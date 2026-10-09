Μηνύματα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, τις σχέσεις με την Τουρκία και τη στήριξη των ΗΠΑ μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, υποστήριξε ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς υποχωρήσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αποφεύγοντας να δώσει επιχειρησιακές λεπτομέρειες.

«Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε απολύτως καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας το έργο «ευρωπαϊκό» και όχι αποκλειστικά ελληνοκυπριακό.

Για την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε ότι «αναμφίβολα το αποτύπωμα ήταν θετικό», τονίζοντας τη σημασία της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας–ΗΠΑ και του Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών.

«Η επίσκεψη αυτή του Μάρκο Ρούμπιο έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδος, είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών μας σχέσεων. Και θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετέχει σε τέτοιου είδους στρατηγικούς διαλόγους. Το έχει κάνει μία φορά μόνο, πήγε στην Ινδία πέρυσι και η δεύτερη φορά που το έκανε είναι να έρθει στην Ελλάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Η επίσκεψή του επιβεβαιώνει το εξαιρετικό επίπεδο των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών. Επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Αναμφίβολα το αποτύπωμα ήταν θετικό. Ο κύριος Ρούμπιο ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως αντικατάστατου στρατηγικού εταίρου και ξέρετε σε μία περίοδο που στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει πολύ μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυριάκος Μητσοτάκης - Μάρκο Ρούμπιο / Φωτογραφία Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η συνεργασία με το Ισραήλ και τα F-35

Αναφερόμενος στις σχέσεις με το Ισραήλ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική συνεργασία αφορά το ισραηλινό κράτος και όχι αποκλειστικά την εκάστοτε κυβέρνηση. Επικαλέστηκε, μάλιστα, τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας και την ανάπτυξη προηγμένων δυνατοτήτων, όπως ο «Θόλος του Αχιλλέα».

Στην αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα για τα F-35, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα, με τα πρώτα μαχητικά να αναμένονται το 2029-2030. Για την Τουρκία, η οποία παραμένει εκτός προγράμματος, σχολίασε ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως ο πρώην πρωθυπουργός προεξοφλεί την απόκτησή τους από την Άγκυρα.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να καθορίζει τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον για τις πωλήσεις οπλικών συστημάτων και υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής αμυντικής ισχύος.

Μητσοτάκης: «Στα νερά του Αιγαίου έχει ένα αεράκι, έναν ελαφρύ κυματισμό»

Για την κατάσταση στο Αιγαίο, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «έναν ελαφρύ κυματισμό», περιγράφοντας ένα περιβάλλον με εντάσεις, αλλά και ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.

Όπως είπε, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο ο ίδιος θα επιδιώκει τις επαφές με τον Τούρκο πρόεδρο, ώστε να διατηρείται η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας σε περίπτωση κρίσης.

Υπερασπίστηκε, επίσης, τη Διακήρυξη των Αθηνών, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης των διαύλων Αθήνας–Άγκυρας. Για τη στάση της Ελλάδας απέναντι στη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, σημείωσε ότι η χώρα «ασκεί υπεύθυνη εξωτερική πολιτική».

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις πρόωρες εκλογές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει μείζων εθνικός λόγος για προσφυγή στις κάλπες. Όπως είπε, ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα, η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και δε θα ήταν σωστό να σταλεί μήνυμα πολιτικής αδυναμίας.

Παράλληλα, απάντησε στις επικρίσεις περί αλαζονείας κυβερνητικών στελεχών, δηλώνοντας ότι δε θεωρεί πως το φαινόμενο έχει την έκταση που του αποδίδεται. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν είναι ανεκτή», προσθέτοντας ότι οι πολίτες έχουν αυξημένες απαιτήσεις από το ήθος και τη συμπεριφορά των πολιτικών.