. Η Αθήνα επιδιώκει να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ το μεγάλο ερώτημα παραμένει ποια στάση θα κρατήσει η Άγκυρα.

Έφτασε στο Ηράκλειο το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo!

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η έκδοση της NAVTEX αναμενόταν μέσα στο τριήμερο από την Παρασκευή 6 έως την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, χωρίς να αποκλείεται να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος. Το ερευνητικό πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου από τις 27 Οκτωβρίου και περιμένει την ολοκλήρωση των διαδικασιών για να αναχωρήσει προς την περιοχή των ερευνών. 

Το τελευταίο βήμα πριν από τη NAVTEX

Η Αθήνα αναμένει τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών, με τη διαδικασία να περνά από την Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ).

Ελλάδα – Τουρκία: Ξεκίνησε ο «πόλεμος» των ΝΑVTEX

Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργείων, μεταξύ των οποίων το υπουργείο Εξωτερικών, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το υπουργείο Ναυτιλίας. Το υπουργείο Εξωτερικών έχει τον συντονιστικό ρόλο.

Μετά τη θετική γνωμοδότηση της επιτροπής, ακολουθεί το αίτημα της εταιρείας διαχείρισης του έργου για την έκδοση της NAVTEX. Το αίτημα διαβιβάζεται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στη συνέχεια στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, που είναι αρμόδια για την έκδοσή της.

Θέμα χρόνου η έκδοση της ελληνικής NAVTEX για το καλώδιο GSI

Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα επιτρέψει στο Abeille Marengo να ξεκινήσει τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Κάσου, από το σημείο όπου είχαν διακοπεί το 2024. Τότε είχε ολοκληρωθεί περίπου το 60% των απαραίτητων ερευνών, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο διαθέσιμο ρεπορτάζ.

Το μήνυμα προς την Τουρκία και ο ρόλος της Γαλλίας

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο θα ενημερωθεί η Τουρκία για την επανέναρξη των ερευνών.

Η ελληνική θέση είναι ότι η ενημέρωση των παράκτιων χωρών δεν συνιστά αίτημα αδειοδότησης ούτε αναγνωρίζει δικαίωμα έγκρισης στην Άγκυρα. Η Αθήνα υποστηρίζει ότι η αρμοδιότητα για την έκδοση της σχετικής άδειας ανήκει στην Ελλάδα.

Αποφασισμένη η κυβέρνηση να προχωρήσει το καλώδιο

Στο πλαίσιο αυτό, η Γαλλία αναλαμβάνει την ενημέρωση των χωρών της περιοχής. Το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνάντηση που είχε στις 5 Νοεμβρίου η Γαλλίδα πρέσβειρα στην Τουρκία, Ιζαμπέλ Ντιμόν, με τον Τούρκο υφυπουργό Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι.

Στο εταιρικό σχήμα του GSI, η γαλλική Meridiam κατέχει την πλειοψηφία, ενώ συμμετέχει και ο ΑΔΜΗΕ. Η Nexans έχει αναλάβει την κατασκευή του υποβρύχιου καλωδίου.

Τα τρία σενάρια για την αντίδραση της Άγκυρας

Το κρίσιμο ζήτημα είναι τι θα συμβεί όταν το ερευνητικό πλοίο ξεκινήσει τις εργασίες του.

Καλώδιο Κρήτης - Κύπρου: Πότε αναμένεται να βγει η NAVTEX - Αποκάλυψη Star

Στην Αθήνα εξετάζονται τρία βασικά ενδεχόμενα:

  • Να μην υπάρξει ουσιαστική αντίδραση: Η Τουρκία να αρκεστεί στην ενημέρωση και να μην επιχειρήσει να εμποδίσει τις έρευνες.
  • Να υπάρξουν προειδοποιήσεις μέσω ασυρμάτου: Η Άγκυρα να επιχειρήσει να δημιουργήσει πίεση, χωρίς όμως να προχωρήσει σε κινήσεις παρεμπόδισης.
  • Να υπάρξει επιχειρησιακή εμπλοκή: Τουρκικά πλοία να επιχειρήσουν να εμποδίσουν τις εργασίες, δημιουργώντας συνθήκες έντασης στην περιοχή.

Η εμπειρία του 2024, όταν οι έρευνες διακόπηκαν έπειτα από την παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων, αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τους ελληνικούς σχεδιασμούς.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχει διαμηνύσει ότι η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο. Σε δηλώσεις του έχει αναφέρει χαρακτηριστικά:

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο με την Τουρκία

«Εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια. Και θέλω να σας πω ότι είναι πολύ προφανές ότι ο καθένας αναλαμβάνει το βάρος των πράξεών του. Εάν η Τουρκία επιχειρήσει να παρεμποδίσει, τότε θα βρει απέναντί της προφανώς την Ελλάδα. Υπάρχουν τα σχέδια για οποιαδήποτε παρεμπόδιση του έργου, όπως επίσης υπάρχουν και αντίστοιχα σχέδια, εικάζω, και από τη γαλλική εταιρεία και από το γαλλικό δημόσιο».

Παράλληλα, το έργο έχει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αποτελεί Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) και έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 657 εκατ. ευρώ.

Η αρνητική πρώτη επίδοση του Σινιρλίογλου στον ΟΗΕ

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη διπλωματικό μέτωπο απασχολεί την Αθήνα, αυτή τη φορά στη Νέα Υόρκη.

Ισραήλ - Κύπρος - Κρήτη: Το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο καλώδιο στον κόσμο

Ο Τούρκος υποψήφιος για τη θέση του επόμενου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Φεριντούν Σινιρλίογλου, συγκέντρωσε οκτώ αρνητικές ψήφους στην πρώτη συμμετοχή του στην άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας, στις 5 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η πρωτοβουλία 1 for 8 Billion, η επίδοση των υποψηφίων ήταν η εξής:

Υποψήφιος Υπέρ Κατά Χωρίς γνώμη
Ρεμπέκα Γκρίνσπαν 12 3 0
Ραφαέλ Γκρόσι 9 4 2
Κάρολιν Ροντρίγκες Μπέρκετ 8 5 2
Λάνα Νουσεϊμπέ 7 6 2
Φεριντούν Σινιρλίογλου 3 8 4

Η επίδοση του Τούρκου διπλωμάτη καταγράφεται ως αρνητικό ξεκίνημα στην κούρσα διαδοχής του Αντόνιο Γκουτέρες. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ψηφοφορία είναι άτυπη και δεν αποτελεί τελική απόφαση για την επιλογή του επόμενου γενικού γραμματέα.

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Πού «κολλάει»

Επιπλέον, επειδή χρησιμοποιήθηκαν ψηφοδέλτια ίδιου χρώματος για όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί αν κάποια από τις αρνητικές ψήφους προήλθε από ένα από τα πέντε μόνιμα μέλη, τα οποία διαθέτουν δικαίωμα βέτο. 

Για την Αθήνα, η συγκυρία έχει ιδιαίτερο διπλωματικό ενδιαφέρον, καθώς η υποψηφιότητα Σινιρλίογλου αποτελεί μία ακόμη παράμετρο στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας.

Προς το παρόν, πάντως, το άμεσο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Η έκδοση της NAVTEX και ο απόπλους του Abeille Marengo θα αποτελέσουν το επόμενο ουσιαστικό τεστ για την επανεκκίνηση του Great Sea Interconnector και τη στάση που θα επιλέξει να κρατήσει η Άγκυρα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
NAVTEX
 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
 |
ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άδωνις Γεωργιάδης: Χάκαραν το email του
Πολιτικη
Χάκαραν το email του Γεωργιάδη. Παρήγγειλαν 200 πολυτελή αυτοκίνητα κι όπλα
Νέες υποψηφιότητες ΝΔ
Πολιτικη
11 νέα πρόσωπα υποψήφιοι βουλευτές με τη ΝΔ
Τάσος Χατζηβασιλείου
Πολιτικη
Και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χατζηβασιλείου σε πτήση με απειλή για βόμβα!
Μητσοτάκης Για Μασκ: Δεν Μπορείς Να Εξαγοράσεις Εκλογές
Πολιτικη
Μητσοτάκης για Μασκ: Δεν μπορείς να εξαγοράσεις μια εκλογική αναμέτρηση
Πεντάγωνο
Πολιτικη
Το Πεντάγωνο άλλαξε όψη δια χειρός του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου
Η Όλγα Κεφαλογιάννη Στην Διεθνή Έκθεση World Travel Market 2
Πολιτικη
Η Όλγα Κεφαλογιάννη στη διεθνή έκθεση World Travel Market 2026
Μητσοτάκης: «Εμείς Αποκαλύπτουμε Και Διώκουμε Την Παρανομία»
Πολιτικη
Μητσοτάκης: «Εμείς αποκαλύπτουμε και διώκουμε την παρανομία»
Alco πιο πετυχημένοι υπουργοί
Πολιτικη
Δημοσκόπηση Alco: Ο Δένδιας πιο πετυχημένος Υπουργός
Διπλωματικές πηγές για επιπτώσεις εκλογών στις ΗΠΑ
Πολιτικη
Πόσο θα επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ την Ελλάδα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top