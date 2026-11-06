Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI), με την έκδοση της NAVTEX να αποτελεί το τελευταίο κρίσιμο βήμα πριν από τον απόπλου του γαλλικής σημαίας ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo. Η Αθήνα επιδιώκει να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ το μεγάλο ερώτημα παραμένει ποια στάση θα κρατήσει η Άγκυρα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η έκδοση της NAVTEX αναμενόταν μέσα στο τριήμερο από την Παρασκευή 6 έως την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, χωρίς να αποκλείεται να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος. Το ερευνητικό πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου από τις 27 Οκτωβρίου και περιμένει την ολοκλήρωση των διαδικασιών για να αναχωρήσει προς την περιοχή των ερευνών.

Το τελευταίο βήμα πριν από τη NAVTEX

Η Αθήνα αναμένει τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών, με τη διαδικασία να περνά από την Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ).

Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργείων, μεταξύ των οποίων το υπουργείο Εξωτερικών, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το υπουργείο Ναυτιλίας. Το υπουργείο Εξωτερικών έχει τον συντονιστικό ρόλο.

Μετά τη θετική γνωμοδότηση της επιτροπής, ακολουθεί το αίτημα της εταιρείας διαχείρισης του έργου για την έκδοση της NAVTEX. Το αίτημα διαβιβάζεται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στη συνέχεια στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, που είναι αρμόδια για την έκδοσή της.

Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα επιτρέψει στο Abeille Marengo να ξεκινήσει τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Κάσου, από το σημείο όπου είχαν διακοπεί το 2024. Τότε είχε ολοκληρωθεί περίπου το 60% των απαραίτητων ερευνών, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο διαθέσιμο ρεπορτάζ.

Το μήνυμα προς την Τουρκία και ο ρόλος της Γαλλίας

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο θα ενημερωθεί η Τουρκία για την επανέναρξη των ερευνών.

Η ελληνική θέση είναι ότι η ενημέρωση των παράκτιων χωρών δεν συνιστά αίτημα αδειοδότησης ούτε αναγνωρίζει δικαίωμα έγκρισης στην Άγκυρα. Η Αθήνα υποστηρίζει ότι η αρμοδιότητα για την έκδοση της σχετικής άδειας ανήκει στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γαλλία αναλαμβάνει την ενημέρωση των χωρών της περιοχής. Το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνάντηση που είχε στις 5 Νοεμβρίου η Γαλλίδα πρέσβειρα στην Τουρκία, Ιζαμπέλ Ντιμόν, με τον Τούρκο υφυπουργό Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι.

Στο εταιρικό σχήμα του GSI, η γαλλική Meridiam κατέχει την πλειοψηφία, ενώ συμμετέχει και ο ΑΔΜΗΕ. Η Nexans έχει αναλάβει την κατασκευή του υποβρύχιου καλωδίου.

Τα τρία σενάρια για την αντίδραση της Άγκυρας

Το κρίσιμο ζήτημα είναι τι θα συμβεί όταν το ερευνητικό πλοίο ξεκινήσει τις εργασίες του.

Στην Αθήνα εξετάζονται τρία βασικά ενδεχόμενα:

Να μην υπάρξει ουσιαστική αντίδραση: Η Τουρκία να αρκεστεί στην ενημέρωση και να μην επιχειρήσει να εμποδίσει τις έρευνες.

Να υπάρξουν προειδοποιήσεις μέσω ασυρμάτου: Η Άγκυρα να επιχειρήσει να δημιουργήσει πίεση, χωρίς όμως να προχωρήσει σε κινήσεις παρεμπόδισης.

Να υπάρξει επιχειρησιακή εμπλοκή: Τουρκικά πλοία να επιχειρήσουν να εμποδίσουν τις εργασίες, δημιουργώντας συνθήκες έντασης στην περιοχή.

Η εμπειρία του 2024, όταν οι έρευνες διακόπηκαν έπειτα από την παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων, αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τους ελληνικούς σχεδιασμούς.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχει διαμηνύσει ότι η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο. Σε δηλώσεις του έχει αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια. Και θέλω να σας πω ότι είναι πολύ προφανές ότι ο καθένας αναλαμβάνει το βάρος των πράξεών του. Εάν η Τουρκία επιχειρήσει να παρεμποδίσει, τότε θα βρει απέναντί της προφανώς την Ελλάδα. Υπάρχουν τα σχέδια για οποιαδήποτε παρεμπόδιση του έργου, όπως επίσης υπάρχουν και αντίστοιχα σχέδια, εικάζω, και από τη γαλλική εταιρεία και από το γαλλικό δημόσιο».

Παράλληλα, το έργο έχει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αποτελεί Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) και έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 657 εκατ. ευρώ.

Η αρνητική πρώτη επίδοση του Σινιρλίογλου στον ΟΗΕ

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη διπλωματικό μέτωπο απασχολεί την Αθήνα, αυτή τη φορά στη Νέα Υόρκη.

Ο Τούρκος υποψήφιος για τη θέση του επόμενου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Φεριντούν Σινιρλίογλου, συγκέντρωσε οκτώ αρνητικές ψήφους στην πρώτη συμμετοχή του στην άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας, στις 5 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η πρωτοβουλία 1 for 8 Billion, η επίδοση των υποψηφίων ήταν η εξής:

Υποψήφιος Υπέρ Κατά Χωρίς γνώμη Ρεμπέκα Γκρίνσπαν 12 3 0 Ραφαέλ Γκρόσι 9 4 2 Κάρολιν Ροντρίγκες Μπέρκετ 8 5 2 Λάνα Νουσεϊμπέ 7 6 2 Φεριντούν Σινιρλίογλου 3 8 4

Η επίδοση του Τούρκου διπλωμάτη καταγράφεται ως αρνητικό ξεκίνημα στην κούρσα διαδοχής του Αντόνιο Γκουτέρες. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ψηφοφορία είναι άτυπη και δεν αποτελεί τελική απόφαση για την επιλογή του επόμενου γενικού γραμματέα.

Επιπλέον, επειδή χρησιμοποιήθηκαν ψηφοδέλτια ίδιου χρώματος για όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί αν κάποια από τις αρνητικές ψήφους προήλθε από ένα από τα πέντε μόνιμα μέλη, τα οποία διαθέτουν δικαίωμα βέτο.



Για την Αθήνα, η συγκυρία έχει ιδιαίτερο διπλωματικό ενδιαφέρον, καθώς η υποψηφιότητα Σινιρλίογλου αποτελεί μία ακόμη παράμετρο στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας.

Προς το παρόν, πάντως, το άμεσο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Η έκδοση της NAVTEX και ο απόπλους του Abeille Marengo θα αποτελέσουν το επόμενο ουσιαστικό τεστ για την επανεκκίνηση του Great Sea Interconnector και τη στάση που θα επιλέξει να κρατήσει η Άγκυρα.