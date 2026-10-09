Αποφασισμένη η κυβέρνηση να προχωρήσει το καλώδιο

Ενοχλημένη η Τουρκία από τη στήριξη των ΗΠΑ στο Αιγαίο

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Πολιτικη
Η κυβέρνηση επιμένει στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση επιμένει στην προώθηση του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, χωρίς υποχωρήσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει παρά την ένταση με την Τουρκία.
  • Αναμένεται αίτημα από τη Γαλλία για έκδοση NAVTEX από το Πολεμικό Ναυτικό, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες.
  • Η Τουρκία εκφράζει ανησυχίες για το έργο, με αναφορές σε προκλητική συμπεριφορά από την Ελλάδα και τους συμμάχους της.
  • Πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη, με την αντιπολίτευση να εκφράζει ανησυχίες για την κατάσταση στο Αιγαίο.

Το καλώδιο της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, μετά τη νέα τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στον ραδιοφωνικό σταθμό Σκάι, ο  οποίος ξεκαθάρισε ότι το έργο πρέπει να προχωρήσει χωρίς, όπως είπε, καμία υποχώρηση στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. 

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Η παρέμβαση του πρωθυπουργού έγινε ενώ αναμένεται το γαλλικό αίτημα προς την Αθήνα για την έκδοση NAVTEX από το Πολεμικό Ναυτικό, ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες για το ηλεκτρικό καλώδιο στην ανατολική Μεσόγειο. Το έργο αφορά τη διασύνδεση με την Κύπρο και το Ισραήλ, ενώ η Γαλλία έχει αναλάβει κρίσιμο ρόλο στην υλοποίησή του.

Με φόντο τη συζήτηση για την ένταση με την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Έχει ένα αεράκι στο Αιγαίο, έναν ελαφρύ κυματισμό. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα». 

«Έχει ένα αεράκι στο Αιγαίο» δήλωσε ο πρωθυπουργός για το καλώδιο και όσα συμβαίνουν με την Τουρκία 

«Έχει ένα αεράκι στο Αιγαίο» δήλωσε ο πρωθυπουργός για το καλώδιο και όσα συμβαίνουν με την Τουρκία 

Τι σημαίνει η NAVTEX για το καλώδιο

Το επόμενο θεσμικό βήμα που βρίσκεται στο τραπέζι είναι η έκδοση της NAVTEX από το Πολεμικό Ναυτικό, μετά από σχετικό αίτημα που αναμένεται από τη γαλλική πλευρά. Η διαδικασία αυτή συνδέεται με την έναρξη των εργασιών για την υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση στην ανατολική Μεσόγειο.

Η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει σταθερή τη γραμμή ότι το έργο μπορεί να εξελιχθεί εντός συγκεκριμένου πλαισίου, χωρίς να τεθεί θέμα περιορισμού των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού ήρθε ακριβώς σε αυτή τη συγκυρία, καθώς οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για τις κινήσεις που θα ακολουθήσουν.

Η ενόχληση της Άγκυρας και η στάση της Γαλλίας 

Στην Τουρκία, το καλώδιο εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα με ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις. Τουρκικό κανάλι μετέδωσε: «Για να το πετύχουν αυτό επιδεικνύουν ιδιαίτερα προκλητική και επιθετική συμπεριφορά, έχοντας στο πλευρό τους το Ισραήλ. Τώρα δημιουργείται η εντύπωση ότι σε αυτή την επιθετική στάση έχουν προσθέσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η αναφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες συνδέθηκε με τη στήριξη που, κατά το ίδιο ρεπορτάζ, φάνηκε να έχει το έργο και από αμερικανικής πλευράς, μετά και την επίσκεψη Ρούμπιο.

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Την ίδια στιγμή, η τουρκική Milliyet κατέγραψε την προσδοκία της Άγκυρας να υπάρξει διπλωματική ενημέρωση πριν από οποιαδήποτε κίνηση στο πεδίο. Ο διευθυντής της Milliyet, Ozay Sendir, ανέφερε: «Η προσδοκία της Άγκυρας είναι ότι, πριν από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες εξερεύνησης καλωδίων και τοποθέτησης από ξένες χώρες στη θαλάσσια δικαιοδοσία της, η χώρα της οποίας τη σημαία φέρει το πλοίο, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Άγκυρα μέσω διπλωματικών οδών για να διασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία και συντονισμό». 

Στο ίδιο πλαίσιο, μεταφέρθηκε και η εκτίμηση ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει επαφή του Παρισιού με την Άγκυρα πριν από την έναρξη των εργασιών. Ο  Κ. Συμεωνίδης σημείωσε: «Είναι πιθανό λοιπόν, η γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο του καλωδίου, πριν ξεκινήσει, να ζητήσει από το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών να ενημερώσει το αντίστοιχο τουρκικό. Μάλιστα δεν αποκλείεται το Παρίσι να ζητήσει ακόμα και την άδεια της Άγκυρας για τις εργασίες. Αν το κάνει, θα είναι ξεκάθαρο ότι η Γαλλία αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία της Τουρκίας στην περιοχή». 

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Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και ΕΛΑΣ

Σφοδρή ήταν η πολιτική αντιπαράθεση που ακολούθησε στην Ελλάδα μετά τη φράση του πρωθυπουργού περί «αέρα» και «ελαφρού κυματισμού» στο Αιγαίο. Η αντιπολίτευση έστρεψε τα πυρά της στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θεωρώντας προβληματική τη συγκεκριμένη διατύπωση σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, δήλωσε: «Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, αλλά από το σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο από όλους».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ανέφερε: «Μιλάει για «μελτέμια» και «μπουνάτσες» την ώρα που αναφέρεται στην Τουρκία. Μέρα με την ημέρα γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος». 

Από την πλευρά της, η ΕΛΑΣ σχολίασε: «Αν οι τουρκικές ενέργειες στην Κάσο και η ανακοίνωση δύο παράνομων θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο είναι "ελαφρό αεράκι", καλό θα ήταν να μας πει τι εννοεί ως «φουρτούνα». 
 

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